Har Taiwan virkelig ‘stjelet’ den amerikanske chipindustrien slik Trump hevder?

I et nylig intervju på The Joe Rogan Experience gjenopptok tidligere president Donald Trump en omstridt debatt ved å hevde at Taiwan hadde «stjålet» USAs halvlederindustri.

Trumps kommentarer gjenspeiler tidligere beskyldninger han har kommet med, og hevder at Taiwan har tatt kontroll over en teknologi som er avgjørende for den amerikanske økonomien.

Eksperter hevder imidlertid at Taiwans dominans innen halvlederproduksjon ikke er et resultat av tyveri, men snarere en innovativ forretningsmodell og flere tiår med investeringer.

Etter hvert som det amerikanske presidentvalget i 2024 intensiveres, reiser fokuset på Taiwans halvlederindustri – ledet av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – spørsmål om hva Trumps potensielle tilbakevending til embetet kan bety for den globale brikkesektoren.

Trumps perspektiv: tariffer og “beskyttelsesgebyrer”

Trumps kommentarer gjenspeiler hans bekymringer om amerikansk avhengighet av Taiwans halvlederutgang.

Under intervjuet kritiserte han CHIPS-loven, og antydet at amerikanske midler ikke skulle brukes til fordel for utenlandske firmaer som setter opp fabrikker innenlands.

Hvis han ble gjenvalgt, foreslo Trump å vedta tariffer på taiwanske brikker, spesielt de fra TSMC, som produserer brikker for teknologigiganter som Apple og Nvidia.

Han foreslo til og med at Taiwan skulle betale USA for sitt forsvar, en forestilling som Taiwans embetsmenn avfeide som en uvelkommen «beskyttelsesavgift», ifølge CNN .

TSMC-aksjene falt med 4,3 % som svar, noe som understreker markedets følsomhet for geopolitiske spenninger.

Taiwans halvledersuksess

Eksperter imøtegår Trumps anklager, og understreker at Taiwans halvlederindustri dukket opp gjennom framsyn og strategisk planlegging i stedet for å “stjele” amerikansk teknologi.

TSMC, etablert av Morris Chang i 1987, var banebrytende for en “pure-play støperi”-modell.

I stedet for å designe brikkene sine, fokuserte TSMC utelukkende på produksjon for andre selskaper – en ny tilnærming på den tiden.

Dette tillot TSMC å skalere produksjonen, tiltrekke seg kunder på tvers av sektorer og bli en knutepunkt i den globale forsyningskjeden for halvledere.

“TSMCs suksess stammer fra et fokus på produksjonskvalitet og stordriftsfordeler, ikke fra å ta noe fra USA,” sa Christopher Miller, forfatter av Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , til CNN.

Denne produksjonsfokuserte tilnærmingen, sammen med Taiwans økosystem av dyktige ingeniører, har gjort det til verdens ledende leverandør av avanserte brikker, og produserer over 90 % av den globale produksjonen, ifølge Semiconductor Industry Association.

Forsøk fra Intel og Samsung på å gjenskape TSMCs støperimodell understreker hvordan Taiwans halvledervekst var organisk, ikke opportunistisk.

Hvorfor amerikanske selskaper er avhengige av TSMC

Til tross for Trumps kritikk, stoler amerikanske teknologigiganter som Amazon, Microsoft og Google dypt på TSMCs avanserte produksjon.

Trusselen om en potensiell konflikt mellom Kina og Taiwan har økt USAs interesse for å redusere denne avhengigheten, noe som har ført til initiativer som CHIPS Act, signert av president Joe Biden i 2022, med sikte på å øke amerikansk brikkeproduksjon.

Det er imidlertid ingen enkel oppgave å bygge en innenlandsk produksjonsbase for halvledere; Intel og andre selskaper står overfor høye kostnader, mangel på arbeidskraft og regulatoriske utfordringer i USA, noe som fremhever kompleksiteten i Trumps innsats for å bringe brikkeproduksjon hjem.

For TSMC byr det også på utfordringer å utvide til USA.

Selskapet bygger tre Arizona-anlegg, men har møtt forsinkelser knyttet til forskjeller i arbeidskultur og arbeidsregler.

“TSMC må tilpasse sine operasjoner for å passe til den lokale kulturen og arbeidssystemet hvis den virkelig ønsker å bli et globalt selskap,” sa tidligere TSMC FoU-direktør Konrad Young, til CNN .

Amerikansk-Taiwan chip-dilemma

Hvis Trump skulle innføre toll på taiwanske halvledere, kan det komplisere forsyningskjeder og øke kostnadene på tvers av teknologisektoren.

Citi-analytikere bemerket at tariffer ville innebære omfattende revisjoner, gitt den komplekse sammensetningen av brikker i elektroniske enheter.

Historien antyder at en handelskonflikt kan føre til gjengjeldelse fra Kina, som sett da Beijing begrenset den amerikanske brikkeprodusenten Microns tilgang til det kinesiske markedet under tidligere spenninger.

På den annen side kan et Trump-presidentskap favorisere amerikanske brikkeprodusenter som Intel og Texas Instruments, og potensielt omforme bransjens konkurranselandskap.

Mens USA sliter med å sikre sin brikkeforsyning, forblir Taiwans rolle uunnværlig.

Trumps kommentarer understreker utfordringene med å redusere avhengigheten av utenlandske brikkeprodusenter og samtidig balansere geopolitiske hensyn.

I mellomtiden fortsetter TSMCs innflytelse i det globale teknologilandskapet å vokse.

Men som Konrad Young foreslår, vil nøkkelen til enhver vellykket ekspansjon ligge i samarbeid snarere enn konkurranse, og fremme et miljø der både amerikanske og taiwanske firmaer kan trives for en bærekraftig fremtid for halvledere.

I den bredere debatten illustrerer Taiwans vei til halvlederdominans en strategisk modell som rivaler søker å etterligne i stedet for å erstatte.

Mens Trumps påstander skaper overskrifter, er bransjeeksperter enige: Taiwan stjal ikke Amerikas brikkeindustri – den bygde en som har blitt verdens misunnelse.