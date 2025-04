Mars arbeidsplasser rapport: 228 000 lagt til, men arbeidsledigheten stiger til 4,2 %

Det amerikanske arbeidsmarkedet fortsatte å vise motstandskraft i mars, og tilførte flere jobber enn forventet.

Imidlertid har en liten oppgang i arbeidsledigheten og økende globale handelsspenninger, drevet av president Donald Trumps overraskende tollkunngjøringer, kastet en skygge over de ellers positive sysselsettingsdataene.

Jobbrapport mars 2025

I følge Bureau of Labor Statistics (BLS) la den amerikanske økonomien til 228 000 lønnsjobber utenfor jordbruket i mars – godt over økonomenes forventninger på 140 000 og betydelig høyere enn februars reviderte totalsum på 117 000.

I løpet av de siste 12 månedene har det månedlige gjennomsnittet stått på 158 000, noe som gjør rapporten fra mars til et tegn på sterkere ansettelsesmomentum enn gjennomsnittet.

Til tross for de solide jobbøkningene, steg arbeidsledigheten litt til 4,2 %, opp fra 4,1 % forrige måned.

Økningen kom selv da yrkesdeltakelsen steg til 62,5 % i mars fra 62,4 % i februar – noe som indikerer at flere amerikanere går inn i arbeidsstyrken igjen.

Lønnsveksten, et nøkkelmål som Federal Reserve overvåker nøye for inflasjonspress, kom inn på 3,8 % år-over-år, litt under februars 4 %.

På månedlig basis økte gjennomsnittlig timefortjeneste med 0,3 %, opp fra tidligere 0,2 %.

Amerikansk jobbrapport: føderale sysselsettingskutt

Rapporten fremhevet også en vedvarende trend i føderale sysselsettingskutt, sannsynligvis knyttet til Elon Musks initiativ for departementet for effektivitetseffektivitet (DOGE).

Arbeidsplasser i føderale myndigheter falt med 4.000 i mars, etter en nedgang på 11.000 i februar.

Selv om de er små i absolutte termer, signaliserer kuttene et skifte mot slankere statlig bemanning under den nåværende administrasjonen.

Men enhver optimisme fra de robuste ansettelsestallene ble raskt dempet av eskalerende handelsspenninger.

Onsdag overveldet president Trump markedene ved å legge en toll på 34 % på all import fra Kina og EU, et grep som mange økonomer ser på som en alvorlig risiko for global handelsstabilitet.

Som gjengjeld kunngjorde Kina at de ville innføre tilsvarende tollsatser på 34 % på all amerikansk import fra og med 10. april.

Nedfallet var umiddelbart og alvorlig. På mindre enn 48 timer ble 2,5 billioner dollar utslettet av globale aksjemarkeder, og amerikanske aksjefutures stupte.

I forkant av fredagens jobbutgivelse var Dow Jones-futures ned nesten 3 % (omtrent 1200 poeng), mens S&P 500- og Nasdaq 100-futures falt henholdsvis 2,9 % og 3 %.

Det er viktig å merke seg at jobbundersøkelsen i mars ble utført før tollkunngjøringene, noe som betyr at enhver arbeidsmarkedspåvirkning fra handelskrigen sannsynligvis vil dukke opp i fremtidige rapporter.

Når vi ser fremover, advarer analytikere om at pågående handelspolitisk usikkerhet, kombinert med potensielle gjengjeldelsestariffer, kan begynne å skade forretningstilliten, dempe ansettelser og øke resesjonsrisikoen.