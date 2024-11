Musks Department of Government Efficiency (DOGE) token når en verdi på 52 millioner dollar

Tokenet fra Department of Government Efficiency (DOGE) steg og nådde sitt rekordhøye nivå etter det voldsomt vellykkede Donald Trump-rallyet på Madison Square Garden. Tokenet steg til det høyeste på $0,05345, noe som ga den en markedsverdi på over $52 millioner.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Trump Madison Square Garden-rally

Copy link to section

DOGE token-stigningen skjedde etter at Donald Trump dukket opp sammen med Elon Musk og andre ledende konservative på Madison Square Garden, det populære stedet i den dypblå New York-staten.

Advertisement

I den jobber Trump for å snu en stat som ikke har stemt på en republikansk president på flere tiår, og en som er mye sett på som svært liberal.

Målinger viser at Trump er betydelig bak Kamala Harris i New York. Det faktum at han kan fylle den 19 500 MSG-arenaen er imidlertid et godt skue som kan få flere til å stemme på ham.

I sin uttalelse sa Elon Musk, som har gitt over 130 millioner dollar til Trumps gjenvalgsbud, at han ville være glad for å tjene i administrasjonen. Som leder av Department of Government Efficiency sa han at han ville jobbe for å kutte ned over 2 billioner dollar i statlig avfall.

En slik regjeringspolitikk ville vært imponerende siden regjeringen bruker billioner av dollar mer enn den samler inn hvert år. Som et resultat viser data at USAs offentlige gjeld har hoppet til over 35,8 billioner dollar, noen måneder etter at den passerte nivået på 35 billioner dollar.

Utfordringen er imidlertid at USA har lite rom for å kutte disse utgiftene siden det meste går til Medicare og Medicaid, sosial sikkerhet, forsvar og renter på gjelden. Som sådan vil eventuelle potensielle kutt være i de skjønnsmessige utgiftene, som er et lite beløp.

Den andre utfordringen er at Donald Trumps politikk vil føre til flere underskudd, noe som vil gjøre en allerede dårlig situasjon verre. For eksempel har han lovet å levere flere skattekutt, som forventes å øke underskuddet med over 7,5 billioner dollar om ti år.

Derfor, selv om Elon Musks mål for departementet for effektivisering av myndighetene er gode, vil de sannsynligvis ikke fungere.

Husk at det å drive regjeringen er annerledes enn å drive et privat selskap som X, der Musk kuttet over 6000 arbeidere.

Donald Trump-tokens er verdt millioner

Copy link to section

Department of Government Efficiency er ikke det eneste politiske symbolet som har gjort det bra i år. MAGA (TRUMP) token har steget, og markedsverdien er på over 172 millioner dollar.

Tilsvarende har MAGA Hat (MAGA) token steget med 21 % i løpet av de siste syv dagene, noe som bringer verdien til $80 millioner. Doland Tremp (TREMP) og Super Trump (STRUMP) har fått en markedsverdi på over $31 millioner og $18 millioner.

På den annen side har Kamala Horris (KAMA) og Kumala Herris (MAWA) bare en markedsverdi på $7,6 millioner og $4,4 millioner.

Denne divergensen er hovedsakelig fordi Donald Trump blir sett mer gunstig av kryptohandlere. For det første viser data om Polymarket at oddsen hans for å vinne stortingsvalget i november har fortsatt å øke den siste tiden.

Han har en odds på 65,6% for å vinne valget, mot Harris’ 34,3%. Oddsen hans på Kalshi har steget til 62 %, mens de i PredictIt har steget til 61 %.

Likevel er det for tidlig å si om han vinner siden meningsmålingsdata viser at løpet mellom de to er mye tettere enn forventet. Data fra New York Times viser at oddsen i de fleste slagmarksstater har blitt mindre.

Fremveksten av meme-mynter

Copy link to section

Økningen til Department of Government Efficiency-token er en del av den pågående etterspørselen etter meme-mynter.

Data samlet av CoinGecko viser at disse tokenene nå er verdsatt til over 60 milliarder dollar, noe som betyr at de er større enn populære selskaper som AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers og Norfork Southern.

De største av disse meme-myntene har temaer som katter, hunder og til og med geiter. Nå nylig, hjulpet av meme-myntgeneratorer som Pump.fun og Sunpump, har det blitt enkelt for folk å generere sine egne tokens.

Som et resultat har tokens basert på nyhetene som skaper overskrifter blitt populære. For eksempel lanserte utviklere Moo Deng-tokenet, som var basert på en flodhest som gikk viralt for noen måneder siden.

Denne trenden vil sannsynligvis fortsette siden meme-mynter har blitt den enkleste måten for folk å tjene penger i disse dager.

Disse meme-myntene har også gjort det bra på grunn av de økende oddsene for at Bitcoin-prisen vil stige til en ny all-time high. Polymarket-data spår at mynten vil teste motstanden på nytt ved $73 800 og passere den i år.