Andy Ayrey, grunnleggeren av den populære AI-drevne chatboten Truth Terminal, har blitt offer for et sikkerhetsbrudd på den sosiale medieplattformen X.

Dette bruddet resulterte i promotering av en uredelig mememynt, Infinite Backrooms (IB) token.

Bruddet, tilskrevet et SIM-bytteangrep på Ayreys mobiloperatør, tillot hackerne å poste fra kontoen hans, noe som til slutt førte til betydelige økonomiske tap for investorer og en betydelig gevinst for hackerne.

Hvordan Infinite Backrooms (IB) token-svindel utspilte seg

I de tidlige timene 29. oktober la Ayreys konto ut en nå slettet kryptisk melding som kunngjorde lanseringen av IB-tokenet, sammen med et bilde som inneholder kontraktsadressen.

Source: Cointelegraph

Dette enkeltinnlegget genererte betydelig hype i kryptosamfunnet, og drev tokens markedsverdi til svimlende $25 millioner raskt.

Uten at investorene visste det, hadde lommeboken som var ansvarlig for å distribuere tokenet, kjøpt 124,6 millioner IB-tokens for $38 400 ved lanseringen.

Kort tid etter økningen i markedsverdi, likviderte lommeboken alle beholdninger innen 45 minutter, og ga en fortjeneste på over $600 000, ifølge DEXScreener-data.

Ettersom Ayreys konto fortsatte å promotere svindelen, strømmet intetanende brukere penger inn i tokenet, noe som fikk markedsverdien til å skyte i været.

Imidlertid fulgte et kraftig salg etter at gjerningsmannen tok ut penger, noe som førte til et 98% stupt i IBs verdi.

Til tross for krasjet, har tokenet sett en mindre tilbakegang tilskrevet det noen omtaler som en “community takeover”, et tiltak for å hente tilbake investortilliten.

På pressetidspunktet handlet tokenet til $0,001735 på Raydium ifølge DEXScreener.

Source: DEXScreener

Hendelsen reflekterer bredere sårbarheter i sosiale medier-tilknyttede investeringer og risikoen forbundet med hype-drevne, anonyme token-markeder.

Truth Terminal AI chatbot har tidligere godkjent GOAT-token

Truth Terminal AI-chatboten har tidligere fått oppmerksomhet for å ha samlet over 1 million dollar i kryptoaktiva, drevet av sin godkjenning av det Solana-baserte “Goatseus Maximus” (GOAT)-tokenet.

Mens Truth Terminal ikke var involvert i lanseringen av GOAT, presset dens godkjenning tokenet til en topp markedsverdi på $940 millioner, en bragd som siden har ansporet lignende autonome AI-roboter til å engasjere seg i kryptovaluta-godkjenning og handel.

Ayrey presiserte at Truth Terminal er en “finjustert” versjon av Metas Llama 3.1-modell, som han opprinnelig utviklet for å eksperimentere med å jailbreake andre store språkmodeller (LLM).

Boten, designet for å operere semi-autonomt, legger ut på X med Ayreys godkjenning og har samhandlet med kryptofigurer som risikokapitalisten Marc Andreessen, som donerte $50 000 i bitcoin til botens lommebok.

Ayrey gjenvant midlertidig tilgang til X-kontoen sin, bare for å miste kontrollen igjen da hackere fortsatte å legge ut falske lenker før Ayrey fullstendig gjenvant kontrollen og slettet de villedende tweetene.

Hendelsen fremhever både innflytelsen og risikoen til autonome AI-agenter i kryptosamfunnet.

Når Ayrey navigerer etter nedfallet, fungerer Truth Terminal-hacket som en påminnelse om risikoen som høyprofilerte sosiale mediekontoer utgjør for både investorer og skapere i det hektiske kryptovalutalandskapet.