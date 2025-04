Sør-Koreas konstitusjonelle domstol bekreftet fredag ​​riksrett mot president Yoon Suk Yeol, og fjernet ham offisielt fra vervet og satte i gang en 60-dagers nedtelling til et nytt presidentvalg.

Avgjørelsen fulgte måneder med politisk uro utløst av Yoons kontroversielle erklæring om krigslov sent i fjor.

Fungerende sjefsjef Moon Hyung-bae, som avsa dommen i en nasjonalt fjernsynsadresse, bekreftet at retten hadde kommet til en enstemmig avgjørelse.

Han uttalte at Yoons erklæring om krigslov 3. desember ikke oppfylte det konstitusjonelle kravet om en nasjonal krise.

Dessuten var bruken av militær makt for å blokkere parlamentarisk handling et direkte brudd på sørkoreansk lov.

“Utplasseringen av tropper til nasjonalforsamlingen var en alvorlig overskridelse av utøvende makt,” sa Moon, ifølge en oversettelse av Yonhap News Agency.

Kamplov og dens nedfall

Yoons overraskende erklæring om krigslov – den første på over fire tiår – ble levert under en sending sent på kvelden, der han hevdet at landet sto overfor trusler fra «nordkoreanske kommuniststyrker» og «anti-statlige elementer».

Flyttingen utløste umiddelbar tilbakeslag, med lovgivere som raskt avviste dekretet og innledet riksrettssak bare dager senere.

Parlamentet stemte for å stille for Yoon 14. desember, noe som førte til at han ble suspendert.

Fredagens rettsavgjørelse avslutter prosessen, og markerer bare andre gang i landets demokratiske historie at en president formelt er fjernet fra vervet.

I mellomtiden har statsminister Han Duck-soo blitt gjeninnsatt som fungerende president, etter et tidligere rettsdirektiv 24. mars.

Markedene reagerer på politisk turbulens

Finansmarkedene reagerte raskt på domstolens avgjørelse.

Sør-Koreas Kospi-indeks stengte ned 1,66 %, mens den mindre Kosdaq falt 0,85 %.

Derimot styrket den sørkoreanske wonen seg rundt 1 % mot amerikanske dollar.

Finansminister Choo Kyung-ho innkalte til et krisemøte sammen med sentralbanksjef Rhee Chang-yong og andre toppregulatorer for å vurdere nedfallet på nasjonens finans- og realøkonomi.

Økonomer bemerket at selv om kjennelsen gir politisk klarhet, forblir markedene urolige av globale handelsproblemer og kommende politiske overganger.

Investorer ser på valg og retning

Rettens avgjørelse flytter oppmerksomheten til det kommende presidentvalget, som forventes å bli avholdt i begynnelsen av juni.

Opposisjonsleder Lee Jae-myung er allment ansett som den ledende kandidaten, selv om formelle kandidater ennå ikke er erklært.

“Dommen gjenoppretter en viss grad av sikkerhet i styringen, men markedene fordøyer fortsatt den bredere geopolitiske motvinden,” sa Homin Lee, senior makrostrateg hos Lombard Odier.

Trumps gjensidige tollsatser kaster fortsatt en skygge.

Lee sa at han har en “nøytral” oppfordring til Sør-Korea, og la merke til at “usikkerhet knyttet til handel er balansert av tilbakevending av normal politikk og lite krevende verdivurderinger.”

Politiske utsikter er fortsatt usikre

Min Joo Kang, INGs seniorøkonom for Sør-Korea og Japan, advarte om at politiske splittelser og finanspolitiske forsinkelser kan dempe økonomisk vekst på kort sikt.

Hun bemerket at straffesak mot Yoon fortsatt er aktive og kan påvirke presidentkampanjen.

“Yons kriminelle anklager er atskilt fra riksrettssaken hans. Som sådan vil den politiske støyen rundt den vedvare gjennom presidentkampanjen, og dele landet ytterligere,” sa hun og la til at markedene raskt vil skifte fokus til valget i juni.

Kang sa også at det er mye usikkerhet rundt presidentkandidatene og deres politikk.

I følge Kang kan en DP-seier innlede en ekspansiv finanspolitisk tilnærming, med et foreslått budsjett på 35 billioner vunnet og en sannsynlig økning i velferd og offentlige investeringer.

I motsetning til dette krever PPP en mer beskjeden utgiftspakke på 15 billioner vunnet, selv om begge parter forventes å opprettholde en lettelser generelt.

“Men politisk stopp vil gjøre det vanskelig for regjeringen å følge sin politiske agenda. Uansett bør den samlede effekten på veksten i år være svakere enn vi først forventet,” sa hun.

De kommende ukene forventes å bringe ytterligere klarhet om kandidater og kampanjeplattformer.

Inntil da vil både investorer og analytikere navigere i et komplekst landskap formet av både innenrikspolitikk og eksternt økonomisk press.