Russiske myndigheter kan nå konvertere beslaglagte Bitcoin til statlige midler

Russiske myndigheter bygger et juridisk og operasjonelt rammeverk for å konvertere beslaglagte Bitcoin (BTC) til kontanter for statskassen, ettersom landet sliter med regulatorisk usikkerhet rundt kryptoaktiva.

Innsatsen, ledet av Federal Bailiff Service (FSSP), følger konfiskeringen av BTC 1.032 fra tidligere etterforsker Marat Tambiev, verdsatt til rundt 10 millioner dollar, og markerer en stor testsak for Russlands utviklende kryptopolitikk.

I en video publisert på Federation Councils RuTube-kanal sa FSSP-sjef Dmitry Aristov at Russland bruker denne juridiske presedensen for å utforske mekanismer for å transformere konfiskerte digitale valutaer til statlige inntekter.

En helhetlig lovgivningsløsning venter imidlertid fortsatt.

FSSP forbereder kryptosalg

Dmitry Aristov, leder av FSSP, henvendte seg til Føderasjonsrådets komité for konstitusjonell lovgivning og statsbygging, og beskrev Bitcoin som en “problematisk ressurs” for rettshåndhevelse.

Han bekreftet at namsmenn hadde konfiskert BTC i minst én straffesak og samarbeider nå med andre statlige organer for å konvertere myntene til statlige fond.

Utvalgets henvendelse fokuserte på protokollene for konfiskering av kryptovalutaer, og Aristov skal ha pekt på Tambiev-saken som et rettslig grunnlag.

Under etterforskningen beslagla rettshåndhevelse BTC fra den tidligere senioretterforskeren, som ble funnet skyldig i å ha akseptert kryptovalutabestikkelser fra medlemmer av hackergruppen Infraud Organization. Tambiev ble dømt til 16 års fengsel.

Aristov bemerket at inntil et lovforslag er vedtatt som definerer den juridiske statusen til Bitcoin og andre mynter, forblir et robust rammeverk for konsekvent beslagleggelse og konvertering utenfor rekkevidde.

Tambiev-saken setter presedens

Saken om Marat Tambiev har blitt et landemerke for russiske retts- og håndhevingsmyndigheter.

I 2024 ble han dømt for å ha mottatt bestikkelser i Bitcoin fra en internasjonal nettkriminalitetsgruppe i bytte mot å hindre en kriminell etterforskning.

FSSP beslagla BTC 1.032 fra Tambiev, en sum verdt omtrent 10 millioner dollar, noe som gjorde det til et av de største kryptobeslagene fra et russisk statsorgan.

Etter beslaget begynte det russiske statskassen å jobbe med å tjene penger på den konfiskerte BTC-en.

I januar 2025 bekreftet myndighetene at de hadde begynt å overføre kryptoen til statskontoer og planla å begynne å selge den.

Civic Chamber har også veid inn, og foreslår et nytt statlig fond for å forvalte konfiskerte kryptoaktiva.

Kammeret anbefalte at inntekter fra salg av digitale valutaer ble tildelt til å finansiere offentlige prosjekter, noe som ytterligere knytter behovet for lovgivningsmessig klarhet til bredere økonomiske og sosialpolitiske mål.

Kryptopolitikken er fortsatt delt

Til tross for to viktige lover vedtatt i 2024 – en som anerkjenner kryptogruvedrift som en legitim virksomhet, og en annen som tillater krypto i internasjonal handel innenfor en sentralbankdrevet sandkasse – er landets bredere holdning til digitale eiendeler fortsatt i konflikt.

En langvarig lov forbyr fortsatt bruk av kryptovalutaer for betalinger i Russland.

Sentralbanken fortsetter å gå inn for strengere kontroller, og foreslår forbud mot kryptoinvesteringer i detaljhandel og på kryptobørser som opererer utenfor sandkassemiljøet.

Imidlertid favoriserer andre departementer og store industrielle gruvearbeidere regulering fremfor forbud. De argumenterer for en mer åpen tilnærming, som tillater regulerte kryptobørser og klarere juridiske standarder for transaksjoner.

Resultatet er en politikk som kompliserer håndhevingstiltak som FSSP.

Kryptofond og sandkasseplaner

Borgerkammerets forslag om et sentralisert fond for beslaglagte kryptovalutaer indikerer et forsøk på å institusjonalisere håndteringen av digitale eiendeler i det statlige systemet.

Hvis det vedtas, vil det formalisere omfordelingen av krypto-avledede inntekter til offentlig velferd.

I mellomtiden fortsetter sentralbankens sandkasse å tillate kvalifiserte investorer å handle krypto i et begrenset miljø.

Selv om dette gir en begrenset vei fremover, er det fortsatt nødvendig med et bredere rammeverk for å støtte byråer som FSSP i å transformere digitale aktivabeslag til praktiske økonomiske resultater.