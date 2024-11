ENA får 18 % ettersom Ethena Labs nekter for å bruke låste eiendeler for å produsere belønninger

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ethena Labs forble på investorradaren denne uken etter at kryptoetterforsker Nomad hevdet at teamet eier omtrent 25 % av ENA-eiendeler i den nåværende sesong 3-oppdrettsarrangementet.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Nomad uttalte at dette kan utvanne belønningene for intetanende brukere, med de som holder stablecoin USDe svært sårbare.

Etterforskningen fremhevet at mistenkelige Coin Prime Custody-lommebøker mottok rundt 3 milliarder ENA-mynter i august.

I tillegg mottok seks Ethena-tilknyttede lommebøker 180 millioner ENA fra Coinbase Prime Custody i oktober – etter aktiveringen av sENA-innsatsen i september.

I mellomtiden har adressene mottatt jordbruksbelønninger i de siste øktene, noe som utløste skepsis til insentivfordelinger.

Påstandene utløste betydelig bearish momentum for ENA-priser. Likevel var ulempen kortvarig, da Ethena Labs-teamet benektet påstandene.

Ethena avviser anklager om misbruk av eiendeler som er satt inn

Copy link to section

Det syntetiske dollarnettverket bekreftet at det ikke brukte låste eiendeler til å produsere belønninger fra DEX Ethereal.

X-innlegget fremhevet at prosjektet ikke inneholdt tokens fra teammedlemmer eller investorer som satsede eiendeler for å tjene insentiver.

Vi vil kategorisk bekrefte overfor fellesskapet vårt at absolutt ingen låste lag eller investortokens er innsatser som sENA som tjener noen belønninger, inkludert Ethereal.

Ethena Labs kommenterte eiendelene som ble overført fra mistenkelige Ethena-tilknyttede adresser.

Teamet uttalte at ingen av de flyttede eiendelene var låst, og transaksjonene samsvarte med token-opplåsingsplanen deres.

Investoroppmerksomheten byttet til ENA-prishandlinger midt i utviklingen.

DENNE prisutsiktene

Copy link to section

Ethena opprettholdt bullish prishandlinger det siste døgnet, og klatret fra det laveste på $0,3325 til $0,3937 intradaghøye – en økning på 18,41%.

Source – Coinmarketcap

Økningen på 80 % i ENAs daglige handelsvolum reflekterer robust momentum, noe som tyder på fortsatt oppgang for altcoinen.

Ethena Labs’ avklaringer og den pågående brede markedsoppgangen bidrar til ENAs bullishness.

Altcoinen svever over 20-dagers EMA og 50-dagers SMA, noe som indikerer en oppsidetrend.

Priser utover 20-dagers EMA gjenspeiler stabil styrke på kort sikt og bemerkelsesverdig kjøperhandling. Dessuten fremhever det å svaie over 50-dagers SMA oksens dominans på lang sikt.

Slike observasjoner viser at ENA har holdt seg oppe i de siste øktene. I mellomtiden kan det tiltrekke flere handelsmenn og investorer.

Videre antyder den gjennomsnittlige retningsindeksen på 29 oppadgående styrke for ENA-priser.

Indikatoren måler trendstyrke, med verdier under 20 som reflekterer svakhet og over 25 et sterkt momentum.

De nåværende brede markedsutsiktene støtter fortsatt oppgang for ENA-priser.

Verdien av alle digitale mynter økte med 1,75 % den siste dagen ettersom Bitcoin holder seg over $71K.

Dessuten hoppet 24-timers handelsvolumet med 80 % til 98,54 milliarder dollar. Et slikt momentum beviser stabilitet i markedet – et perfekt miljø for å tiltrekke flere okser.