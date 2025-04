Goldman Sachs har revidert sin prognose for Brent-råoljens gjennomsnittspris for året, og senket den med 5,5 % til 69 dollar per fat.

Tilsvarende er prognosen for West Texas Intermediate råoljepriser redusert med 4,3 % til $66 per fat, ifølge en Reuters-rapport.

Investeringsbanken nevner to primære årsaker til denne nedrevideringen: potensialet for økt forsyning fra Organisasjonen av oljeeksporterende land og allierte, og den truende trusselen om en global resesjon utløst av den pågående handelskrigen.

Wall Street-meglerfirmaet reduserte også sin gjennomsnittlige prisprognose for Brent med 9 % til 62 dollar og for WTI med 6,3 % til 59 dollar for 2026. Det advarte også om at disse nye estimatene kunne senkes ytterligere.

Resesjonsmulighet og høyere tilbud

“Risikoen for vår reduserte oljeprisprognose er på nedsiden, spesielt for 2026, gitt økende risiko for resesjon og i mindre grad høyere OPEC+-tilførsel,” ble Goldman-analytikere sitert i rapporten.

Det økte tilbudet fra OPEC+-landene kan føre til et overskudd i det globale oljemarkedet, og presse prisene ned.

I mellomtiden kan den eskalerende handelskrigen mellom store økonomier dempe den globale økonomiske veksten og føre til en resesjon. En resesjon vil sannsynligvis redusere etterspørselen etter olje, og presse prisene ytterligere ned.

OPEC øker produksjonen i mai

Åtte medlemmer av OPEC+-alliansen vedtok i et ministermøte torsdag å øke oljeproduksjonen med 411 000 fat per dag i mai, ifølge en offisiell uttalelse.

Flyttingen er en del av kartellets bredere plan om å avvikle de 2,2 millioner fatene per dag med frivillige produksjonskutt som bæres av åtte OPEC+-medlemmer, inkludert Saudi-Arabia og Russland.

I april forventes OPEC-medlemmene å øke oljeproduksjonen med 135.000 fat per dag.

OPEC sa torsdag:

De gradvise økningene kan settes på pause eller reverseres avhengig av endrede markedsforhold.

Oljeprisen faller

Brent-råoljeprisen falt over 6 % mot 70 dollar per fat etter OPECs siste kunngjøring torsdag.

Fredag ​​falt Brent-prisene ytterligere med 1 % under $70 per fat.

Kontrakten var på 69,45 dollar fatet.

WTI-råolje var på 66,26 dollar per fat, også ned 1 % fra forrige stenging.

Råoljeprisene opplevde en betydelig nedgang torsdag, og markerte deres mest betydelige prosentvise fall siden 2022.

Fallet i oljeprisen ble ytterligere forsterket av USAs president Donald Trumps gjensidige tollsatser torsdag.

OPECs overraskende beslutning om å øke produksjonen i mai bidro også til bekymring blant investorene.

Disse to faktorene skapte sammen et bearish sentiment i oljemarkedet, noe som førte til et kraftig salg og et betydelig fall i råoljeprisene.

Etterspørselsprognoser

Goldman Sachs uttalte at OPECs evne til raskt å gjennomføre betydelige produksjonsøkninger indikerte fleksibilitet, og dermed reduserte sannsynligheten for en kortsiktig prisstigning på grunn av redusert tilbud.

Meglerfirmaet har nedjustert prognosen for oljeetterspørselen for dette året fra 900 000 fat per dag til 600 000 fat per dag.

Den forventer også en vekst på 700 000 bpd i 2026.