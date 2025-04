Powell advarer om at Trumps høye tollsatser kan utløse høyere inflasjon og bremse USAs vekst

Federal Reserve-leder Jerome Powell har vekket alarm over president Donald Trumps feiende nye tariffer, og advart om at den økonomiske effekten kan bli mer alvorlig enn forventet – med inflasjon som øker og vekst avtar midt i økende usikkerhet.

På en konferanse med forretningsjournalister i Arlington, Virginia, advarte Powell om at de siste importskattene som ble introdusert av Trump-administrasjonen er «større enn forventet» og kan utløse et komplekst sett med utfordringer for den amerikanske økonomien og sentralbanken.

De ferske tollsatsene – kunngjort på onsdag og rettet mot et bredt spekter av globale handelspartnere – har allerede svekket finansmarkedene, og slettet rundt 10 % fra store amerikanske aksjeindekser innen fredag.

Powell sa:

Vi står overfor svært usikre utsikter med økt risiko for både høyere arbeidsledighet og høyere inflasjon.

Dette, la han til, undergraver direkte Feds doble mandat om prisstabilitet og maksimal sysselsetting.

Mens Powell avsto fra å kommentere direkte på det kraftige aksjesalget, anerkjente talen hans de vanskelige valgene som ligger foran pengepolitiske beslutningstakere.

Federal Reserve, sa han, vil fortsatt fokusere på å forankre langsiktige inflasjonsforventninger mens de vurderer nedfallet fra tollsatsene.

Selv om innledende virkninger fra tariffer vanligvis fører til midlertidige prisøkninger, advarte Powell om at effektene denne gangen kan være mer vedvarende.

“Vår forpliktelse er å sikre at en engangsøkning i prisnivået ikke blir et pågående inflasjonsproblem,” sa han.

Fed vil foreløpig vente med umiddelbar handling og fortsette å overvåke innkommende data.

“Det er for tidlig å si hva som vil være den riktige veien for pengepolitikken,” uttalte Powell, og la merke til at Fed er godt posisjonert til å vente på større klarhet.

En sentral utfordring for sentralbanken er å forene sterke “harde” data – som marss 228 000 nye jobber og 4,2% arbeidsledighet – med “myke” data som forretningssentiment og undersøkelser, som signaliserer en økonomisk nedgang fremover.

Denne divergensen, bemerket Powell, kan utvide seg etter hvert som de økonomiske konsekvensene av handelsspenninger utspiller seg.

Markedene har reagert kraftig.

Investorer forventer nå fire kvartpunkts rentekutt fra Fed i år, opp fra tre før Trumps tolltrekk.

Noen analytikere anslår at gjennomsnittlige amerikanske importavgifter kan stige til så høyt som 27%, en betydelig økning fra rundt 2,5% under Biden-administrasjonen.

Det bredere handelsnedfallet inkluderer også gjengjeldelsestiltak fra Kina. Beijing har innført 34 % toll på amerikanske varer, begrenset mineraleksport som er avgjørende for teknologiindustrien, og begrenset import av amerikansk fjærfe – noe som signaliserer økende geopolitiske og økonomiske spenninger.

Andre Fed-tjenestemenn gjentok Powells bekymringer. Fed-guvernør Lisa Cook bemerket at inflasjonsforventningene allerede hadde begynt å stige før Trumps kunngjøring.

Nestleder Philip Jefferson advarte om at usikkerheten kan skade husholdninger og bedrifters utgifter, mens Fed-guvernør Adriana Kugler la til at tidlige tegn på stagflasjon – den giftige blandingen av stillestående vekst og inflasjon – kan dukke opp.

Mens sentralbanken navigerer i dette flyktige miljøet, gjorde Powell det klart at å temme inflasjonen og beskytte økonomisk stabilitet fortsatt er toppprioriteter. Men med tariff-indusert motvind, blir Feds oppgave stadig mer delikat.