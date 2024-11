Tysklands økonomi sliter med å komme seg: Er vi på vei inn i et tapt tiår?

Tysklands økonomi, som regnes som hjertet av Europa, viser urovekkende tegn på nedgang.

En gang feiret for sin motstandskraft, fremstår Tysklands økonomi nå som den langsomst voksende blant landene i G7 og eurosonen.

Nylige prognoser fra IMF viser en anslått 0,2 % nedgang i 2024 og bare 0,8 % vekst i 2025 – langt fra den robuste ekspansjonen en gang assosiert med Europas industrielle leder.

Et budsjettgap på over 40 milliarder euro, kombinert med fallende skatteinntekter som forventes å komme til kort med 60 milliarder euro i løpet av de neste fem årene, tegner et bilde av et land i økonomisk krise.

Og mens både småbedrifter og bedriftsgiganter strammer til, lurer noen på om Tyskland er på randen av et «tapt tiår».

Kostnadene ved Tysklands avhengighet

I flere tiår hvilet Tysklands suksess på dets evne til å levere varer av høy kvalitet over hele verden, spesielt til markeder som Kina.

Eksport står for nesten halvparten av Tysklands BNP, mye høyere enn andre store økonomier, noe som gjør landet sårbart når etterspørselen faller.

I dag vakler tysk eksport til Kina, spesielt innen bil- og maskinsektoren.

Selskaper som Deguma, som produserer industrimaskiner, sliter med kunder som forsinker bestillinger, med henvisning til økonomisk usikkerhet og vaklende etterspørsel.

Denne eksportnedgangen har eksponert risikoen for en økonomi som er sterkt avhengig av eksterne markeder.

Og ettersom Kina i økende grad skifter til lokale leverandører og global handel avtar, kan Tysklands overavhengighet av eksport skape problemer for langsiktig vekst.

Allerede har den tyske regjeringen måttet justere sine skatteanslag nedover, noe som signaliserer hvor utbredt dette økonomiske presset er i ferd med å bli.

Den grønne drømmen, til en høy pris

Tysklands ambisiøse Energiewende , eller “energiovergang”, var ment å posisjonere landet som ledende innen klimainitiativer, og presse på for å ta i bruk fornybar energi.

Innen 2025 anslås subsidier til fornybar energi å nå 18 milliarder euro, noe som markerer en betydelig økonomisk forpliktelse.

Likevel har overgangen kommet til en høy kostnad for tysk industri. Spesielt for mindre selskaper har det vært utfordrende å absorbere disse energiutgiftene.

Tysklands avhengighet av russisk energi – klart tydelig da forsyningsavbrudd økte kostnadene etter Ukraina-invasjonen i 2022 – har ytterligere komplisert overgangen til fornybar energi.

Mens regjeringen har som mål å gjøre Tysklands økonomi klimanøytral, hevder kritikere at det raske fokuset på grønn energi driver opp driftskostnadene og underbyr konkurranseevnen, spesielt blant tradisjonelle industrier som er avhengige av rimelig kraft.

Samtidig har Tysklands beslutning om å fase ut atomkraft etter Fukushima-katastrofen i 2011 gjort landet mer utsatt for energiprissvingninger.

Foreløpig bærer bedrifter hovedtyngden av økende kostnader og et usikkert energilandskap som ennå ikke har stabilisert seg.

Noen tyske virksomheter tilpasser seg landets grønne skifte, og ser en mulighet i arbeidet for bærekraftige løsninger.

GNV, et selskap som produserer geotermiske komponenter, rapporterte en økning på 400 % i bestillinger i år ettersom etterspørselen etter klimavennlig teknologi øker.

Ved å utvide arbeidsstyrken og øke produksjonen, posisjonerer GNV og lignende firmaer seg innenfor Tysklands fremvoksende grønne økonomi.

Disse suksessene viser en potensiell vei videre, selv om de bare representerer en brøkdel av landets mest fremtredende virksomheter.

Politiske splittelser stopper økonomisk handling

Tysklands økonomiske utfordringer er forsterket av politisk grus, ettersom koalisjonsregjeringen ledet av kansler Olaf Scholz sliter med å bli enige om nøkkelpolitikk.

Koalisjonen, en uvanlig allianse av sosialdemokrater, grønne og liberale, kolliderer ofte over spørsmål som klimareguleringer, industripolitikk og økonomiske reformer, og etterlater bedriftsledere frustrerte av forsinkelser og ubesluttsomhet.

