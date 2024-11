Økende global produksjon vil holde sukkerprisene nede

Sukkerfutures på den interkontinentale børsen har falt mer enn 4 % siden begynnelsen av oktober, da økt produksjon tynget sentimentene.

Prisene hadde falt mer enn 2 % på mandagens økt da Brasils sukkerrørknusing i landets sentrum-sør-region i første halvdel av oktober steg kraftig.

Sukkerfutures har imidlertid hentet inn noen av tapene på tirsdag og ble handlet 0,9 % høyere, som følge av høyere råoljepriser.

I skrivende stund var den mest aktive sukkerkontrakten på Intercontinental Exchange på 22,13 amerikanske cent per pund.

Høyere råoljepriser fører til økte bensinpriser. Dette oppmuntrer sjåfører til å bytte til etanol, noe som betyr at mer av biodrivstoffet avledes fra sukker, noe som begrenser tilgangen på sukrose.

En svakere dollar på tirsdag hjalp også sukkerprisene ettersom en sterkere dollar gjør varen dyrere for utenlandske kjøpere.

UNICA rapporterer økt stokkknusing i Brasil

Fredag rapporterte UNICA, Brazilian Sugarcane and Bioenergy Industry Association, at stokkknusing i landets Centre-South-region var på 33,8 millioner tonn i løpet av første halvdel av oktober.

Sukkerrørknusing i samme periode i fjor var på rundt 32,9 millioner tonn, ifølge rapporten.

For sesongen steg den kumulative sukkerrørknusingen i midten av oktober med 2,4 % fra år til år til 538,8 millioner tonn.

I mellomtiden økte sukkerproduksjonen i første halvdel av oktober også med 8 % på årsbasis til 2,4 millioner tonn, ifølge rapporten.

Akkumulert sukkerproduksjon i løpet av sesongen var i midten av oktober 35,6 millioner tonn, opp nesten 2 % fra tilsvarende periode for ett år siden.

Bumperavling i India bidrar til bearishness

Forventninger om en stor sukkeravling i sesongen 2024-25 (oktober-september) har også bidratt til bearishness i prisene.

Optimisme om at en over normal monsun i løpet av juni-september i India vil føre til økt produksjon i den asiatiske giganten. India er den nest største produsenten av sukker etter Brasil.

Indias meteorologiske avdeling sa at landet fikk 934,8 millimeter nedbør i monsunsesongen som endte 30. september, 7,6 % over langtidsgjennomsnittet.

Værbyrået sa også at denne monsunsesongen har India fått mest nedbør de siste fire årene.

I tillegg sa Indias matminister Pralhad Joshi nylig at regjeringen vurderer å oppheve forbudet mot sukkereksport. Han sa at regjeringen vil ta en samtale når industrianslagene for sukkerrørproduksjon og åpningsbalansen for sukker for sesongen 2024-25 er tilgjengelig.

India hadde på ubestemt tid begrenset eksporten av sukker i oktober 2023 for å opprettholde tilstrekkelig tilgjengelighet i lokale markeder.

Mer sukker fra India kan øke tilbudet i globale markeder i de kommende månedene, og legge ytterligere press på prisene.

Thailands høyere sukkerproduksjon

I tillegg har høyere produksjon i et av de beste sukkerproduserende landene, Thailand, også tynget følelsene.

Forrige uke anslo Thailands kontor for Cane and Sugar Board at Thailands sukkerproduksjon for 2024-25 ville hoppe med 18 % på årsbasis til 10,35 millioner tonn, sa Barchart.com i en rapport.

Landet produserte 8,77 millioner tonn sukker i sesongen 2023-24 som ble avsluttet i april. Thailand er verdens nest største sukkereksportør i verden.