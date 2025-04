Hvorfor Wedbushs Dan Ives tror Trumps siste tariffer kan sette amerikansk teknologisektor et tiår tilbake

Den siste runden med gjengjeldelsestariffer annonsert av USA har vakt skarpe reaksjoner fra analytikere, som advarer om betydelige konsekvenser for landets teknologisektor og dets posisjon i det globale kunstig intelligens (AI)-kappløpet.

Wedbush Securities-analytiker Dan Ives, i et kundenotat utstedt fredag, kritiserte retningslinjene og sa at den kunne sette den amerikanske teknologiindustrien tilbake med et tiår.

“Konseptet med å ta USA tilbake til 1980-tallets ‘produksjonsdager’ med disse tollsatsene er et dårlig vitenskapelig eksperiment som i prosessen vil forårsake et økonomisk Armageddon etter vårt syn og knuse teknologihandelen, AI-revolusjonstemaet og den generelle industrien i prosessen,” skrev han.

USAs teknologiforsyningskjede truet?

De aktuelle tollsatsene inkluderer en avgift på 50 % på import fra Kina, 32 % på Taiwan og 46 % på Vietnam – som alle er sentrale i den globale teknologiforsyningskjeden.

Ives advarte om at disse tiltakene risikerer å kutte tilgangen til kritiske produksjonsregioner, og dermed forstyrre driften for amerikanske teknologiselskaper.

Som et eksempel påpekte han at produksjon av iPhones i USA i stedet for deres nåværende plasseringer i Kina, Vietnam og India ville øke prisen fra omtrent 1000 dollar til 3500 dollar.

Han estimerte også at bredere elektronikkpriser for forbrukere kunne stige mellom 40 % og 50 %.

Ives uttrykte spesiell bekymring for implikasjonene for AI-sektoren, og uttalte at de nåværende tariffene vil redusere momentumet til den såkalte AI-revolusjonen betydelig.

Analytikeren la til:

Den økonomiske smerten som vil bli forårsaket av disse tollsatsene er vanskelig å beskrive og kan i hovedsak ta den amerikanske teknologiindustrien tilbake et tiår i prosessen mens Kina damper frem.”

“AI-revolusjonens handel vil bli betydelig bremset av disse hodekløende tariffene som MÅ forhandles til realistiske nivåer.”

Han bemerket videre at ethvert forsøk på å flytte produksjonen tilbake til USA vil møte lange ledetider og høye kostnader.

“Arbeidskostnadene er urealistiske i USA å noen gang ha halvfabrikater i stor skala,” sa Ives, med henvisning til anlegg for halvlederfabrikasjon.

Han estimerte at den nåværende tariffstrukturen kan redusere teknologisektorens inntekter med rundt 15 %.

Amerikanske teknologiaksjer faller fra en klippe

Nasdaq Composite var ned rundt 3,5 % på fredag, etter en nedgang på 6 % dagen før, ettersom teknologiaksjer med stor eksponering mot Kina forble under press.

Indeksen falt over 5 % i dag for å nå et lavpunkt i løpet av dagen på 17 514,97.

Apple falt mer enn 3 %, Nvidia falt 5 % og Tesla falt 6 %.

Alle tre har betydelige operasjoner i Kina og er blant de hardest rammet av landets gjengjeldelsestariffer.

De massive smertene startet torsdag.

Teknologiaksjer så sin verste dag siden COVID-19-pandemien på torsdag.

Apple ledet tapene blant «Magnificent Seven», og falt mer enn 9 % i sin bratteste nedgang siden 2020.

Selskapet produserer enhetene sine i Kina og andre deler av Asia.

Meta Platforms og Amazon falt hver rundt 9 %, mens Nvidia falt nesten 8 %.

Nvidia produserer sine nyeste brikker i Taiwan og monterer AI-systemene i Mexico.

Tesla tapte mer enn 5 %, og Microsoft og Alphabet gikk ned med henholdsvis 2 % og 4 %.