Circle samarbeider med HKT for å drive blockchain-lojalitetsløsninger i Hong Kong

Circle, utstederen av USDC stablecoin, har offisielt signert et Memorandum of Understanding (MOU) med HKT, en stor leverandør av teknologi, media og telekommunikasjon i Hong Kong.

I følge en pressemelding utstedt av de to firmaene i fellesskap, har dette strategiske samarbeidet som mål å utforske utviklingen av blokkjedebaserte kundelojalitetsløsninger skreddersydd for kjøpmenn i regionen.

Blockchain kundelojalitetsløsninger for selgere i Hong Kong

Partnerskapet utnytter Circles ekspertise innen Web3 Services sammen med HKTs omfattende selgerøkosystem og kundeengasjement.

Ved å utnytte kraften til blockchain-teknologi, har de to selskapene som mål å skape lojalitetsløsninger som transformerer hvordan forbrukere oppdager og samhandler med selgere, og fremmer mer dynamiske og sosialt engasjerende opplevelser.

Circles Web3 Services tilbyr en omfattende pakke med utviklerverktøy i bedriftsklasse designet for å strømlinjeforme blokkjedeopplevelsen for bedrifter.

Sentralt i dette tilbudet er Circles programmerbare lommebøker, som gjør det mulig for både etablerte selskaper og oppstartsbedrifter å effektivt utnytte digitale eiendeler og smarte kontrakter innenfor sine eksisterende forbruker- og bedriftsapplikasjoner.

Disse verktøyene forbedrer ikke bare operasjonell effektivitet, men legger også til rette for sikrere og mer tilgjengelig blokkjede-integrasjon.

Circles medgründer og administrerende direktør, Jeremy Allaire, uttrykte entusiasme for samarbeidet, og uttalte,

“Vi er glade for å samarbeide med HKT for å bringe våre Web3-tjenester i forkant av kundelojalitetsinnovasjon. Dette samarbeidet er et vitnesbyrd om vår forpliktelse til å hjelpe bedrifter med å låse opp potensialet til blockchain-teknologi for å skape verdidrevne kundeopplevelser, redefinere lojalitetsprogrammer og gi selgere verktøyene de trenger for å trives i den digitale økonomien.”

Monita Leung, administrerende direktør i HKT Digital Ventures, understreket det felles målet om å drive innovasjon innen fintech og den digitale økonomien.

Monita Leung uttalte,

«Hos HKT er vi forpliktet til å drive innovasjon innen fintech og den digitale økonomien. Vi er glade for å samarbeide med Circle. Deres ekspertise innen Web3-teknologi utfyller våre styrker innen kundeengasjement og selgertjenester. Sammen tar vi sikte på å levere unike lojalitetsløsninger som gir selgere mulighet til å bygge dypere forbindelser med sine kunder i Hong Kong.»

Sirkel som utforsker forretningsmuligheter i Asia

Dette partnerskapet markerer et strategisk initiativ fra Circle for å utforske forretningsmuligheter i Asia, spesielt etter det utviklende regulatoriske landskapet i Hong Kong.

Ettersom den digitale økonomien fortsetter å vokse, samsvarer Circles forpliktelse til å utvide sine blokkjedebaserte løsninger perfekt med HKTs oppdrag om å forbedre kundeengasjement og selgertjenester gjennom innovative teknologier.

Samarbeidet mellom Circle og HKT betyr et bemerkelsesverdig skritt fremover i å redefinere kundelojalitetsprogrammer i Hong Kongs dynamiske marked.

Ved å integrere blokkjedeteknologi i rammeverket for kundelojalitet, er de to selskapene satt til å skape unike løsninger som ikke bare er til fordel for selgere, men også beriker forbrukeropplevelser, og driver fremtiden for kundeengasjement i regionen.