Denne uenigheten har hatt en konkret innvirkning på økonomien.

En fersk undersøkelse viste at nesten 37 % av de tyske selskapene nå vurderer å kutte produksjonen eller flytte virksomheten til utlandet, opp fra 31 % året før.

Miljøpartiet De Grønnes sterke holdning til klimapolitikk har skapt spenninger i koalisjonen, og har fått kritikk fra både næringsliv og lokale ledere.

I regioner som Thüringen legger bedriftseiere skylden på økningen i regulatoriske byrder for å kvele veksten, mens byråkratiske hindringer og høye skatter har svekket tilliten til næringslivet ytterligere.

Denne politiske blindveien, kombinert med en aldrende infrastruktur, blir i økende grad sett på som en barriere for de strukturelle reformene Tyskland trenger for å forbli konkurransedyktig.

Tysklands bilindustri er på kanten

Som en av de største bidragsyterne til landets BNP, sliter Tysklands bilsektor nå med økende kostnader, fallende etterspørsel etter elektriske kjøretøy og hard konkurranse fra kinesiske produsenter som tilbyr rimelige elbiler.

Volkswagen annonserte nylig sine første fabrikkstenginger i Tyskland, et historisk trekk som gjenspeiler den bredere nedgangen i bilindustrien.

Selskaper som BMW og Mercedes-Benz har senket resultatprognosene, med henvisning til svakere etterspørsel, spesielt i Kina – et marked som en gang sto for en betydelig andel av salget deres.

Ringvirkningene merkes over hele bransjen, og påvirker de mange leverandørene og småbedriftene som støtter Tysklands bilprodusenter.

Dette skiftet har latt noen bilprodusenter prøve seg på å justere. Volkswagen, for eksempel, har forpliktet seg til kostnadsreduserende tiltak, inkludert permitteringer og potensielle produksjonskutt, for å holde seg konkurransedyktig.

Men ettersom tapet av arbeidsplasser øker og leverandørkjedene svekkes, begynner nedgangen i bransjen å vise seg i Tysklands sysselsettingsstatistikk.

Situasjonen er et varselsignal for landets økonomiske fremtid, gitt bilsektorens betydning for Tysklands industrielle identitet og bredere økonomi.

Kan Tyskland gjenvinne sin økonomiske motstandskraft?

Tysklands utsikter har blitt et fokuspunkt for blandede perspektiver, med nyere rapporter som tilbyr både optimisme og forsiktighet.

En fersk Bloomberg-rapport antyder at Tysklands økonomiske nedtur «kan ta slutt» med en liten forbedring i næringslivets tillit.

Ifo-forventningsindeksen, som steg i oktober, antyder potensiell stabilisering ettersom sektorer som turisme og IT viser vekst.

For tjenestesektoren, som har sett gevinster midt i produksjonskampene, gir de siste dataene et glimt av håp.

Likevel er de fleste økonomer fortsatt ikke overbevist, og hevder at denne optimismen kan være for tidlig.

Tysklands industrielle base er fortsatt i en prekær posisjon. Til tross for noen positive lesninger, avslører de bredere økonomiske dataene dyptliggende problemer som fortsetter å trekke på veksten.

Med et femårig skatteinntektsunderskudd anslått til €60 milliarder og et budsjettgap på over €40 milliarder, tyder Tysklands økonomiske utsikter på økonomisk krise snarere enn bedring.

De fleste tradisjonelle næringer sliter fortsatt med økende kostnader, energiusikkerhet og politiske hindringer.

Eksperter hevder at strukturelle reformer er påtrengende nødvendig for å senke energikostnadene, strømlinjeforme reguleringer og gjenoppbygge Tysklands infrastruktur.

Politisk dødlås i koalisjonsregjeringen har forsinket nødvendige reformer, og en fersk undersøkelse indikerer at 37 % av bedriftene nå vurderer å flytte eller kutte produksjon på grunn av disse byrdene.

En ting er sikkert: Presset på Tysklands økonomi er mer intenst enn noen gang. Dens vei fremover vil kreve avgjørende handling for å bygge bro mellom tradisjonelle industrielle styrker og kravene til en grønn økonomi.

For nå blir muligheten for et tapt tiår høyere og høyere ettersom månedene går, og etterlater Europas største økonomi ved et veiskille hvor hver beslutning kan definere landets fremtid.