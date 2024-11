Kinesiske elektriske kjøretøy (EV)-aksjer steg i Hong Kong etter rapporter om nye regjeringstiltak som tar sikte på å akselerere utviklingen av nyenergibilsektoren.

Det statsstøttede nyhetsbyrået Xinhua rapporterte tirsdag at sentrale offentlige etater planlegger å øke kjøpet av nye energikjøretøyer som en del av en bredere innsats for å fremme industrien.

Regjeringen gir mandat til at minst 30 % av kjøp av nye kjøretøy skal være elbiler

Et sentralt høydepunkt fra myndighetenes retningslinjer, datert 27. september, er direktivet om at elbiler må utgjøre ikke mindre enn 30 % av alle nye kjøretøy som kjøpes årlig av offentlige etater.

I tillegg oppfordrer planen til utvikling av elbilinfrastruktur, inkludert bygging av nye ladestasjoner, for å gjøre overgangen til elbiler enklere for forbrukerne.

Disse tiltakene er en del av Kinas bredere strategi for å lede innen grønn teknologi og oppfylle sine karbonnøytralitetsmål.

Regjeringens økte fokus på nye energikjøretøyer har injisert optimisme i markedet, reflektert i aksjekursbevegelsen til store kinesiske elbilselskaper.

NIO, Xpeng, Li Auto og BYD ser aksjegevinster

Etter nyhetene så NIO Inc. aksjen hoppe så mye som 13 % i Hong Kong, og ble den beste på MSCI China Index.

Tilsvarende økte Xpeng Inc. opp til 8 %, og Li Auto Inc. så en økning på over 2 %. BYD Co., en ledende aktør i sektoren, gikk også frem med 1,8 % da de forberedte seg på å offentliggjøre resultatet for tredje kvartal onsdag.

Dette rallyet fremhever investortilliten til den kinesiske elbilsektoren, drevet av forventninger om økt offentlig støtte og markedsetterspørsel etter renere teknologier.

Økningen til aksjekursene kommer midt i pågående innsats fra den kinesiske regjeringen for å redusere utslipp og øke bruken av elbiler over hele landet.

Ladeinfrastruktur nøkkelen til å støtte EV-adopsjon

I tillegg til å kreve kjøp av elbiler, understreker retningslinjene behovet for å utvide ladeinfrastrukturen for å sikre jevnere bruk av elektriske kjøretøy.

Dette forventes å oppmuntre både private og kommersielle brukere til å gå over til elbiler, og støtte veksten i bransjen ytterligere.