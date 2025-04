USAs president Donald Trumps etterlengtede avduking av sine handelsplaner, kalt «Liberation Day», har sendt sjokkbølger gjennom globale markeder, men hva som eksakt blir frigjort er fortsatt gjenstand for intens debatt. Er det den amerikanske økonomien fra global konkurranse?

Den amerikanske dollaren fra sin posisjon som verdens reservevaluta? Eller kanskje hjertelige forhold til viktige handelspartnere?

Selv om den fulle effekten gjenstår å se – med 25 % biltariffer som ennå ikke kommer inn og de universelle 10 % tariffene planlagt å tre i kraft 5. april, etterfulgt av “gjensidige” tariffer 9. april – har den første markedsreaksjonen vært rungende negativ.

Til tross for Trumps optimistiske uttalelser om at “Markedene kommer til å boome. Aksjen kommer til å boome. Landet kommer til å boome,” var det umiddelbare etterspillet alt annet enn feirende for investorer, som befant seg på feil side av et massivt salg.

Panikk på Wall Street: en flytur til sikkerhet

Etter torsdagens handelssesjon flyktet investorer, langt fra å føle seg frigjort, til den relative sikkerheten til obligasjoner, og søkte ly fra stormen som Trumps politikk utløste.

Markedene reagerte på brutal måte.

Blodbad på aksjemarkedet: S&P 500 falt 4,84 %, og Dow Jones Industrial Average falt 3,98 %, og markerte deres største nedgang siden juni 2020. Nasdaq Composite stupte 5,97 % for sin verste økt siden mars 2020.

S&P 500 falt 4,84 %, og Dow Jones Industrial Average falt 3,98 %, og markerte deres største nedgang siden juni 2020. Nasdaq Composite stupte 5,97 % for sin verste økt siden mars 2020. Small caps i bjørneområdet: Russell 2000-indeksen for småselskapsaksjer falt 6,59 %, og presset den inn i bjørnemarkedets territorium, definert som en nedgang på 20 % eller mer fra en 52-ukers høyde.

Russell 2000-indeksen for småselskapsaksjer falt 6,59 %, og presset den inn i bjørnemarkedets territorium, definert som en nedgang på 20 % eller mer fra en 52-ukers høyde. Rally i obligasjonsmarkedet: Referanserenten på 10 år på statskassen falt så lavt som 4 % da investorer hopet seg opp i obligasjoner, og drev prisene opp.

The Magnificent Seven lider av en utsletting av billioner dollar

Teknologigigantene kjent som «Magnificent Seven» bar hovedtyngden av salget, og tapte samlet omtrent 1,03 billioner dollar i markedsverdi, ifølge en CNBC-analyse.

Apple-aksjen ble spesielt hardt rammet, og falt over 9 % – deres bratteste nedgang på fem år.

Det faktum at Apples leverandørliste i stor grad består av land som er uforholdsmessig berørt av Trump-tollen, gir en overbevisende mulig forklaring.

Stagflasjon truende? Eksperter advarer mot økonomisk fare

Uroen i markedet har skapt frykt for stagflasjon, en giftig kombinasjon av avtagende økonomisk vekst og stigende priser.

Lindsay Rosner, Goldman Sachs’ sjef for faste inntekter med flere eiendeler, advarte CNBC om at Trumps tariffplan kan bremse veksten og presse prisene opp. JPMorgan-økonomer går enda lenger, og spår at Trumps handelspolitikk “sannsynligvis vil presse USA og global økonomi inn i resesjon i år.”

Dette vil sette Federal Reserve i en vanskelig posisjon, og tvinge den til å velge mellom å bekjempe inflasjon, stimulere vekst, eller stå til side og la hendelser utfolde seg uten intervensjon.

Globalt nedfall: Europeiske markeder smalt

Konsekvensene av Trumps tollsatser strakte seg utover amerikanske grenser, og europeiske aksjer fikk også en hard trøkk.

Den pan-europeiske Stoxx 600 falt 2,57 %, med store detaljhandelsmerker blant de dårligste resultatene.

Shipping-giganten Maersk, ofte sett på som en klokke for global handel, falt 9,5 prosent. Som svar antydet fungerende tysk økonomiminister Robert Habeck at Trump ville “spenne seg under press” og endre tollpolitikken hans hvis Europa presenterte en samlet front.

Mens investorer sliter med nedfallet fra tariffnyhetene, truer den kommende jobbrapporten stor. Som en markedsstrateg advarte, kan en svak jobbrapport være «en spiker i kista for den amerikanske økonomien».

Mens EU har fått 20 % toll, ble Storbritannia rammet med lavere 10 %, og drar fordel av det mer balanserte handelsforholdet i USA.

De fleste analytikere er enige om at fra et økonomisk perspektiv er det få – om noen – vinnere fra den forventede nedgangen i veksten og brudd på handelsbånd.