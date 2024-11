Shiba Inus NFT-bro går live på Shibarium: hva er neste for SHIB-prisen?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Shiba Inu (SHIB)-teamet avslørte aktiveringen av en NFT-bro på deres Layer2-blokkjede, Shibarium.

Den nye funksjonaliteten tar sikte på å jevne ut uttak og innskudd av Ethereum-baserte ikke-fungible tokens.

Entusiaster trenger bare å koble til sine web3-lommebøker, som MetaMask og TrustWallet, og utvider kryptovalutahandelslandskapet.

NFT-brobygging vil sannsynligvis åpne Shiba Inu-prosjektet for en massiv brukerbase, med entusiaster som nyter lukrative funksjoner som rask transaksjonsavslutning og lavere transaksjonsgebyrer.

I mellomtiden har Layer2 blockchain (Shibarium) vunnet popularitet siden lanseringen i august 2023, og tilrettelagt for omtrent 436 millioner fra denne publikasjonen.

Shiba Inu tar sikte på å kaste meme-myntens status

SHIB ble med i kryptovaluta-verdenen som et meme-aktivum, og stolte på hype med null nytte i den virkelige verden. Ikke desto mindre har utviklerne kjempet for å heve seg over eiendelens meme-opprinnelse.

Shiba Inu-teamet har jobbet for å utvikle prosjektet til et robust desentralisert finansnettverk.

Denne bestrebelsen førte til etableringen av DEX ShibaSwap og L2 blockchain Shibarium.

Den siste NFT-broen understreker prosjektets forpliktelse til å transformere Shiba Inu fra en meme-krypto til et finansielt kraftsenter med brukssaker i den virkelige verden.

SHIB prisytelse

Shiba Inu malte prislistene sine grønne midt i en merkbar gjenoppblomstring av kjøpere. Den økte 10 % i løpet av det siste døgnet for å sveve på $0,00001825.

Det solide momentumet dukker opp når kryptomarkedet blomstrer på Bitcoins nylige hopp forbi $71 000.

SHIBs nåværende momentum samsvarer med analytikeres optimisme om nye prismilepæler.

NFT-broen vil innføre betydelig likviditet til prosjektet. Videre er SHIBs token burn-initiativ fortsatt avgjørende for å sikre stabile prishandlinger i de kommende tider.

I mellomtiden fremhevet dataanalyseplattformen CoinCodex muligheten for at Shiba Inus pris skal klatre til $0,05 eller $1.

Rapporten indikerer at selv om det virker umulig å nå disse målene, har SHIB det som trengs for en fantastisk prisstigning.

CoinCodex refererte til tokens eksplosive 85 000 000% vekst i 2021.

Videre fremhevet analysen at gjentakelse av 2021-gevinster utfordrer SHIB, med henvisning til dets enorme sirkulerende tilbud på over 589 billioner mynter og brede markedsytelser.

CoinCodex la til at tokenforbrenninger er avgjørende for å løse Shiba Inus forsyningsproblemer.

En 410 billioner token-forbrenning av Ethereum-medgründer Vitalik Buterin bidro til SHIBs 2021-outperformance.

Analysen understreket at å redusere Shiba Inus forsyning er avgjørende for å nå $0,01-merket. Likevel virker det urealistisk å fjerne billioner av tokens for øyeblikket.

CoinCodex la også til at SHIB å treffe $1 “er teoretisk umulig” siden det vil kreve $589 billioner i markedsverdi.

Shiba Inu hadde en markedsverdi på rundt 3 billioner dollar under 2021-høydene.

SHIB kan skryte av 10,72 milliarder dollar i markedsverdi når dette skrives, med 1 kvadrillion totalt tilbud.

CoinCodex antyder at Shiba Inus nåværende tilstand gjør det utfordrende å til og med skyte i været for å senke prismilepæler som $0,01 og $0,001.