Pump.fun, den Solana-baserte meme-myntstartplassen, har offisielt gjenopprettet live-streaming-funksjonen etter en måneders lang suspensjon på grunn av forstyrrende og skadelig innhold sendt på plattformen.

Denne gjenopprettingen, som for øyeblikket er rullet ut til bare 5 % av brukerne, kommer med en omfattende overhaling av retningslinjer for innholdsmoderering for å beskytte brukere og beskytte plattformens integritet.

Pump.fun stoppet direktesendingen i november 2024

Direktestrømmingsfunksjonen ble suspendert i november i fjor etter flere urovekkende hendelser, inkludert sendinger som involverte eksplisitte handlinger, voldelige trusler og til og med selvskading.

Disse strømmene ble bredt fordømt av fellesskapet og utløste intens gransking av Pump.funs tilnærming til innholdsmoderering.

Som svar satte plattformen i gang en pause, og lovet å revurdere sine retningslinjer og systemer før funksjonen gjeninnføres.

I tillegg til gransking av livestreaming-funksjonen, ble Pump.fun rammet av en opphørsordre, etter to gruppesøksmål for påståtte brudd på immaterielle rettigheter i begynnelsen av året.

Terrorisme og voldelig innhold er forbudt i henhold til de nye retningslinjene

Nå, med funksjonen delvis gjenopprettet, har Pump.fun introdusert et strengt innholdsmodereringsrammeverk som tar sikte på å bevare brukernes kreativitet og samtidig forhindre skadelig eller ulovlig atferd.

Plattformens nye modereringspolicy for livestream gjør det klart at visse typer innhold ikke vil bli tolerert under noen omstendigheter.

Dette inkluderer materiale som involverer grafisk vold, trakassering, seksuell utnyttelse, fare for barn, ulovlig aktivitet og brudd på personvernet som doxxing.

Retningslinjene forbyr også eksplisitt glorifisering av terrorisme, voldelig ekstremisme og uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold.

Mens retningslinjene er faste i sine forbud, har Pump.fun tatt en mer nyansert holdning til innholdet Not Safe For Work (NSFW).

Med en erkjennelse av at slikt innhold kan være utbredt på plattformen, forbyr ikke retningslinjene NSFW-materiale direkte.

I stedet vil Pump.fun vurdere hver sak individuelt, og utøve skjønn for å avgjøre hva som stemmer overens med fellesskapets ånd og dets sikkerhetsstandarder.

Denne tilnærmingen forsøker å finne en balanse mellom kreativ frihet og ansvarlig innholdsovervåking.

Viktigere, Pump.fun har posisjonert denne policyen som et “levende dokument”, underlagt oppdateringer og forbedringer basert på tilbakemeldinger fra brukere, moderatorer og eksterne policyeksperter.

Denne adaptive tilnærmingen signaliserer plattformens forpliktelse til å utvikle seg sammen med fellesskapet og svare på nye utfordringer i sanntid.

De som bryter den nye retningslinjen risikerer suspensjon

Håndhevelsen av de nye retningslinjene støttes av et dedikert modereringsteam med full myndighet til å avslutte strømmer og suspendere kontoer når brudd oppstår.

Brukere hvis innhold er fjernet vil ha mulighet til å klage på vedtak via Pump.funs støttesystem.

Den siste oppfordringen om innholdsegnethet og kontohåndhevelse forblir imidlertid fast på plattformen.

Ved å gjenopprette live-streaming-funksjonaliteten med forbedrede sikkerhetstiltak, har Pump.fun som mål å gjenoppbygge tillit og fremme et tryggere, mer engasjerende miljø for brukerne.

Plattformens fornyede fokus på moderering markerer et sentralt skritt mot å opprettholde sitt rykte samtidig som den fortsetter å støtte den levende kulturen for innovasjon av meme-mynter.