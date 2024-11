Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

The Phantom Wallet, en ledende ikke-depot-lommebok på Solana-blokkjeden, har løst nylige nedetidsproblemer som påvirket tjenestene deres under den svært etterlengtede Grass Airdrop One.

Tidligere i dag rapporterte Phantom en “oppetidshendelse” som gjorde at noen brukere opplevde unøyaktige kontosaldoer og forstyrrede tjenester, noe som vekket bekymringer i Solana-fellesskapet.

Phantom Wallet-problemet er løst

For å håndtere situasjonen rådet Phantoms team brukere til å se bort fra eventuelle simuleringsfeil og bruke desentraliserte applikasjoner (dApps) for hastetransaksjoner.

“Hvis du har et presserende behov for å foreta en transaksjon, vennligst ignorer simuleringsfeil og prøv å bruke en dapp,” kommuniserte selskapet via X.

Tryggheten om at «midlene dine er trygge» var en kritisk melding da brukerne navigerte gjennom utfordringene med å få tilgang til kontoene deres.

Heldigvis ble Phantoms tjenester gjenopprettet kort tid etter, og teamet rapporterte at de fleste funksjonene var operative igjen.

I en oppfølgingsmelding uttrykte Phantom-teamet takknemlighet for brukerens tålmodighet og understreket deres forpliktelse til å overvåke situasjonen nøye. «Vi setter pris på alles tålmodighet. Vi tar alle nødvendige skritt for å forhindre problemer som dette i fremtiden,” sa de.

Denne nedetiden var ikke en isolert hendelse for Phantom Wallet, siden den har vært utsatt for flere lignende driftsstans gjennom 2024.

Tidligere i februar opplevde lommeboken forsinkelser i oppdatering av tokensaldoer, og igjen i august rapporterte brukere problemer med kontosynlighet.

Til tross for disse utfordringene har teamet vært proaktive med å håndtere og løse hendelsene raskt.

Grass token airdrop

Phantoms oppetidshendelse falt sammen med Grass-token-airdrop, som distribuerte 10 % av den totale GRASS-tokenforsyningen.

Etter hvert som spenningen rundt airdrop toppet, økte volumet av transaksjoner, og overveldet Phantoms backend-infrastruktur.

Mange brukere tok til sosiale medier for å uttrykke sin frustrasjon da lommebokens statusside indikerte et stort problem, noe som førte til spekulasjoner om et bredere avbrudd i Solana-økosystemet.

Til tross for lommebokens midlertidige forstyrrelser, opprettholdt selve Solana-nettverket 100 % oppetid.

Mens Grass Airdrop One viste betydelig brukerinteresse – med rapporter som indikerte at over 2 millioner brukere søkte å bytte sine nyervervede GRASS-tokens – fungerer Phantom Wallet-hendelsen som en påminnelse om de tekniske hindringene som kan oppstå under store begivenheter.

Spesielt, mens Phantom Wallet er tilbake online og fungerer problemfritt, understreker den nylige nedetiden viktigheten av robust infrastruktur ettersom etterspørselen etter desentraliserte tjenester øker.

Samfunnet ser frem til lommebokens pågående forbedringer og stabilitet når den navigerer i kompleksiteten til det raskt skiftende kryptomiljøet.