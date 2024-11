Bitcoin Cash (BCH) er blant de mest vinnende myntene ettersom den største kryptovalutaen Bitcoin (BTC) hopper til over $71k.

Prisen på flere altcoins har også sporet BTC-oppsiden de siste dagene, med Tezos (XTZ) som har klatret fra laveste nivå på $0,62.

Mens Bitcoin ser på et potensielt løp til en ny all-time high, tyder data på kjeden at kjøpspress kan føre Bitcoin Cash og Tezos høyere.

BCH-prisen hopper 8 %

Bitcoin Cash er for tiden en av de beste tokenene med 24-timers gevinster i de 100 største kryptovalutaene.

Prisen på Bitcoin-gaffeltokenet har økt med mer enn 8 % for å nå topper sist i begynnelsen av august, 2024.

For øyeblikket handler BCH nær $384 ettersom okser ser ut til å holde på gevinster midt i et potensielt stigende trekantutbrudd.

BCH er like over trendlinjen som har fungert som nøkkelmotstand flere ganger de siste to månedene.

Hvis kjøpspresset opprettholdes og oksene klarer ytterligere gevinster, kan altcoinen øke til juni 2024-høyder over $430 og sannsynligvis tillate en retest av $500-området.

En titt på det daglige diagrammets Moving Average Convergence Divergence (MACD) og Relative Strength Index (RSI)-indikatorer antyder en bullish fortsettelse.

BCH price chart. Source: TradingView

I mellomtiden har åpne rentedata i Bitcoin Cash-futures hoppet med 20,7 % de siste 24 timene til over 231 millioner dollar.

Coinglass-data viser at flere shorts har blitt likvidert den siste dagen sammenlignet med longs da BCH-prisen viste en oppadgående bane.

Tezos-prisen stiger tilbake midt i BTC-gevinster

Prisen på Tezos (XTZ) brøt høyere etter at okser stoppet en nedadgående trend nær $0,60-sonen. I løpet av de siste 24 timene har prisen fortsatt høyere til å nå $0,67.

Kjøpere har tidligere slitt med en forsyningsmur på disse nivåene, med siste gang et utbrudd ikke skjedde da Tezos handlet lavere.

Tezos nådde imidlertid topper på $1,60 under den siste store oksefasen i mars, noe som kan være et nøkkelmål dersom Bitcoin leder kryptomarkedet høyere.

XTZ price chart. Source: TradingView

Fra det daglige diagrammet er det tydelig at det har dannet seg en etterspørselsomlastingssone med en horisontal støttelinje nær $0,60.

Hvis prisene holder seg over denne linjen, til tross for lavere veker, kan det bli eksplosivt for okser igjen. Et symmetrisk trekantutbrudd vil bety at den bearish utsikten som har oppslukt XTZ, avtar.

Ikke desto mindre må XTZ-prisen opprettholde et oppadgående momentum for å bringe det mulige rallyet over $1 i spill.

Hvis dette skjer, kan Tezos styrke gevinster midt i ny konsolidering. Imidlertid kan avvisningen føre til at bjørnen måler $0,54.