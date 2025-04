Hvordan Kinas 34% toll på amerikansk import kan påvirke kryptomarkedet

På fredag ​​bekreftet Kinas finansdepartement at det vil innføre en toll på 34 % på all amerikansk import med virkning fra 10. april.

Avgjørelsen er et direkte svar på Trumps tidligere trekk for å innkreve en tilsvarende 34% toll på kinesiske varer, som var en del av et bredere fremstøt for gjensidige handelsavtaler.

I sin offisielle uttalelse oppfordret den kinesiske regjeringen Washington til å forlate sine “ensidige tiltak” og delta i respektfull dialog for å løse tvisten.

Kunngjøringen sendte sjokkbølger gjennom globale markeder.

Analytikere advarer om at ringvirkningene kan nå så langt som til kryptomarkedet, til tross for dets desentraliserte natur.

Bitcoin (BTC), som en kort stund hadde økt til $84.000, falt kraftig under $82.000 etter nyhetene, noe som gjenspeiler en bredere markedsangst.

Kryptomarkedet hadde allerede vært under press etter Trumps tollkunngjøring tidligere denne uken, og Kinas trekk har bare forsterket den bearish sentimentet.

Krypto-markedsregulering for volatilitet

Til tross for den innledende nedgangen, mener noen analytikere at kryptovalutamarkedet kanskje ikke lider samme dybde av tap som tradisjonelle finansmarkeder.

Ifølge kryptostrateg Kevin Capital er digitale eiendeler som Bitcoin og Ethereum kun indirekte påvirket av tariffer, i motsetning til tradisjonelle sektorer representert av indekser som S&P 500.

Capital påpekte at dagens investorsentiment i krypto blir støttet opp av forventningene til pengepolitikken.

Med markeder som nå priser inn fem potensielle rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i år, er det håp om at likviditetsstøtte kan oppveie makroøkonomiske sjokk som handelsspenninger.

Han advarte imidlertid også om at optimismen raskt kan forsvinne hvis sentralbanksjef Jerome Powell avfeide ideen om aggressive rentekutt.

“Hvis Powell lukker døren for lettelser, kan krypto til slutt speile aksjemarkedets bratte fall,” bemerket Capital.

“Men hvis han støtter lettelser, vil øynene skifte til KPI-dataene som kommer neste uke.”

Globale markeder snurrer mens S&P 500 faller

Tradisjonelle finansmarkeder har allerede fått et slag. S&P 500 tapte mer enn 1,5 billioner dollar i markedsverdi da handelen åpnet etter Kinas kunngjøring.

Futures knyttet til Dow Jones Industrial Average og Nasdaq viste også kraftige nedganger, noe som gjenspeiler frykt for at den globale økonomien kan være på vei mot en resesjon.

I mellomtiden signaliserte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU er forberedt på å ta mottiltak dersom handelssamtalene med USA bryter sammen.

Dette bidrar ytterligere til usikkerheten som henger over den globale økonomien og kan øke volatiliteten i både aksje- og kryptomarkedene de kommende dagene.

Interessant nok tok Bitcoin seg noe tilbake senere på dagen på bakgrunn av sterkere enn forventet amerikanske jobbdata, og ga støtte til teorien om at kryptomarkeder for tiden er mer følsomme for pengepolitiske signaler enn geopolitiske spenninger.