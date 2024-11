McDonald’s-tester viser at E. coli-utbrudd ikke er knyttet til biffbiff

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

McDonald’s sa søndag at biffbiff ikke var kilden til E. Coli-utbrudd knyttet til Quarter Pounder-hamburgere i USA.

McDonald’s Chief Supply Chain Officer Cesar Pina sa i en uttalelse:

Vi er fortsatt svært sikre på at ethvert kontaminert produkt relatert til dette utbruddet er fjernet fra forsyningskjeden vår og er ute av alle McDonald’s-restauranter.

I forrige uke koblet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) selskapets populære Quarter Pounder-burgere til et E. coli-utbrudd som påvirker flere amerikanske stater.

CDC hadde siden da bekreftet at utbruddet hadde resultert i ett dødsfall og 10 sykehusinnleggelser, med de fleste sykdommer begrenset i Colorado og Nebraska i USA. Utbruddet har også sykemeldt 75 personer i USA.

Tester viser negative resultater

Colorado Department of Agriculture sa at alle delprøver fra flere partier av McDonald’s-merket ferske og frosne biffbiff hadde testet negative for E. coli.

Avdelingen sa videre at de hadde fullført all testing for storfekjøttprøver og forventer ikke å motta ytterligere prøver for testing.

McDonald’s kunngjorde søndag at Quarter Pounder-hamburgerne vil være tilbake på menyen i alle restauranter i løpet av den kommende uken, ifølge uttalelsen.

Ifølge rapporter elimineres E. coli i biff når det tilberedes riktig. Ifølge Reuters serveres The McDonald’s Quarter Pounder med rå løk i skiver; berørte restauranter vil servere burgere uten slike løk.

Quarter Pounders vil ikke ha løk

McDonald’s sa imidlertid i en uttalelse at Quarter Pounder-hamburgerne ikke vil ha rå løk.

Føderale tilsynsmyndigheter i USA har sagt at oppskåret løk kan være den sannsynlige skyldige bak E. coli-utbruddet.

Ifølge New York Times testet helsetjenestemenn i Colorado storfekjøttprøver fra de to storfekjøttleverandørene som ga patties til de 900 berørte stedene i et dusin stater.

Når det gjelder løken, sa McDonald’s fredag at de ville slutte å kjøpe løk fra Colorado Springs-området til sin store regionale leverandør Taylor Farms, en multistatsprodusent av grønnsaker og frukt, ifølge New York Times-rapporten.

Flere andre hurtigmatkjeder, inkludert Taco Bell, KFC og Burger King, har sluttet å tilby løk på sine respektive menyer som et sikkerhetstiltak.

Fjerning av løk for å redusere risikoen

Amerikanske helsemyndigheter har angivelig sagt at fjerning av løkvarer fra regionens matforsyningskjede vil redusere risikoen for forbrukerne.

Blant de 75 personene som ble syke, ble minst en fjerdedel innlagt på sykehus, ifølge de siste dataene fra Centers for Disease Control and Prevention.

To utviklet en alvorlig nyretilstand assosiert med E. coli, sa byrået. Sykdommen ble meldt mellom 27. september og 10. oktober.

En talsperson for McDonald’s sa at antallet personer som er berørt av E. coli-utbruddet vil stige etter hvert som mer informasjon blir behandlet, ifølge medieoppslag.

Talsmannen sa imidlertid at de var “veldig sikre” på at kilden til forurensning var fjernet fra forsyningskjeden.

Siden forrige tirsdag da CDC kunngjorde utbruddet, har aksjene i McDonald’s falt nesten 7%.