Styreleder i BP, Helge Lund, skal gå av, og markerer slutten på en epoke definert av selskapets ambisiøse, men til slutt mislykkede forsøk på grønn energi.

Oljegiganten kunngjorde fredag ​​at Lund ville gi fra seg rollen «i sin tid».

Kunngjøringen kommer midt i økende press fra Elliott Advisors, et amerikansk aktivisthedgefond, som har presset på for betydelige endringer i selskapet.

BP har allerede trappet ned sine tidligere vedtatte grønne energiplaner, forkjempet av Lund selv.

Lund, en norsk forretningsmann, la vekten bak BPs 2020-beslutning om å kutte produksjonen av fossilt brensel med 40 % innen 2030 og transformere seg til et «integrert energiselskap» med sterkt fokus på energikilder med lavt karbon.

Han hadde også tilsyn med utnevnelsen av Bernard Looney som administrerende direktør i 2020.

Looney gikk i spissen for selskapets lavkarbonstrategi, men forlot deretter på grunn av uerklærte forhold til yngre ansatte, noe som bidro til uroen i BP.

“Etter å ha fundamentalt tilbakestilt strategien vår, er BPs fokus nå på å levere strategien i tempo, forbedre ytelsen og øke aksjonærverdien,” sa Lund fredag.

Nå er det riktig tidspunkt å starte prosessen for å finne min etterfølger og muliggjøre en ryddig og sømløs overlevering.

Aktivistpress: Elliott presser på for en retur til olje

Copy link to section

Oppsigelsen følger intenst press fra Elliott Advisors, som har samlet en eierandel på 5 % i BP.

Hedgefondet har uttrykt misnøye med oljemajorens strategi, og hevdet at den manglet hastverk og ambisjoner.

Elliott var angivelig i ferd med å forberede en aksjonærstemme for å fjerne Lund.

BP kunngjorde opprinnelig sine intensjoner om å gå bort fra olje og gass i 2020, og foreslo en tidobling av investeringer i grønn energi og en reduksjon på 40 % i produksjonen av fossilt brensel innen 2030, samtidig som man stopper leting i nye selskaper.

På det tidspunktet hevdet Lund: “Vi er sikre på at beslutningene vi har tatt og strategien vi legger i dag er riktige for BP, for våre aksjonærer og for samfunnet for øvrig.”

BPs konkurrenter, som opprettholdt fokuset på økende oljeetterspørsel, gikk imidlertid bedre enn selskapet. Som et resultat gjorde BP-aksjene dårligere resultater, noe som fikk selskapet til å forlate betydelige deler av 2020-strategien.

På en kapitalmarkedsdag i februar snudde BP kursen på mange av sine grønne løfter og forpliktet seg til ubestemte årlige økninger i produksjonen av fossilt brensel, noe som signaliserte et klart skifte tilbake mot sin kjernevirksomhet.

Hva er det neste for BP?

Copy link to section

Ashley Kelty, en olje- og gassanalytiker i Panmure Liberum, kommenterte: “Dette er lite overraskende etter at aktivistinvestor Elliott har bygget opp en stor posisjon i BP og begynt å agitere for endring. [Elliot var] klar for å prøve å få en aksjonærstemme for å få Lund tvunget ut, slik at han ser ut til å hoppe før han blir presset.”

Kelty spår videre handling fra Elliott, og antyder at hedgefondet “nå vil rette oppmerksomheten mot administrerende direktør Murray Auchinloss – hans forsøk på å svinge BP bort fra grønn energi ser halvhjertet ut, og vi antar at Elliott vil ha en ny administrerende direktør som kan foreta en skikkelig tilbakestilling av strategien.”

Etterfølgerprosessen ledes av Dame Amanda Blanc, administrerende direktør i Aviva, i egenskap av BPs senior uavhengige direktør.

Ifølge The Telegraph indikerte en BP-talsmann at den vellykkede kandidaten vil gå inn i styret og samarbeide med Lund for å sikre en jevn overgang før han trekker seg, mest sannsynlig i løpet av 2026.

“Styret og jeg er forpliktet til å støtte Murray og teamet hans, og til å overvåke BPs levering av sine strategiske og finansielle mål, slik vi har satt opp i vår nylige kapitalmarkedsoppdatering,” understreket Lund.

Dame Amanda la til: “Vi starter et omfattende søk for å identifisere styrelederkandidater med troverdighet og relevant erfaring til å lede styret og fortsette å drive ledelsens sikre utførelse av tilbakestillingsstrategien.”