Den langvarige rettsstriden mellom Ripple Labs og US Securities and Exchange Commission (SEC) har formelt endt i et forlik, og avsluttet en nesten fire år lang rettskamp.

Ripple vil betale en redusert sivil bot på 50 millioner dollar, et kutt på 60 % fra de opprinnelig foreslåtte 125 millioner dollar.

I bytte har SEC gått med på å be om fjerning av et nøkkelpåbud som tidligere krevde at Ripple skulle registrere fremtidige verdipapirsalg.

Men resolusjonen har ikke utløst markedsreaksjonen mange forventet. XRPs pris har stort sett holdt seg uendret, noe som forvirrer spekulanter som forventet et rally etter oppgjøret.

I mellomtiden har saken tatt en ny vending med en uventet nødmelding fra en tredjepart.

SEC dropper påbud, Ripple skal betale 50 millioner dollar

I henhold til forliket unngår Ripple en forlenget juridisk prosess ved å betale en betydelig redusert bot.

SEC vil også be dommer Analisa Torres om å fjerne «adlyde loven»-påbudet – en ordre som begrenset Ripple fra å delta i uregistrerte verdipapirsalg i fremtiden.

Avgjørelsen kommer måneder etter at retten avgjorde at Ripples XRP-token ikke i seg selv var en sikkerhet under føderal lov.

Mens resolusjonen markerer en juridisk seier for Ripple, har det bredere kryptomarkedet vist begrenset entusiasme.

XRP, som mange tradere forventet å stige etter utfallet, har forblitt stillestående.

I motsetning til prishoppene sett i tidligere SEC-oppgjør som involverer kryptoplattformer som Kraken og Cumberland, har XRP ennå ikke svart, noe som gjenspeiler dempet markedssentiment eller muligens prising av det juridiske resultatet på forhånd.

Keener legger inn overraskelsesbevis i tilfelle

Akkurat da saken så ut til å være over, dukket det opp en ny vri. Den 29. mars 2025 ble det sendt inn et nødstilfelle i Ripple-dokumentet av en mann ved navn Justin W. Keener.

Keener hevder at han besitter “avgjørende bevis til fordel for de tiltalte og til fordel for frihet for det amerikanske folket.”

I følge hans innlevering er disse bevisene knyttet til fysiske investeringskontrakter han har samlet inn, selv om ingen ytterligere detaljer er gitt.

Keener, også kjent som “Jason W. Keener,” er ikke ny innen SEC-håndhevelse.

Han ble tidligere saksøkt av regulatoren for å ha fungert som en uregistrert penny stock-forhandler og ble beordret av retten til å betale over 10 millioner dollar i erstatning.

Hans forsøk på å gripe inn i Ripple-saken har reist spørsmål om motiv og relevans, spesielt gitt hans egen juridiske historie med byrået.

Nødbegjæringen ser ikke ut til å ha noen umiddelbar betydning for det endelige oppgjøret, men har trukket ny oppmerksomhet til saksmappen akkurat slik den så ut til å være avsluttet.

Innleveringen er oppført i den offentlige dokumentasjonen, og inkludering av den kan føre til ytterligere prosessuelle avklaringer fra retten.

XRP-fellesskapet venter på SEC-uttalelse

Til tross for stengingen, venter medlemmer av XRP-fellesskapet fortsatt på en formell offentlig uttalelse fra SEC.

I tidligere oppgjør som involverer kryptoenheter, har kommisjonen gitt ut detaljerte pressemeldinger som skisserer begrunnelsen og implikasjonene.

Ingen slik kunngjøring er ennå publisert angående Ripple-oppgjøret.

Denne stillheten har lagt til spekulasjoner rundt implikasjonene av avtalen, spesielt angående XRPs juridiske klassifisering i fremtidige transaksjoner.

Per nå forblir den endelige dommen til fordel for Ripple intakt, inkludert dommer Torres’ kjennelse om at XRP ikke er et verdipapir når det handles på offentlige børser.

SEC beholder imidlertid autoriteten over institusjonelt salg og fortsetter å overvåke overholdelse av verdipapirforskrifter på tvers av det digitale aktivaområdet.

XRP-pris flat til tross for oppgjør

Den mest bemerkelsesverdige markedsreaksjonen, eller mangel på sådan, har vært fra XRP selv. Siden nyhetene om oppgjøret dukket opp, har XRP handlet sidelengs, og klarte ikke å bryte forbi viktige motstandsnivåer.

Analytikere antyder at utfallet allerede kan ha blitt priset inn i XRP, eller at investorer venter på ytterligere regulatorisk klarhet før de går inn i nye posisjoner.

Fraværet av en prisstigning står i kontrast til mønstre sett i lignende tilfeller.

Da Kraken og Cumberland nådde sine egne oppgjør med SEC, så deres tilknyttede tokens kortsiktige gevinster.

XRPs flate ytelse fremhever fortsatt investorforsiktighet og reflekterer muligens en større trend med usikkerhet i det amerikanske kryptoregulatoriske miljøet.