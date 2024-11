Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Storbritannias nasjonale minstelønn forventes å stige med opptil 6 % neste år, noe som gir en betydelig lønnsøkning til over 1 million lavtlønnede arbeidere, ifølge en rapport fra The Guardian.

Skyggekansler Rachel Reeves forventes å formelt kunngjøre økningen i budsjettet på onsdag, som vil overgå inflasjonen og overgå de siste prognosene.

I tråd med regjeringens langsiktige mål om å «heve gulvet» på lønninger, vil den nye satsen bringe den nasjonale levelønnen for arbeidere i alderen 21 år og over til £11,44 i timen, potensielt økende til mer enn £12,12 snart.

“Millioner av lavtlønnede er satt til gode nyheter i budsjettet når kansleren kunngjør den siste økningen i minstelønnen,” sa Nye Cominetti, hovedøkonom ved Resolution Foundation i rapporten.

Cominetti bemerket også de potensielle implikasjonene av en forventet økning i arbeidsgiveravgiftene, og la til: “Noen virksomheter vil med rette si at lønnskostnadene deres har økt ganske mye som følge av dette budsjettet.”

Ungdoms lønnslikestilling under vurdering

Den kommende lønnsøkningen kan også bringe yngre arbeidstakere nærmere paritet med sine eldre kolleger.

Ministre har uttrykt støtte for til slutt å utvide den nasjonale levelønnen til 18- til 20-åringer, et trekk som kan adressere lønnsforskjeller basert på alder, en anbefaling som nylig ble rapportert i Times.

Denne nye minstelønnspolitikken bygger på konservative mål for å heve lave lønninger, ettersom den nasjonale levelønnen ikke må falle under to tredjedeler av medianinntekten.

Denne terskelen satt for et tiår siden, har drevet økninger over inflasjonen, noe som resulterte i årets anslåtte økning på opptil 6 %.

Bedrifter reiser bekymring over økende arbeidsgiverkostnader

Mens lønnsøkningen vil komme lavinntektsarbeidere til gode, reiser bedrifter bekymringer over tilleggskostnadene de kan møte.

En økning i folketrygden forventes å følge med lønnsøkningen, noe som kan legge press på arbeidsgivere som allerede håndterer inflasjonsutgifter.

Tina McKenzie fra Federation of Small Business advarte,

Det er bedrifter som betaler folks lønn, pluss all skatten staten tar på toppen, som må tas med i beregningen av levelønnssatsen.

Økning i lønn vil sannsynligvis komme lokale økonomier til gode

Tilhengere av lønnsøkningen mener økningen vil komme ikke bare arbeidere til gode, men også lokale økonomier, ettersom lavtlønnede arbeidere ofte bruker tilleggsinntekter lokalt.

Paul Nowak, generalsekretær for TUC, fremhevet denne potensielle ringvirkningen og uttalte: «I en tid da levekostnadene fortsatt er svært høye, ville de lavest betalte virkelig dra nytte av en anstendig økning i minstelønnen. Vi vet at lavtlønnede arbeidere bruker mer av pengene sine i sine lokale økonomier. Så enhver økning i kjøpekraften deres vil også komme lokale bedrifter til gode.»

Nowak avfeide bekymringer om jobbtap knyttet til lønnsøkninger, og hevdet: “Hver gang minstelønnen går opp, er det noen stemmer som spår at dette vil øke arbeidsledigheten. Hver gang de tar feil.”

En talsperson for finansdepartementet nektet imidlertid å kommentere de foreslåtte endringene, og sa: “Vi kommenterer ikke spekulasjoner rundt utgiftsbeslutninger eller skatteendringer utenfor finanspolitiske hendelser.”

Mens Storbritannia forbereder seg på denne potensielle lønnsjusteringen, følger både ansatte og bedriftseiere nøye med for å se hvordan disse retningslinjene vil forme økonomien i året som kommer.