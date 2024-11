Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Japanske aksjer presser på oppsiden etter at landets regjerende koalisjon ledet av statsminister Shigeru Ishiba ikke klarte å sikre et parlamentarisk flertall ved valget i 2024.

Det liberale demokratiske partiet (LDP) sammen med Komeito – dets koalisjonspartner vant 215 seter av 465 totalt, og kommer under 233 det trengte for å oppnå flertall.

LDP vil nå måtte danne en ny koalisjon med en tredjepart som staver usikkerhet ettersom navnet på partiet så vel som betingelsene for en slik avtale med det ennå ikke er avslørt.

“Det kan potensielt gi et veldig uklart resultat fremover,” sa Neuberger Bermans senior visepresident Kei Okamura til CNBC tirsdag.

Ikke desto mindre er Okamura optimistisk på følgende to japanske aksjer av høy kvalitet.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

Kei Okamura er fortsatt konstruktiv når det gjelder aksjer til bruktbilforhandleren, selv om de har vært etternølende i 2024.

Porteføljeforvalteren forventer at USS-aksjen vil komme seg i løpet av det kommende året ettersom den for tiden er den “største operatøren” i bruktbilauksjonsmarkedet med en andel på mer enn 50 %.

Selskapet har derfor eksepsjonell “prissettingskraft – som vi mener er helt avgjørende,” la han til på “Squawk Box Asia”.

USS Co Ltd avsluttet regnskapsåret 2024 med 48 937 millioner ¥ (326 millioner dollar) i driftsresultat på 97 606 millioner ¥ i nettoomsetning. Begge tallene steg betydelig sammenlignet med et år siden.

USS-aksjer gir for øyeblikket også et sunt utbytteavkastning på 2,94 % som gjør opp for en annen god grunn til å ha den i porteføljen din.

Tokio Marine Holdings Inc (TYO: 8766)

Aksjene i dette forsikringsselskapet er allerede opp rundt 60 % sammenlignet med starten av 2024, men Neuberger Berman er overbevist om at det vil presse ytterligere opp i månedene fremover.

Faktisk ser Kei Okamura på Tokio Marine-bestanden som noe isolert fra den politiske usikkerheten. Han er positiv til det multinasjonale siden det har et prisverdig fotavtrykk i både Japan og USA som bidrar til å forbedre P&L.

«Vi forventer at forsikringsselskapet fortsetter å slappe av på tvers av aksjeposter, investere disse inntektene i forretninger, men å kjøpe tilbake aksjer. Det lover godt for balansen, sier investeringsselskapet.

Tokio-aksjene er godt posisjonert for sunn totalavkastning ettersom de også gir en utbytteavkastning på 2,21 %. Noen av de andre høykvalitetsnavnene som Neuberger Berman er optimistisk på inkluderer Hitachi og Mitsubishi Logistics.