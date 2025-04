Klarna og StubHub har skrinlagt sine etterlengtede planer om å offentliggjøres ettersom en ny bølge av markedsvolatilitet utløst av president Donald Trumps omfattende tollkunngjøring bølget gjennom globale finansmarkeder.

I følge en CNBC-rapport som siterer en kilde som er kjent med saken, utsetter selskapene sine første offentlige tilbud på grunn av økende usikkerhet og har ikke satt en ny tidslinje for noteringene.

Begge firmaene hadde arkivert sine børsnoteringsdokumenter til US Securities and Exchange Commission de siste ukene og forberedte seg på offentlige noteringer på New York Stock Exchange.

Klarna, det svenske kjøp-nå-betal-senere-selskapet, hadde planlagt å handle under ticker-symbolet KLAR, mens den nettbaserte billettplattformen StubHub ble satt på listen under tickeren STUB.

Klarna stopper etterlengtet notering på 15 milliarder dollar

Klarna hadde forberedt seg på å lansere sitt IPO-roadshow med investorer allerede neste uke.

Imidlertid bestemte selskapet seg for å stoppe saksbehandlingen midt i det bredere markedssalget utløst av frykt for en fornyet handelskrig.

Flyttingen kommer på et sentralt tidspunkt for Klarna, som har blitt symbolsk for oppturer og nedturer i fintech-sektoren.

Selskapet ble en gang verdsatt til 46 milliarder dollar under toppen av investorentusiasme i 2021, men verdsettelsen falt til 6,7 milliarder dollar bare et år senere.

Til tross for det dramatiske fallet, har Klarna nylig rapportert tilbake til lønnsomhet.

I 2024 ga den et nettoresultat på 21 millioner dollar sammenlignet med et tap på 244 millioner dollar året før.

Inntektene steg nesten 24 % til 2,81 milliarder dollar. Klarna har ekspandert aggressivt i det amerikanske markedet, og sikret seg partnerskap med store forhandlere som Walmart, Apple og DoorDash.

En person som er kjent med Klarnas strategi sa at selskapet ikke er forpliktet til å børsnoteres innen en bestemt tidsramme, noe som åpner for muligheten for en forsinket flytting dersom markedsforholdene skulle stabilisere seg.

IPO-suksess møter spørsmål etter CoreWeave-kamper

StubHub har på samme måte valgt å stoppe sine børsnoteringsambisjoner.

Selskapets beslutning følger den steinete debuten til infrastrukturfirmaet CoreWeave med kunstig intelligens, som ble det første venture-støttede teknologiselskapet som samlet inn over 1 milliard dollar i en amerikansk børsnotering siden 2021.

Til tross for innledende optimisme, reduserte CoreWeave sin børsnoteringspris og led kraftige tap i tidlig handel, noe som forsterket bekymringen om markedets appetitt for teknologioppføringer.

Investorstemningen fikk ytterligere et slag etter at Kina kunngjorde gjengjeldelsestariffer som svar på Trumps omfattende tiltak.

S&P 500 falt 4,7 % på fredag, mens Europas Stoxx 600 falt over 5 %. Salget fremhever økende uro hos investorene over utsiktene til en fullskala handelskonflikt.

Aksjene i Affirm, Klarnas USA-noterte konkurrent, har allerede falt over 45 % i år, noe som understreker det tøffe miljøet fintech-selskaper står overfor.

Forsinkelsen i Klarna og StubHubs børsnoteringer er et tilbakeslag for venturekapitalinvestorer, som hadde håpet at et oppsving i noteringer under Trump-administrasjonen kunne gjenopplive det slitende teknologiske exitmarkedet.