GRASS-tokenet har opplevd en bemerkelsesverdig økning, og steg 27,25 % de siste 24 timene for å handles til $1,03.

Denne økningen følger fullføringen av en omfattende flydrop på Solana-nettverket, som markerte en betydelig milepæl for prosjektet og dets samfunn.

Med handelsvolum som steg 125 % til 280,94 millioner dollar, har GRASS-tokenet fått oppmerksomhet etter at det passerte den psykologiske barrieren på 1 dollar.

GRASS har overvunnet sine Airdrop-utfordringer

Grass har som mål å revolusjonere nettkrypende landskapet, som for tiden domineres av bare to selskaper.

Ved å utnytte kraften til over 3 millioner brukere som kjører noder for å skrape petabyte med data, lager Grass den første brukereide kunnskapsgrafen over hele internett.

Denne innovative tilnærmingen er ikke bare en teknisk prestasjon, men presenterer også et unikt verdiforslag i det raskt utviklende blockchain- og AI-området.

Til tross for tekniske utfordringer under airdrop – spesielt for brukere av Phantom-lommeboken, som hadde problemer med å få tilgang til tokens – har prosjektet klart å sikre tilliten til samfunnet.

Airdrop, designet for å belønne tidlige støttespillere med 10% av den totale forsyningen (100 millioner GRASS), møtte operasjonelle tilbakeslag som utløste kritikk og vakte bekymring for prosjektets beredskap.

Likevel er utdelingen avsluttet, og brikkene er nå trygt i hendene på deltakerne.

Fremtidsutsiktene for GRASS-token

Teknisk analyse avslører lovende utsikter for GRASS-tokenet.

Etter et massivt bullish stearinlys har altcoinen opprettholdt en sidelengs trend innenfor et stigende kanalmønster, og utfordret kortsiktige motstandsnivåer.

Dessuten har GRASS-tokenet nylig blitt notert på store børser, inkludert ByBit, Crypto.com og KuCoin, og har bidratt til dens imponerende vekst på nesten 500 % siden starten.

Etter toppprisen på $1,0512, posisjonerer tokens nåværende verdsettelse den gunstig for ytterligere gevinster, spesielt med spekulasjoner om en potensiell notering på Binance.

En slik børsnotering kan utløse enda større interesse og investeringer, og føre til en eksplosiv prisøkning.

I tillegg til sin handelsdynamikk, har Grass introdusert Get Grass-nettverket, et AI-fokusert blokkjede-initiativ som tar sikte på å redefinere insentivstrukturer ved å la brukere dele ubrukt internettbåndbredde.

Denne nye tilnærmingen støtter ikke bare veksten av desentraliserte applikasjoner, men gir også brukere konkrete belønninger.

Ettersom Solana-nettverket fortsetter å vise sin pålitelighet, og opprettholder 100 % oppetid under GRASS airdrop, forblir de bredere markedsutsiktene positive.

Analytikere er optimistiske med tanke på tokens bane, med samfunnet ivrige etter å se om GRASS faktisk kan bryte den ettertraktede $1-terskelen i løpet av de kommende ukene.

Ettersom spenningen øker, står GRASS-tokenet klar til å fange oppmerksomheten til både investorer og entusiaster.