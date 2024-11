Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Cardano (ADA) er for tiden ved et veiskille da prisen svinger rundt $0,33, nærmer seg et års laveste nivå.

I løpet av den siste måneden har ADA sett en merkbar nedgang på 16,5 %, med markedsstemningen som har blitt stadig mer bearish.

Beregninger på kjeden peker på en bearish følelse for Cardano

Beregninger på kjeden tegner et dystert bilde, med daglige aktive adresser i tap som skyter i været fra 1680 til nesten 12.000 på bare en uke.

Nylige IntoTheBlock-data avslører at svimlende 79 % av ADA-innehaverne registrerer tap, ettersom bare 17 % av innehaverne forblir i profitt.

Denne situasjonen forverres av et bratt fall på 89 % fra det høyeste nivået på $3,10 registrert i september 2021.

Planlagte ADA-tokenopplåsninger øker trykket nedover; for eksempel ble 18,53 millioner ADA-tokens, verdt omtrent 6,15 millioner dollar, utgitt 27. oktober, med et annet identisk beløp forventet 1. november.

Disse opplåsingene, selv om de er relativt små sammenlignet med Cardanos totale markedsverdi på 11,8 milliarder dollar, bidrar til et allerede anspent markedsmiljø.

Den bearish sentimentet blir ytterligere understreket av en fremtredende analytikers vurdering som antyder et potensielt krasj på opptil 30 %, med en målpris på $0,23.

Til tross for en liten økning nylig på 0,4 %, er ADA fortsatt nede med 8,9 % for uken, ledsaget av et fall på 14 % i handelsvolum, noe som signaliserer avtagende markedsaktivitet.

Den overordnede analysen er fortsatt bearish, selv om det er et glimt av håp når ADA forsøker å stabilisere seg innenfor en tremåneders handelsperiode.

Muligheten for at ADA blir bullish

Mens Cardano står overfor et turbulent marked preget av betydelige tap og bearish sentiment, signaliserer den pågående utviklingen og økende TVL en mer optimistisk fremtid.

Cardanos Total Value Locked (TVL) nærmer seg nye høyder ifølge DeFilLama-data, som gir et positivt motstykke til den nåværende priskampen.

Nettverkets TVL har økt jevnt og trutt, tilskrevet den økende bruken av DeFi-protokoller og pågående forbedringer rettet mot å øke gjennomstrømningen og redusere transaksjonskostnadene.

I løpet av de siste 24 timene har ADA klart å stige med over 2 %, og handles for tiden til $0,3373, noe som indikerer at noen investorer fortsatt har en viss tillit til fremtiden.

Teknisk analyse viser tegn til potensiell reversering, med handelsvolum som økte med mer enn 61 % den siste dagen.

Denne økningen i volum indikerer økende interesse blant både private og institusjonelle investorer.

Analytikere tror at fortsatte forbedringer av Cardano-nettverket, spesielt i skalerbarhet og interoperabilitet, vil tiltrekke seg flere utviklere og brukere, og potensielt drive ADAs pris høyere i det lange løp.

Balansen mellom disse faktorene vil bestemme ADAs bane i de kommende ukene, ettersom investorer fortsatt er på vakt for indikatorer på markedsoppgang.