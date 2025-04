Her er hvordan Trump-tariffer ble beregnet og hvorfor eksperter tar opp bekymringer med metoden?

Da president Donald Trump avduket omfattende tollsatser mot USAs handelspartnere, understreket han gjentatte ganger at hvert lands sats ble bestemt av en gjensidig formel – ment å gjenspeile langvarige handelsbarrierer pålagt amerikanske varer.

Metoden bak beregningene forble imidlertid uklar inntil en senere avklaring fra Det hvite hus og uavhengig analyse av eksperter.

Metodikken bak Trumps gjensidige tollsatser

Copy link to section

Trumps administrasjon formulerte de nye tollsatsene ved å ta USAs handelsunderskudd med hvert land og dele det på den totale eksporten som landet sendte til USA.

For å dempe innvirkningen ble det endelige tarifftallet deretter halvert.

Deutsche Bank bekreftet denne tilnærmingen, og la merke til at jo større et lands handelsunderskudd med USA, desto høyere tollsats under det nye systemet.

Det hvite hus publiserte senere en forklaring av formelen på den amerikanske handelsrepresentantens nettsted.

“Selv om det individuelt å beregne handelsunderskuddseffektene av titusenvis av toll-, regulatoriske, skattemessige og andre politikker i hvert land er komplekst, om ikke umulig, kan deres kombinerte effekter oppnås ved å beregne tollnivået i samsvar med å drive bilaterale handelsunderskudd til null,” sa USTR.

“Hvis handelsunderskudd er vedvarende på grunn av toll- og ikke-tollpolitikk og grunnleggende forhold, så er tollsatsen som er forenlig med å oppveie disse retningslinjene og grunnleggende, gjensidig og rettferdig,” la den til.

Mens beregningene inkluderte matematiske symboler, stemte de til slutt med den handelsunderskuddsbaserte tilnærmingen som tidligere ble mistenkt.

BBCs Faisal Islam har lagt ut formelen:

Økonomer uttrykker skepsis til formelens forenklede natur

Copy link to section

Handelseksperter og økonomer har uttrykt skepsis til formelens forenklede natur.

Emily Kilcrease, direktør ved Center for a New American Security og tidligere assisterende amerikansk handelsrepresentant, uttalte at selv om administrasjonen trengte en rask løsning, ser denne metodikken ut til å være en “tilnærming” som er i samsvar med deres politiske mål.

Deutsche Bank skisserte tre store bekymringer med tariffpolitikken:

For det første ser det ut til at den amerikanske administrasjonen primært er fokusert på å målrette land med betydelige handelsunderskudd på varer, mens tjenester fortsatt er utelukket fra vurdering.

Denne tilnærmingen er avhengig av en rigid formel i stedet for en nyansert evaluering av tariff- og ikke-tollbarrierer.

For det andre er det en sterk kontrast mellom nylige offisielle uttalelser som antyder en grundig politisk gjennomgang av bilaterale handelsforbindelser og den faktiske implementeringen av disse tollsatsene.

Dette avviket vekker bekymring for administrasjonens politiske troverdighet fremover.

Markedene kan begynne å tvile på om store økonomiske beslutninger tas gjennom en godt strukturert prosess.

For det tredje introduserer metoden som brukes for å beregne disse tollsatsene et uforutsigbart element i fremtidige handelsforhandlinger.

I stedet for å skissere klare og spesifikke politiske krav, ser det ut til at administrasjonen bruker tollsatser som et bredt instrument for å presse land til å redusere handelsubalanser, noe som gir rom for betydelig usikkerhet i kommende samtaler.

Hvor enestående er takstene?

Copy link to section

Shane Oliver, leder for investeringsstrategi i AMP, sammenlignet det nåværende tariffmiljøet med Smoot-Hawley Tariff Act på 1930-tallet, som forverret den store depresjonen.

Han estimerte at Trumps siste tolltiltak kunne presse den amerikanske gjennomsnittlige tollsatsen over nivåene som ble sett i den epoken, og øke resesjonsrisikoen.

Ettersom analytikere fordøyer det potensielle nedfallet, øker bekymringen over global økonomisk stabilitet.

Deutsche Bank advarte om at den tolldrevne usikkerheten kan svekke den amerikanske dollaren, mens Oliver antydet at den globale veksten kan avta til rundt 2 %, ned fra dagens 3 %, avhengig av gjengjeldelse fra berørte land.

Kinas respons forventes å være spesielt betydelig.

Hvis Beijing gjengjelder seg med mottoll eller økonomiske tiltak, kan det forverre forstyrrelser i forsyningskjeden og destabilisere markedene ytterligere.