President Trump sendte globale finansmarkeder fallende denne uken da han kunngjorde bratte nye tollsatser på en hel haug med land, inkludert en toll på 34 % på Kina og 20 % på EU.

Midt i kaoset er det to USA-baserte forhandlere som faktisk kan dra nytte av Trumps handelspolitikk: TJX og Ross Stores – ifølge Citi-analytiker Paul Lejuez.

Lejuez forventer at de nevnte to detaljhandelaksjene vil overgå og avslutte dette året med en sterk tone.

Her er grunnen til at Citi-analytikeren er positiv på TJX og ROSS og hva disse to forhandlerne har i butikkene for investorer i 2025.

TJX Companies Inc (NYSE: TJX)

TJX-aksjene har allerede steget mer enn 10 % den siste måneden, men Citi-analytikeren fortsetter å se betydelig oppside i rabattforhandleren.

“Tariffer vil sannsynligvis skape betydelig forstyrrelse i markedet, og øke tilgjengeligheten av produkter som er tilgjengelige for off-pricers til attraktive priser,” sa Paul Lejuez til kundene i et forskningsnotat.

Lejuez oppgraderte TJX-aksjen denne uken for å “kjøpe” og hevet kursmålet på den til $140 som indikerer potensial for ytterligere 12% oppside fra dagens nivå.

Citi-analytikeren hevdet forhandlerens sterke feriesesong i rapporten sin, og la til at momentumet sannsynligvis vil fortsette ettersom forbrukere handler ned til lavprisforetak midt i frykt for en lavkonjunktur fremover.

I tillegg betaler TJX-aksjen for øyeblikket en utbytteavkastning på 1,36 % som gjør det desto mer attraktivt å eie på dagens nivåer, spesielt hvis du satser på en nedgang i bakre halvdel av 2025.

Wall Street for øvrig deler Paul Lejuez sin optimisme på TJX Companies, noe som fremgår av analytikernes konsensusvurdering av “overvekt” på detaljhandelsaksjen i skrivende stund.

Ross Stores Inc (NASDAQ: ROST)

Citi er optimistisk på Ross-aksjer midt i motvind med tariffer og relaterte bekymringer for en potensiell økonomisk nedgang i de kommende månedene av lignende årsaker som TJX Companies.

I tillegg har den amerikanske kjeden av lavprisvarehus tapt mer enn 15 % i år, noe som gjør den relativt mer attraktiv også når det gjelder verdivurdering.

“Vi ser på off-pris som defensivt posisjonert på kort sikt, men godt posisjonert for fortsatt vekst på lang sikt ettersom andre forhandlere sliter og stenger butikker,” skrev han i en rapport denne uken.

Paul Lejuez ser økende utfordringer for forhandlere fremover, noe som fører til potensielle stenginger av butikker hvis tariffer svekker det generelle forbrukermiljøet.

Han hevet ROST-aksjen i forskningsnotatet sitt også for å “kjøpe” og hevet kursmålet til $146 som signaliserer en godt over 10% oppside fra dagens nivåer.

På samme måte som TJX, betaler Ross Stores Inc med hovedkontor i Dublin for tiden også en utbytteavkastning på 1,23 % som gjør det attraktivt for de som er interessert i å etablere en ny kilde til passiv inntekt.