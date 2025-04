Den amerikanske dollarindeksen (DXY) falt mer enn 2 % torsdag til 101,41, dens skarpeste nedgang på én dag på mer enn to år.

Fallet sendte dollaren til et lavt nivå på seks måneder, da handelsmenn falt frapresident Donald Trumps omfattende nye tollplan der han kunngjorde en basistoll på 10 % på all import, med strengere avgifter rettet mot store handelspartnere – Kina (54 %), EU (20 %) og Vietnam (46 %).

Det overraskende trekket ansporet til skarpe reaksjoner i de globale markedene, og fremmet frykt for lavkonjunktur og økte inflasjonsbekymringer i USA.

Etter tariffkunngjøringen økte handelsmenn også innsatsen på rentekutt i Federal Reserve.

Markedsforventningene skiftet mot tre eller fire kvartpoengs reduksjoner i 2025, opp fra tre anslått tidligere.

Det første rentekuttet er nå allment forventet i juni, ettersom investorer bekymrer seg for avtakende vekst og økende kostnader.

USD mister sine trygge havn-eiendommer

Ray Attrill, leder for valutastrategi i National Australia Bank, sa at dollaren ikke drar nytte av sin vanlige status som en trygg havn.

“Forverringen av bekymringer om amerikansk vekst på tollnyhetene og relaterte ytterligere fall i amerikanske aksjer har ført til at dollaren ikke nyter sin tradisjonelle trygge havn, reservevalutastatusstøtte,” bemerket han.

George Saravelos, leder for valutaanalyse i Deutsche Bank, advarte om at tollsatsene risikerer å undergrave tilliten til både den amerikanske økonomien og dens valuta.

“De trygge havn-egenskapene til dollaren blir erodert, og påfører en betydelig kostnad på usikrede dollarbeholdninger,” sa han.

Saravelos advarte om at en kraftig nedgang i dollaren, kombinert med fallende amerikanske aksjer og stigende amerikanske statsrenter, kan signalisere akselererende kapitalutstrømming.

“På slutten av dagen har USA et stort underskudd på driftsbalansen, og valutaen er avhengig av kapitaltilførsel for stabilitet,” la han til.

En uordnet nedgang i dollaren, hevdet han, kan forstyrre globale markeder og utløse intervensjon fra sentralbanker.

JPY og EUR styrker seg

Den japanske yenen steg nesten 2 % mot dollaren, noe som gjenspeiler økt etterspørsel etter tryggere eiendeler.

US Treasury 10-års renter falt også til de laveste nivåene siden oktober, noe som la ytterligere press på dollaren.

I mellomtiden steg euroen mer enn 2 % mot dollaren, og klatret til 1,1145 i torsdagens europeiske sesjon.

En svakere dollar utgjør bredere utfordringer for globale markeder.

Analytikere advarer om at hvis dollarens fall akselererer, kan det utløse intervensjon fra store sentralbanker, spesielt Den europeiske sentralbanken (ECB).

“Det siste ECB ønsker er et eksternt pålagt disinflasjonssjokk fra tap i dollartillit og en kraftig styrking av euroen på toppen av tollsatser,” sa Saravelos.

US Dollar Index teknisk analyse

I følge FXStreet, når 101,90-nivået bryter, vil et annet “chunky område” åpne opp for ytterligere devaluering av Greenback, med 100,00-rundenivået som et nedsidemål.

“På minussiden er 101,90 den første forsvarslinjen, og den bør kunne utløse et sprett da Relative Strength Index (RSI) momentumindikatoren utsteder advarsler om oversolgte forhold i det daglige diagrammet. Kanskje ikke denne torsdagen, men i de kommende dagene kan et brudd under 101,90 se et ben lavere mot 1000,” sa den.

Kilde: FXStreet



Fokus skifter til amerikanske jobbdata

Med resesjonsrisikoen øker, retter markedsaktørene oppmerksomheten mot den amerikanske Nonfarm Payrolls (NFP)-rapporten for mars, som skal publiseres på fredag.

Sysselsettingsdata vil være avgjørende for å forme forventningene til Feds neste trekk.

Den siste ADP Employment Change-rapporten viste at lønnslistene i privat sektor steg med 155 000 i mars, godt over de forventede 105 000.

Sterke arbeidsmarkedsdata kan komplisere Feds beslutningsprosess ettersom beslutningstakere veier risikoen for inflasjon mot trusselen om en økonomisk nedgang.

Mens markedene fordøyer Trumps aggressive handelspolitiske endring, forbereder investorer seg for ytterligere volatilitet, med global økonomisk stabilitet som henger i en tynn tråd.