Binance-grunnlegger og tidligere administrerende direktør Changpeng “CZ” Zhao har inngått samarbeid med Kirgisistans National Investment Agency (NIU) for å hjelpe med å forme landets kryptorammeverk og blokkjedeøkosystem.

Den 3. april kunngjorde Kirgisisk president Sadyr Zhaparov at regjeringen hadde signert et avtaleavtale med Zhao for å gi veiledning om blokkjedeteknologi, regulering av virtuelle eiendeler og digital infrastruktur.

I henhold til avtalen vil Zhao gi råd til NIU om å utvikle lokale talenter gjennom utdanningsprogrammer innen områder som kryptostyring og cybersikkerhet.

Zhao beskrev partnerskapet som “ekstremt meningsfylt”, og bemerket at han allerede gir råd til flere regjeringer, både “offisielt og uoffisielt,” om hvordan man bygger kryptoforskrifter og ruller ut blokkjedeløsninger for å forbedre myndighetenes effektivitet, og understreker at blockchain har brukssaker langt utover bare handel.

I følge president Zhaparov representerer memorandumet “et viktig skritt” mot å styrke nasjonale digitale evner.

“Signingen av Memorandumet åpner nye horisonter for utviklingen av digitale teknologier og blokkjedeøkosystemet i landet […] slike initiativer er avgjørende for bærekraftig vekst av økonomien og sikkerheten til virtuelle eiendeler, og til slutt genererer nye muligheter for bedrifter og samfunnet som helhet,” la han til.

Kirgisistan har som mål å bli et regionalt knutepunkt for digital innovasjon, og regjeringen ser på dette samarbeidet som et viktig skritt mot å styrke sin teknologiske infrastruktur og øke utenlandske investeringer.

Landet, rikt på uutnyttet vannkraft, blir også sett på som en sterk konkurrent for kryptogruvedrift.

Det internasjonale energibyrået rapporterer at bare 10 % av Kirgisistans vannkraftpotensial er utviklet.

I desember støttet Kirgisistans parlament et lovforslag for den digitale som, landets planlagte CBDC. Prototypetesting er satt til tidlig 2025, med en utrullingsbeslutning ventet i slutten av 2026.

Ikke lenger administrerende direktør

Zhaos fornyede offentlig-vendte rolle kommer bare måneder etter å ha sonet en fire måneders fengselsstraff i USA for brudd på lover mot hvitvasking av penger i løpet av sin tid i Binance.

Siden løslatelsen har han tatt et skritt tilbake fra lederstillinger, og i stedet velger han å utforske nye muligheter bak kulissene.

For eksempel endret han Binance Labs til YZi Labs, et familiekontor som utvider investeringsfokuset sitt utover krypto til å inkludere kunstig intelligens og bioteknologi.

YZi Labs har allerede ledet en finansieringsrunde på 16 millioner dollar for Sign, en plattform som tar sikte på å forbedre påloggingsverifisering og tokendistribusjon i kjeden.

Zhao grunnla også Giggle Academy, et nonprofit pedagogisk initiativ som tilbyr gamifiserte læringsopplevelser.

Dette var imidlertid ikke første gang Binance-grunnleggeren ble benyttet for kryptoveiledning.

Tidligere i år møtte han Malaysias statsminister Anwar Ibrahim.

Han har også hatt møter med embetsmenn fra De forente arabiske emirater og Bhutan, selv om detaljer om disse samtalene fortsatt er vage.

Som tidligere rapportert av Invezz, ble Zhao med i krypto-AI-startup Vana som rådgiver i februar i år, etter en investering fra YZi Labs.