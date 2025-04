Hvorfor Nike-aksjer motvirker markedstrenden med en økning på 5 % på fredag

Nike-aksjene tok seg opp fredag ​​etter at president Donald Trump foreslo en mulig avtale med Vietnam for å redusere nylig annonserte tariffer.

Aksjen var opp rundt 5 % i handelen sent på morgenen. Nike-aksjen har krasjet rundt 20 % siden starten av året.

Oppgangen kommer etter at Nike-aksjene stupte torsdag, etter Trumps kunngjøring om en toll på 46 % på import fra Vietnam.

De nye pliktene skal etter planen tre i kraft neste uke og har skapt bekymring for selskaper med dype produksjonsbånd til den sørøstasiatiske nasjonen.

Nike, som produserer omtrent 25 % av fottøyet sitt i Vietnam, var blant de mest berørte.

Trump sier forhandlinger om

Copy link to section

Presidenten så ut til å lette noen av disse bekymringene med et innlegg på sin sosiale medieplattform, Truth Social, og sa at han hadde en «veldig produktiv samtale» med To Lam, generalsekretær i Vietnams regjerende kommunistparti.

– Hadde nettopp en veldig produktiv samtale med To Lam, generalsekretær for Vietnams kommunistparti, som fortalte meg at Vietnam ønsker å kutte tollsatsene deres til NULL hvis de er i stand til å inngå en avtale med USA, skrev Trump.

“Jeg takket ham på vegne av landet vårt, og sa at jeg ser frem til et møte i nær fremtid,” la han til.

Trumps uttalelser har åpnet døren for potensielle forhandlinger som kan dempe slaget av 46%-tollsatsen.

Selv om ingen formell avtale er kunngjort, antyder tonen i kommunikasjonen at begge sider kan være villige til å utforske et kompromiss.

Hvorfor gir dette gode nyheter for Nike?

Copy link to section

Nike står overfor store problemer da president Donald Trumps nye tollregime truer med å belaste selskapets allerede utfordrede utsikter ytterligere.

Joggesko- og sportsbekledningsgiganten, som produserer omtrent halvparten av fottøyet sitt i Kina og Vietnam, med omtrent 25 % fra Vietnam alene, stirrer også ned en toll på 34 % på kinesisk import på toppen av de eksisterende 20 %, noe som bringer den effektive raten til 54 %.

Selskapet hadde allerede tatt med tariffrelatert motvind i sin siste veiledning, som anslo et tosifret prosentvis fall i salget for inneværende kvartal.

Denne prognosen inkluderte virkningen av avgifter på varer fra Kina og Mexico.

De utvidede pliktene kommer i et skjørt øyeblikk for Nike, som prøver å stabilisere merkevaren sin og gjenopplive salgsmomentumet under den nye administrerende direktøren Elliott Hill, som trådte inn i rollen i fjor høst.

Hill, en langvarig bedriftsleder, står nå overfor økt kostnadspress akkurat når han prøver å styre selskapet gjennom en snuoperasjon.

En mulig forhandling med Vietnam kan bidra til å avlaste litt press fra den globale skogiganten.