Den globale moteindustrien sliter med konsekvensene fra president Donald Trumps kunngjøring om feiende nye tollsatser, de mest omfattende handelsrestriksjonene som er sett på nesten et århundre.

Tiltaket, som er rettet mot noen av de største klesproduksjonsknutepunktene globalt, har sendt sjokkbølger over hele sektoren.

I en uttalelse fra Rose Garden i Det hvite hus avduket Trump en grunntull på 10 % på alle importerte varer.

Avgiftene er imidlertid betydelig høyere for omtrent to dusin land som USA har et handelsunderskudd med, hvorav mange fungerer som store produksjonssentre for moteindustrien.

Tolltrefflisten: Vietnam, Kambodsja, Bangladesh, Kina og EU

Vietnam, den nest største kleseksportøren til USA etter Kina, vil møte en høy toll på 46 %.

Kambodsja vil bli underlagt en toll på 49 %, mens Bangladesh vil få en toll på 37 %.

Kinas eksisterende tollsats vil bli forsterket med en ny avgift på 34 %, noe som bringer den totale tollsatsen til 54 %.

Den europeiske union vil bli rammet av en toll på 20 %.

“Vi er dypt skuffet over Trump-administrasjonens beslutning om å innføre nye tollsatser på all import,” sa United States Fashion Industry Association i en uttalelse, som understreker industriens bekymring.

Denne handlingen vil spesielt påvirke amerikanske motemerker og forhandlere.

Tollsatsene, erklærte Trump, ville tre i kraft ved midnatt.

Moteaksjer stuper: Wall Street reagerer på tariffnyheter

Markedet reagerte raskt, med moteaksjer som stupte i handel etter arbeidstid. Lululemon-aksjene falt over 10 %, mens Nike og Ralph Lauren falt med 7 %.

Tapestry, Capri og PVH Corp. opplevde alle nedganger på rundt 5 %.

Disse fallene overgikk et fall på nesten 4 % i S&P 500-futures, og fremhever den spesifikke sårbarheten til motesektoren.

Disse nye pliktene, etter Trumps tidligere tollsatser på varer fra Kina, Mexico og Canada, er klar til å øke kostnadene og skape betydelige forstyrrelser for utallige motebedrifter.

USA er et avgjørende marked for klær og fottøy, og importerer mer enn 98 % av klærne og omtrent 99 % av skoene.

Dette betyr at praktisk talt alle motegjenstander som selges i landet vil bli pålagt tilleggsavgifter.

I sin kunngjøring viste Trump et diagram som skisserte landene og tollsatsene, som han uttalte representerte halvparten av toll- og ikke-tollbarrierene de gjelder for USA.

Rentene var betydelig høyere enn mange analytikere hadde forventet.

Amerikas gullalder: Trumps visjon og realiteten for mote

“Vi vil lirke åpne utenlandske markeder og bryte ned handelsbarrierer for utenrikshandelen, og til syvende og sist vil mer produksjon hjemme bety sterkere konkurranse og lavere priser for forbrukerne,” sa Trump i sin tale.

Dette vil virkelig være Amerikas gullalder, det kommer tilbake. Vi kommer veldig sterkt tilbake.

Realitetene for moteindustrien vil imidlertid sannsynligvis være langt mer komplekse.

Sjokkene forventes å gi gjenlyd i hele motens globale forsyningskjede.

Etter Trumps tidligere tariffkunngjøringer, kunngjorde forhandlere som Walmart intensjoner om å forhandle priskutt med leverandører, og effektivt flytte noe av byrden nedstrøms.

Med fabrikker som allerede opererer med tynne marginer, kan krav om ytterligere prisreduksjoner ha gjennomgripende effekter, og påvirke tekstilprodusenter og bønder.

Mange merker og forhandlere vil stå overfor det vanskelige valget om å absorbere de høyere kostnadene eller overføre dem til forbrukerne gjennom prisøkninger.

Dette kommer på et tidspunkt da mange shoppere allerede føler at inflasjonen er i klem og styrer budsjettene sine nøye.

Før de nye tollsatsene i det hele tatt ble kunngjort, bidro usikkerheten rundt Trumps handelspolitikk til en nedgang i USAs forbrukertillit, som falt i mars til det laveste nivået siden pandemien.

“Flere tariffer er lik mer angst og usikkerhet for amerikanske bedrifter og forbrukere,” sa David French, konserndirektør for regjeringsforbindelser for National Retail Federation, til CNN.

Luksus, sport og mer: ingen sektor er immun

Mens tariffene vil påvirke et bredt spekter av motebedrifter, kan enkelte sektorer være spesielt sårbare.

Luksusmarkedet har for eksempel sett på USA som sin mest motstandsdyktige region midt i en global nedgang.

Imidlertid betyr mangelen på innenlandsk produksjon i USA at disse merkene nå vil møte nye kostnader.

Sportsmerker, som aktivt har diversifisert innkjøpene sine bort fra Kina, opplever nå at de står overfor kostnadstopper i alternative produksjonsknutepunkter som Vietnam og Kambodsja.

Til syvende og sist vil hele moteindustrien føle effekten, selv de virksomhetene som produserer ferdigvarer i USA, ettersom de ofte er avhengige av importerte råvarer.

Å navigere i dette nye landskapet vil by på betydelige utfordringer i månedene fremover.