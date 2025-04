Canadas handelsunderskudd øker til 1,52 milliarder C$ ettersom amerikanske tolltrusler truer

Canada falt inn i et handelsunderskudd i februar, til tross for at eksport og import holdt rekordnivåer.

Statistics Canadas siste rapport, utgitt torsdag, avslørte at handelsunderskuddet nådde C$1,52 milliarder ($1,08 milliarder), og reverserte et betydelig overskudd på C$3,13 milliarder rapportert i januar.

Ifølge Reuters hadde markedsanalytikere positive handelsutsikter for Canada, og etterlyste et overskudd på 3,55 milliarder C$ i februar.

Men tallene pekte i nesten motsatt retning, noe som øker behovet for å revurdere både tidligere bullishness om markedet.

En slik variasjon i handelsbalansen er betydelig og reflekterer også endringene i reglene for internasjonal handel som finner sted innenfor verdensøkonomien.

Etter at handelsdataene ble frigitt, rykket loonie opp til $1,0682, da investorene reagerte på de uventede utfallene.

Trump-tolltrusler og deres innvirkning

Kanadisk handel har også blitt påvirket av de nylige tollsatsene pålagt av USAs president Donald Trump på kanadiske varer, inkludert stål, aluminium og bildeler.

Selv om det ikke ble pålagt nye tariffer på onsdag, har den fortsatte trusselen om potensielle gjengjeldelsestiltak drevet bedrifter til å bygge opp varelager for å beskytte mot risikoen for et prisskifte.

Strategien ser ut som en sikring mot usikkerheten rundt handelsforbindelsene mellom Canada og dets viktigste handelspartner.

Imidlertid økte det samlede handelsunderskuddet selv om overskuddet med USA steg til rekordhøyt i januar.

Tre måneder med oppgang er et tegn på at kanadiske eksportører tilpasser seg endringer i handelspolitikken, spesielt med USA.

I februar falt eksporten til USA med 3,6 %, noe som vekket bekymring for bærekraften til denne trenden.

Eksport og import trender

Statistics Canada rapporterte et fall på 5,5 % i den samlede eksporten i februar, til sammen 70,11 milliarder C$.

Spesielt forble dette beløpet det nest høyeste eksportnivået siden mai 2022, noe som viser motstandskraft i møte med endret etterspørsel.

Reduksjonen i eksporten rammet ti av de elleve produktkategoriene, hvor energipostene opplevde det største fallet på 6,3 %.

Dette var den første nedgangen i forsendelser av råolje siden september 2024, hovedsakelig drevet av lavere verdenspriser.

Videre gikk eksporten av motorkjøretøyer og deler ned med 8,8 %, om enn høyere enn alle unntatt januars resultater fra året før.

Importen økte derimot for sjette måned på rad, opp 0,88 % til C$71,63 milliarder.

Denne økningen kan tilskrives pågående innenlandsk etterspørsel og lagerjusteringer som forberedelse til potensielle avgifter.

Importen fra USA økte med 2,5 %, og utgjorde 63 % av Canadas totale import, og fremhever de to økonomienes gjensidige avhengighet til tross for tolltrusler.

Hva er det neste for Canada blant tollsatser

De forestående handelsforhandlingene vil forsterke markedspresset som den kanadiske økonomien ellers ville måtte slite med når den kommer seg.

Denne nedgangen i handelen i Canada er en kombinasjon av noe tollrelatert lagersammensetning og endringer i eksport/import-dynamikken.

Etter handelsrapporten steg den kanadiske dollaren 1,03 % til 1,4084 mot amerikanske dollar, eller 71,00 cent.

Valutamarkedene spår en 73 % mulighet for en pause i rentenedgangen 16. april.

Samlet sett er handelsubalansen bare ett aspekt av det komplekse samspillet mellom utenlandske bånd og innenlandske økonomiske mål.

Den kanadiske økonomien er fortsatt en betydelig aktør på verdensarenaen, og tilpasser seg endringer ettersom eksportører og importører drar nytte av et nytt klima og forbereder seg på utfordringene som ligger foran de kommende månedene.