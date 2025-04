JPMorgan: Donald Trumps tariffer vil forårsake “blod”, øke resesjonsrisikoen til 60 %

JPMorgans globale sjeføkonom har utstedt en sterk advarsel om de potensielle konsekvensene av president Donald Trumps aggressive tollpolitikk, og spådde at «Det vil være blod».

I et forskningsnotat publisert torsdag, advarte JPMorgans Bruce Kasman, sammen med et team av bedriftsøkonomer, at sannsynligheten for at den globale økonomien glir inn i en resesjon har hoppet fra 40 % til omtrent 60 % etter onsdagens «Liberation Day»-tollkunngjøring.

Trumps omfattende “Liberation Day”-toller pålegger en avgift på 10 % på varer importert fra alle land til USA, med enda høyere tollsatser på 60 handelspartnere med vedvarende handelsunderskudd med USA.

Dette inkluderer store økonomiske kraftstasjoner som Kina og Japan, samt EU.

Disse tollsatsene kommer på toppen av eksisterende avgifter som allerede er pålagt USAs beste handelspartnere, Canada og Mexico, noe som fører til utbredt uro.

Avgjørende mindre forretningsvennlig: et skifte i USAs handelspolitikk

“Forstyrrende amerikansk politikk har blitt anerkjent som den største risikoen for de globale utsiktene hele året,” heter det i JPMorgans forskningsnotat.

De siste nyhetene forsterker frykten vår ettersom USAs handelspolitikk har blitt vesentlig mindre forretningsvennlig enn vi hadde forventet.

Bankgigantens økonomer karakteriserer tollsatser som en «funksjonell skatteøkning» på amerikanske husholdninger og bedrifters kjøp av importerte varer.

Økonomer og leverandørkjedeeksperter har tidligere advart om at Trumps tollplan sannsynligvis vil føre til høyere priser for et bredt spekter av varer, fra dagligdagse varer som kaffe og sukker til klær og store kjøp som biler og hvitevarer.

En skatteøkning av historiske proporsjoner: den makroøkonomiske virkningen

JPMorgans analytikere beregnet at denne ukens kunngjøring, kombinert med tidligere tolløkninger, effektivt øker den amerikanske gjennomsnittlige skattesatsen “med omtrent 22%-pts til anslagsvis 24%,” tilsvarende omtrent 2,4% av den totale verdien av alle varer og tjenester produsert i landet, eller BNP.

“En fottur av denne størrelsen vil være på nivå med den største skatteøkningen siden andre verdenskrig,” heter det i forskningsnotatet fra JPMorgan.

Effektene kan forsterkes av gjengjeldelsestiltak fra andre land, en nedgang i amerikansk forretningsstemning og forstyrrelser i globale forsyningskjeder.

Lavkonjunktur i horisonten? JPMorgan slår alarm

“Vi understreker dermed at denne politikken, hvis den opprettholdes, sannsynligvis vil presse USA og muligens global økonomi inn i resesjon i år. En oppdatering av vårt sannsynlighetsscenario-tre gjør dette poenget, og øker risikoen for en resesjon i år til 60 %,” fortsetter notatet, og maler et dystert bilde av det potensielle økonomiske nedfallet.

JPMorgans økonomer gir imidlertid et glimt av håp, og understreker at en landsomfattende eller global resesjon «ikke er en selvfølge».

Utover det åpenbare punktet om at politiske handlinger kan bli endret i de kommende ukene, fortsetter vi å understreke at USA og globale ekspansjoner står på solid grunn og bør kunne tåle et sjokk av beskjeden størrelse.

Til tross for denne potensielle sølvkanten, understreker notatet at JPMorgans økonomer “betrakter den fulle implementeringen av annonserte politikker som et betydelig makroøkonomisk sjokk” – et som ville være vanskelig å komme seg fra hvis Trumps politikk vedvarer.