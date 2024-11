USA sa mandag at de søker opptil 3 millioner fat råolje for å fylle opp sin strategiske petroleumsreserve (SPR), ifølge en Reuters-rapport.

Kjøpet vil bli gjort ut mai neste år, og det vil være for levering på Bryan Mound-området i Texas.

Rapporten sa at kjøpet vil gi regjeringen lite penger til å kjøpe mer til lovgivere godkjenner flere midler til det samme.

Den siste utviklingen kommer ettersom regjeringen ønsker å fylle opp reservene etter at de hadde solgt 180 millioner fat råolje fra SPR i 2022 for å begrense økningen i lokale bensinpriser.

I følge US Energy Information Administration (EIA) har SPR rundt 384,6 millioner fat råolje per 18. oktober.

Biden-regjeringen godkjente salg i 2022 etter at Russland invaderte Ukraina

USAs president Joe Biden hadde godkjent det massive salget av 180 millioner fat råolje for et par år siden etter at bensinprisene steg etter Russlands invasjon av Ukraina.

Etter Moskvas invasjon hadde Brent-prisene steget til nesten 140 dollar per fat, og nådde det høyeste i mer enn 14 år.

Som et resultat økte innenlandske drivstoffpriser i USA. Salg av olje ble autorisert for private aktører i landet.

Den amerikanske regjeringen hadde siden den gang kjøpt tilbake mer enn 55 millioner fat olje til en gjennomsnittspris på 76 dollar per fat.

Dette er nesten 20 dollar lavere enn prisen på 95 dollar per fat det solgte oljen i 2022, sa Reuters i rapporten.

Ikke nok midler med det amerikanske energidepartementet

I følge Reuters’ rapport, i et forsøk på å fylle opp SPR, hadde energidepartementet i USA jobbet med lovgivere for å kansellere et salg av 140 millioner fat olje sent i 2022.

Demokratiske og republikanske lovgivere hadde stemt for disse salgene for å betale for regjeringsprogrammer, sa Reuters.

Det er imidlertid uklart hvor mye mer midler avdelingen har til å kjøpe mer olje til sine reserver. En talsperson for avdelingen hadde tidligere fortalt Reuters at den har rundt 150 millioner dollar igjen, som ville være nok til å kjøpe rundt 2 millioner fat.

Politisering av SPR

“Forestående uttømming av SPR-petroleumskontoen legger byrden på Capitol Hill for ytterligere påfyll, men politisering av SPR kan gjøre det vanskelig for lovgivere å bli enige,” Kevin Book, en policyanalytiker ved ClearView Energy Partners, en ikke-partipolitisk forskningsgruppe , sa til Reuters.

Det kommende amerikanske valget bringer mer usikkerhet rundt emnet.

Den neste regjeringen må samarbeide med Kongressen for å finansiere energiavdelingens SPR-fond, noe som kan være vanskelig.

I tillegg kan samarbeid med lovgivere også innebære kansellering av Kongressens avtale om fremtidig salg av 100 millioner fat råolje fra SPR mellom 2026 og 2031.