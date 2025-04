Adidas vs. Puma: hvordan et søsken splittet i en liten tysk by fødte en langvarig rivalisering

Da Puma torsdag kunngjorde at tidligere Adidas-salgssjef Arthur Hoeld ville bli dens nye administrerende direktør, og erstatte Arne Freundt på grunn av «forskjellige syn på strategigjennomføring», var det ikke bare en rutinemessig omveltning av lederskap.

Flyttingen la til et nytt kapittel til en av de mest ikoniske rivaliseringene i bedriftens historie: Puma versus Adidas.

Denne rivaliseringen, preget av talentbytte og strategiske engangsevner, hadde også sett en dramatisk vending i 2022 da Puma ansatte Bjørn Gulden, som hadde vært senior visepresident for klær og tilbehør i Adidas på 1990-tallet, til å lede selskapet som administrerende direktør.

Men under disse styrerommene ligger det en langt eldre og mer personlig historie – en som begynte med en bitter søskenskille i en liten tysk by og utviklet seg til å bli en av de mest legendariske feidene innen globale sportsklær.

Adidas og Puma, to av verdens største sportsklærgiganter, skylder ikke bare sin opprinnelse til ambisjoner og innovasjon, men til en bitter splid mellom to tyske brødre – Adolf og Rudolf Dassler.

Dette er deres historie:

En feide født i Dassler-familien

Historien begynner på 1920-tallet i Herzogenaurach, en by med litt over 20 000 mennesker som ligger i Franken-regionen i Tyskland.

Dassler-brødrene drev et skofirma sammen – Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Dassler Brothers Shoe Factory) – som opererer fra morens vaskerom.

Adolf, kjent som «Adi», var den stille håndverkeren, fokusert på design og detaljer. Rudolf, eller “Rudi,” var den ekstroverte og selgeren, karismatisk og dristig.

Paret fant tidlig suksess, mest kjent da den amerikanske sprinteren Jesse Owens brukte skoene sine for å vinne fire gullmedaljer ved OL i Berlin i 1936.

Men virksomheten – og forholdet deres – begynte å rakne under andre verdenskrig.

Misforståelser, personlig nag og politisk spenning ble til åpen fiendtlighet

Den nøyaktige utløseren for bruddet mellom Dassler-brødrene er fortsatt omstridt.

Lokale opptegnelser refererer bare til “interne familievansker”, men den mest sirkulerte historien er at Rudi – ofte beskrevet som den mer karismatiske av de to – hadde en affære med Adis kone, Käthe, et svik som permanent kuttet brødrenes bånd.

Andre teorier har også dukket opp gjennom årene.

Noen dreier seg om spenninger over deres politiske tilhørighet – begge brødrene meldte seg inn i Nazi-partiet i 1933 – og debatter om hvem som kunne kreve æren for å ha oppfunnet de revolusjonerende innskrudde fotballknottene som hjalp Vest-Tyskland med å vinne verdensmesterskapet i 1954 på en regnvåt bane i Bern.

En spesielt beryktet episode går tilbake til 1943, under et alliert bombeangrep over Herzogenaurach.

Ifølge rapporter skyndte Adi og Käthe inn i et tilfluktsrom som allerede var okkupert av Rudi og hans familie.

Da han så dem, mumlet Rudi angivelig: “Schweinhundene (grisehunder) er tilbake.”

Rudi hevdet senere at han hadde referert til RAF-bombeflyene, men Adi var ikke overbevist – en annen liten sak som forsterket deres allerede ødelagte forhold.

I 1948 hadde brødrene gått hver til sitt, og Herzogenaurach ble aldri den samme igjen.

Herzogenaurach: “byen med bøyde nakker”

Rudolf opprettet sitt eget firma på den ene siden av Aurach-elven og kalte det Puma.

Adi ble igjen på den andre siden og registrerte firmaet sitt som Adidas, en samling av hans for- og etternavn.

Det er her hovedkvarteret til disse to gigantene står selv i dag, knapt et par mil fra hverandre.

Det som fulgte var ikke bare en bedriftsrivalisering, men et byomfattende skisma.

Herzogenaurach ble kjent som “byen med bøyde nakker”, fordi lokalbefolkningen først ville se ned på skoene dine før de bestemte seg for å snakke med deg.

“Splittelsen mellom Dassler-brødrene var for Herzogenaurach hva bygningen av Berlinmuren var for den tyske hovedstaden,” sa den lokale journalisten Rolf-Herbert Peters i en Guardian-rapport fra 2009.

Ekteskap mellom ansatte i Adidas og Puma ble frarådet.

Hver fabrikk hadde sin egen fotballklubb, frisør og pub – til og med kirker og bakerier på linje med den ene eller den andre siden.

“Selv religion og politikk var en del av den berusende blandingen. Puma ble sett på som katolsk og politisk konservativ, Adidas som protestantisk og sosialdemokratisk,” sa Klaus-Peter Gäbelein fra den lokale Heritage Association i rapporten.

Selv i døden vedvarte skillet: Dassler-brødrene er gravlagt på samme kirkegård, men i motsatt ende.

Fra den kalde krigen på klosser til moderne merkevarekrigføring

Adidas-Puma-rivaliseringen har utviklet seg fra personlig hevn til styreromkonkurranse.

I flere tiår kjempet begge merkene for overherredømme i fotballsponsing, idrettsutøvere og olympiske øyeblikk.

Adidas signerte stjerner som Franz Beckenbauer og David Beckham, mens Puma snappet opp Pelé, Usain Bolt og sist Neymar Jr.

Merkenes ulike identiteter ble også en del av deres konkurransefortrinn.

Adidas lenet seg til innovasjon, ytelse og arv. Puma tok en mer ungdommelig, mote-fremover vei, og samarbeidet med artister som Rihanna og designere som Alexander McQueen.

Til tross for intensiteten har moderne ledelse i begge selskapene forsøkt å tine opp forholdet.

I 2009 spilte ansatte fra begge firmaer en symbolsk fotballkamp for å fremme fred og forsoning. Men på markedet er kampen fortsatt hard.

I dag genererer Adidas og Puma til sammen milliarder i inntekter, og konkurrerer globalt med slike som Nike og Under Armour.

Men i Herzogenaurach gjenlyder riften fortsatt. Lokalbefolkningen spøker fortsatt med at den enkleste måten å fornærme noen på er å bruke feil sko.

