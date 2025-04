Skottland har registrert en svimlende 2000 prosent økning i kryptovaluta-tilknyttede forbrytelser siden 2019, ifølge Police Scotlands siste årsrapport for 2025.

Omfanget av denne økningen gjenspeiler den økende rollen digitale eiendeler nå spiller i organisert kriminalitet og svindel.

Mens verktøy for å spore ulovlige kryptostrømmer har blitt tatt i bruk, forblir Skottland bak andre britiske jurisdiksjoner når det gjelder spesialisert respons, uten noen dedikert enhet for kryptokriminalitet ennå.

Myndighetene sier at organiserte kriminelle grupper tilpasser seg raskt, og bruker krypto for å skjule transaksjoner og hvitvaske utbytte fra ulovlig aktivitet.

Kryptokriminalitet opp 2000 %

Økningen på 2000 prosent i kryptokoblet kriminalitet har blitt drevet av mer alvorlige og organiserte kriminelle grupper som omfavner digitale eiendeler.

Politiet i Skottlands rapport sier at disse gruppene er “raske til å tilpasse seg og bruke nye metoder for å hjelpe til med å skjule aktivitetene deres,” med kryptovaluta som nå en vanlig muliggjører for svindel og hvitvasking av penger.

Rapporten kvantifiserer ikke hvor mange saker som utgjør økningen på 2000 %, men skiftet har vært dramatisk nok til at styrken har markert problemet tydelig.

Imidlertid har politiet i Skottland ennå ikke dannet en spesialisert kryptokriminalitetsenhet for å matche økende etterspørsel.

Rapporten bekrefter at «utvikling av kapasiteter utenfor nettkriminalitet går fremover», men ingen dedikerte team er for øyeblikket på plass.

Nye sporingsverktøy lagt til

Til tross for mangelen på et kryptospesifikt team, har skotsk politi nylig implementert to nye sporings- og sporingsverktøy for digitale eiendeler.

Disse verktøyene skal angivelig tilpasse etterforskningsevnene deres «med store deler av Storbritannia og ledende internasjonal rettshåndhevelse».

Offiserer fortsetter imidlertid å stole sterkt på nettkriminalitetsenheter og bredere digital etterforskningsekspertise.

Police Scotland er medlem av den nasjonale Cryptocurrency Working Group, som fokuserer på å utforme en “opplæringsvei for å inkludere vitnesbyrd fra eksperter,” og forbedre institusjonell kunnskap om krypto-relaterte undersøkelser.

Rapporten understreker at selv om tekniske verktøy nå er tilgjengelige, er mer robuste strukturer og koordinering på tvers av team fortsatt under utvikling.

Court konverterer Bitcoin til kontanter

I 2024 satte High Court i Edinburgh en viktig juridisk presedens for hvordan kryptovaluta-eiendeler kan behandles under utbytte av kriminalitetslovgivning.

I en sak knyttet til voldelig kriminell aktivitet i Lanarkshire, konverterte påtalemyndigheten 23,5 Bitcoin til £109 601.

Den digitale valutaen var knyttet til John Ross Rennie, beskrevet i rettsdokumenter som de “tekniske hjernene” bak et voldelig ran.

Rettens godkjenning av å konvertere den beslaglagte Bitcoinen til kontanter markerte et kritisk skritt i formaliseringen av hvordan digitale eiendeler kan gjenvinnes og gjenbrukes under skotsk rettshåndhevelse.

Saken er en av de første i Skottland der stjålet krypto ble forvandlet til brukbar fiat-valuta gjennom rettssystemet, noe som fremhever en ny juridisk vei for fremtidige eiendelerbeslag som involverer digitale tokens.

Nettsvindelenhet foreslått

Politiet Skottland foreslår en ny enhet for cyber- og svindelkommando som tar sikte på å modernisere sin tilnærming til kryptokriminalitet.

Målet er å omstrukturere roller og ansvar internt, slik at offiserer kan håndtere kryptovalutalovbrudd med et mer spesialisert og strømlinjeformet system.

Dette vil bringe Skottland på linje med jurisdiksjoner som England og Wales, som allerede har dedikerte kryptoteam innen rettshåndhevelse.

Den foreslåtte kommandoen kan også forbedre strategisk koordinering på tvers av avdelinger for økonomisk kriminalitet og adressere opplæringshull som er fremhevet i rapporten.

Myndighetene antyder at etter hvert som bruken av kryptovaluta øker i både legitime og kriminelle sammenhenger, vil styrkens fremtidige suksess avhenge av å integrere kryptospesifikk ekspertise på alle etterforskningsnivåer.