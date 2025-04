Hvor avhengig er Nvidia av Kina for inntekter?

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) fortsetter å slite med å få momentum oppover etter at president Trump annonserte nye gjensidige tariffer på dusinvis av land, inkludert Kina, 2. april.

Kina har allerede signalisert planer om å legge gjengjeldelsestoll på amerikanske varer som svar på Trumps politiske endring, som kan utløse en handelskrig mellom verdens to største økonomier.

Et slikt bakteppe kan skade amerikanske firmaer med betydelig inntektseksponering mot Kina. Interessant nok er et slikt navn AI-kjæresten, Nvidia Corp, ifølge Goldman Sachs.

Kinas bidrag til Nvidias inntekter

Goldman Sachs forventer at handelsspenningene mellom Kina og USA vil være en meningsfull motvind for NVDA, ettersom Stor-Kina-regionen for tiden står for rundt 39 % av den årlige omsetningen.

Nvidias H20-brikker, designet for eksport til Kina, har hatt sterk etterspørsel, spesielt fra landets store teknologiselskaper som ByteDance, Tencent og Alibaba.

Trump-administrasjonen fortsetter imidlertid å stramme inn restriksjonene for chipeksport til Beijing, noe som også kan skade titanens virksomhet fremover.

I tillegg har Kina begynt å råde selskapene sine til å unngå å bruke Nvidia-brikker da de angivelig ikke overholder landets siste energieffektivitetskrav.

Sammenlagt kan disse faktorene knyttet til handelsspenninger mellom Kina og USA vesentlig tynge på NVDAs fremtidige inntekter, la Goldman Sachs-strateger til i sin nylige rapport.

NVDA er fortsatt en favoritt på Wall Street

Til tross for nye tollsatser på Kina og muligheten for at president Xi kunngjør gjengjeldelsesavgifter på amerikanske varer, er Wall Street fortsatt positivt på Nvidia-aksjen.

Konsensusvurderingen på NVDA-aksjer er for tiden “kjøp” med et gjennomsnittlig mål på rundt $176, noe som indikerer potensial for rundt 70 % oppside fra dagens nivå.

Det er fordi mange tror at Nvidia fortsatt er et bunnsolid navn i AI-markedet som Statista anslår vil vokse med en sammensatt årlig rate på mer enn 26 % gjennom slutten av dette tiåret.

I tillegg betaler Nvidia nå et utbytteavkastning på 0,036 %, noe som gjør det attraktivt også for inntektsinvestorer.

LVS har også stor inntektseksponering mot Kina

Bortsett fra Nvidia, ser Goldman Sachs kasinoaksjer, spesielt Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS), som mest utsatt for handelsspenningene mellom Kina og USA i 2025.

LVS har et betydelig fotavtrykk i Macao, også kjent som “Las Vegas of Asia”, på grunn av sin popularitet som gamblingdestinasjon. Det amerikanske kasino- og resortselskapet har for tiden mer enn 60 % av inntektene eksponert mot Macao.

På samme måte som Nvidia, er analytikere imidlertid også positive på Las Vegas Sands-aksjer.

Konsensus “kjøp”-vurderingen på LVS er kombinert med et gjennomsnittlig mål på rundt $59 i skrivende stund.

Det betyr et potensial for nesten 50 % oppside i utbytteaksjen som for tiden gir 2,56 %.