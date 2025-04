Fra Fords ansattes prisrabatter til Stellantis’ fabrikknedleggelser, biltariffer får bilprodusentene til å gå i gang

Tollsatsene på 25 % på importerte biler som trådte i kraft torsdag har rystet den globale bilindustrien, og tvunget store bilprodusenter til raske, divergerende reaksjoner.

Ettersom de nye avgiftene truer med å omforme forsyningskjeder, prismodeller og sysselsetting, tar selskaper fra Stellantis til Hyundai grep for å beskytte fortjeneste og kunder.

Med tariffer på utenlandsmonterte biler nå aktive, og de på importerte deler satt til å begynne 3. mai, kjemper bilprodusentene for å håndtere kostnadene.

Noen har valgt å inaktive produksjonslinjer, andre tilbyr store rabatter, eller utforsker innenlandsk produksjonsutvidelser.

Aksjekursene til de fleste bilprodusenter holdt seg i rødt på torsdag og under åpningstidene før markedet i USA på fredag.

Invezz tar en titt på de ulike strategiene som blir tatt i bruk av bilprodusenter for å håndtere forstyrrelsene.

Stellantis suspenderer fabrikker, vil midlertidig si opp 900 arbeidere

Stellantis, eieren av Jeep, Dodge, Ram og Chrysler, kunngjorde at de midlertidig ville stenge to monteringsfabrikker – ett i Windsor, Ontario, og et annet i Toluca, Mexico – som svar på tariffene.

Windsor-anlegget, som produserer Chrysler Pacifica og Dodge Charger, vil stå stille i to uker.

Toluca-anlegget, hvor Jeep Compass og Wagoneer S er satt sammen, vil være ute av drift fra 7. april til slutten av måneden.

Stellantis sa at forstyrrelsen ville tvinge den til å permittere rundt 900 arbeidere ved drivverk og stemplingsanlegg i Indiana og Michigan.

“Vi fortsetter å vurdere de amerikanske tollsatsene på importerte kjøretøy og vil forbli engasjert med den amerikanske regjeringen om disse retningslinjene,” sa en talsperson for Stellantis til MT Newswires.

Stellantis-aksjen falt over 7 % i førmarkedshandelen fredag.

Fords ‘From America for America’-rabatt for å tilby ansattes priser til kunder

I motsetning til dette har Ford tatt en mer markedsrettet tilnærming ved å lene seg på varelageret for å absorbere kostnadspresset.

Den Michigan-baserte bilprodusenten har lansert et program foreløpig kalt “From America for America”, som angivelig tilbyr sine ansattes priser, tradisjonelt reservert for Ford-ansatte, til alle kunder over hele landet.

Mens selskapet ennå ikke offisielt har kunngjort planen, rapporterer Reuters at rabatter har vært gjeldende siden torsdag.

Dette trekket hjelper Ford med å skille seg fra konkurrenter som øker prisene for å kompensere for tariffkostnader.

Fords posisjon er relativt fordelaktig. Den produserer omtrent 80 % av kjøretøyene den selger i USA i landet, og tilbyr en større buffer mot toll enn rivaler som er mer avhengige av import.

Imidlertid står selskapet fortsatt overfor truende kostnadsøkninger fra 3. mai-tariffer på deler.

Rabattstrategien stemmer også overens med “Made in America”-meldingen som er populær blant Trump-administrasjonen, som kunngjorde de omfattende pliktene forrige uke i et press for å bringe produksjonen tilbake til amerikansk jord.

Aksjekursen til Ford falt med 3,67 % under forhåndsmarkedet fredag.

Volkswagen vil innføre en importavgift på kjøretøy som selges i USA

Volkswagen har tatt en annen vei, og signaliserte til sine amerikanske forhandlere at prisøkninger er i horisonten.

I et notat til forhandlere fra 1. april, sett av The New York Times, sa den tyske bilprodusenten at den ville innføre en ny importavgift på sine amerikanske kjøretøy senere denne måneden.

Den har også stoppet jernbaneforsendelser av biler fra Mexico, selv om maritime forsendelser fortsetter, og instruert forhandlere om å holde tollpåvirkede kjøretøy i havner inntil videre.

Selskapet sa at de endelige prisendringene vil bli bekreftet innen midten av april.

Kjøretøyer montert i USA, som Volkswagen Atlas og ID.4 i Chattanooga, Tennessee, er ikke immune mot kostnadspress.

Begge er avhengige av importerte deler som vil være underlagt kommende avgifter.

I en uttalelse bekreftet Volkswagen at de hadde sendt notatet til forhandlere fordi de ønsket å være «veldig transparente når det gjelder å navigere gjennom denne usikkerhetstiden».

“Vi har våre forhandleres og kunders beste i hjertet, og når vi har kvantifisert innvirkningen på virksomheten vil vi dele vår strategi med våre forhandlere,” sa selskapet.

Volkswagens aksjekurs falt med over 5 % fredag.

GM øker produksjonen av lastebiler i Indiana

General Motors reagerer på tariffsjokket ved å øke innenlandsk produksjon.

Selskapet planlegger å øke produksjonen av sine lette lastebiler – Chevrolet Silverado og GMC Sierra – ved fabrikken i Fort Wayne, Indiana.

Flyttingen er en del av en bredere strategi GM-sjef Mary Barra antydet i januar, og antydet at økt kapasitet i USA kan oppveie risikoen fra tariffer på kjøretøy bygget i Mexico og Canada.

For å lette opptrappingen vil GM stanse produksjonen ved Fort Wayne-anlegget mellom 22. og 25. april.

Anlegget forventer å legge til mellom 225 og 250 arbeidsplasser og få inn flere hundre midlertidige arbeidere, ifølge intern kommunikasjon med United Auto Workers.

Lokale fagforeningsrepresentanter sa at ytterligere overtidsdager også kan planlegges for å oppfylle de nye produksjonsmålene.

GM-aksjen falt med mer enn 5 % under før-markedet fredag.

Hyundai advarer mot potensielle prisøkninger

Hyundai Motor Company flagget også sannsynligheten for prisøkninger på kjøretøy.

I et notat til forhandlere advarte administrerende direktør i Hyundai og Genesis Motor North America, Randy Parker, at prisene ikke lenger er garantert for kjøretøy som selges i engros etter 2. april.

Parker erkjente at selskapets avhengighet av import fra Mexico og Canada var relativt lav, og at Hyundai hadde “fast etablerte” investeringer i USA.

Den koreanske bilprodusenten sa imidlertid at den fortsetter å overvåke politikkutviklingen og vurdere strategier for å opprettholde lønnsomheten.

Ingen offisielle prisendringer er kunngjort ennå, men selskapets tjenestemenn i Seoul sa at de “nøye gjennomgår” alternativene deres.