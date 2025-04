Analytikere kaller Bitcoin bunn da EOS trosser markedstrenden med 40 % rally

Usikkerheten i markedet hersket denne uken da Bitcoin ikke klarte å bryte $87 000 og handlet nær ukentlige laveste nivåer.

Med bekymring over handelskrig som eskalerte, hadde den totale kryptomarkedsverdien falt nesten 7 % til 2,75 billioner dollar ved sene asiatiske åpningstider på fredag.

I tråd med dette falt Crypto Fear and Greed Index inn i ekstrem fryktterritorium på 28, kraftig ned fra 44 uken før.

Trader nøling var også tydelig på tvers av altcoin-markedet, med lave handelsvolum og kun ensifrede gevinster blant de 99 beste tokenene.

Hvorfor var Bitcoin nede denne uken?

Copy link to section

Flere makroøkonomiske katalysatorer holdt Bitcoin dempet

Tidlig i uken fikk sentimentet et slag da handelsmenn reagerte på økende geopolitisk spenning. USAs president Donald Trump kunngjorde en ny runde med 25 % toll på importerte biler, og vekket frykten for en fornyet handelskrig.

Det økonomiske bakteppet rystet investortilliten ytterligere. Den siste PCE-rapporten viste at inflasjonen steg raskere enn forventet, mens marsdata fra Conference Board viste at USAs forbrukertillit hadde sunket til det laveste nivået på 12 år.

Dette en-to-slaget av inflasjon og svekket sentiment presset handelsmenn til å redusere risikoen, og dro ned spotetterspørselen og futuresaktiviteten.

I midten av uken hadde denne frykten bare vokst. Markedet var nervøst i forkant av tariffutrullingen 2. april, som mange fryktet ville fungere som en bearish trigger for risikoaktive eiendeler som Bitcoin. Selv om de var ment å beskytte amerikansk produksjon, risikerte de foreslåtte tiltakene å øke handelsspenningene.

S&P 500 og Nasdaq Composite falt ytterligere 3,5 % etter åpningen av tollnyheter, med analytikere som kalte grepet starten på en ny “3. verdenskrig” av handelskriger.

Selv sterkere enn ventet amerikanske jobbdata klarte ikke å oppveie dysterheten, da investorene forble fokusert på det forverrede makromiljøet.

Markedssatsingene på et potensielt rentekutt fra Federal Reserve fortsatte å stige, med forventningene økte til tross for de blandede signalene. Når du skrev, viste CME Fed-klokkeverktøyet sjanser for et rentekutt i mai på 41,3%.

Vil Bitcoin krasje igjen?

Copy link to section

Det nåværende scenariet rundt Bitcoin forblir stort sett bearish. Markedsanalytiker Sergei Gorev, leder for risiko ved bitcoin og kryptoplattform YouHodler, advarte om at et brudd under marss laveste nivå på $77 186 kan åpne døren til det man beskrev som et “krisescenario” på vei inn i 2025.

Utsiktene for både aksjer og krypto har blitt mørkere i kjølvannet av eskalerende handelsspenninger, med en svekkelse av sentimentet over hele linja.

Likevel har Bitcoin fortsatt å handle innenfor et relativt stramt område mellom $80.000 og $90.000.

I følge XBTOs Javier Rodriguez-Alarcon kan denne rekkevidden fungere som en triggersone, med ethvert avgjørende utbrudd som potensielt kan føre til et større trekk i begge retninger.

“Med oppmerksomhet på hvordan disse gjensidige tariffene vil bli håndhevet i de kommende ukene, bør investorer overvåke nøkkel makroøkonomiske indikatorer nøye og forsiktig administrere posisjonsstørrelser, spesielt ved å begrense innflytelse,” la Rodriguez til.

Likevel var det noen som forble optimistiske og antydet at referansekryptovalutaen kan ha nådd bunnen og en oppgang kan være i ferd med å forestå.

Et slikt signal kom fra markedsanalytiker Cas Abbé, som pekte på et potensielt fallende kilemønster på Bitcoins daglige diagram. Han bemerket at BTC ikke skrev ut et nytt lavpunkt, selv om tradisjonelle markeder led sin verste økt på fem år, noe som kan tyde på relativ styrke.

Abbé la til at Bitcoin ofte bunner før det bredere markedet, og spekulerte i at $76 500-nivået kan ha markert syklusen lav. For ytterligere bekreftelse på oppsiden, rådet han til å se etter et utbrudd og gjenvinne over $86 500-merket.

Kryptokommentator Lana Queen kimet inn med en lignende følelse, og la merke til at Bitcoins utkonkurrerende tradisjonelle markeder var “bullish”. Se nedenfor.

Andre som Rekt Capital flagget at Bitcoin kan danne de “tidlige tegnene” på en “overdrevet bullish divergens.”

Basert på diagrammet han delte, ble $82 400 merket som en nøkkelstøtte som BTC trenger å holde for at mønsteret skal forbli intakt.

Kilde: Rekt Capital

Et annet teknisk oppsett ble fremhevet av medhandler Merlijin The Trader.

I et X-innlegg fra 4. april påpekte han at Bitcoin nettopp hadde fullført det han kalte det “perfekte AMD-oppsettet”, et bullish mønster som følger en syklus med akkumulering, manipulasjon og til slutt distribusjon.

Ifølge Merlijin ser det ut til at Bitcoin allerede har gått gjennom manipulasjonsfasen og går nå inn i distribusjon.

Hvis mønsteret utspiller seg, kan det signalisere begynnelsen på en stor fortsettelse oppover, med neste etappe rettet mot prisnivåer over $100 000.

Når du skrev, svingte Bitcoin over $83 000, ned 1,3 % de siste 7 dagene.

Altcoin-markedene avkjøles

Copy link to section

De fleste high-cap altcoins ga opp gevinstene som ble påløpt i løpet av forrige uke. Imidlertid falt den totale markedsverdien bare litt, og holdt seg nær 1,1 billioner dollar fra forrige uke.

Altcoin-sesongindeksen falt med fire poeng fra forrige uke, og bekreftet “Bitcoin-sesongen.”

De beste vinnerne var som følger:

EOS

Copy link to section

EOS (EOS) steg 40 % den siste uken til 0,8161 dollar ved pressetid, mens markedsverdien steg til over 1,27 milliarder dollar.

Kilde: CoinMarketCap

Prisgevinstene kom med en økning i handelsvolumet fra 200 millioner dollar til nesten 1 milliard dollar i går før de slo seg ned på 489 millioner dollar.

EOS-rallyet bygger på den nylige omleggingen til Vaulta når den skifter gir mot å bygge et blokkjededrevet banksystem.

EOS-teamet introduserte også fire hovedpilarer i Vaultas Web3-bankoppsett denne uken, som inkluderer formuesforvaltning, forbrukerbetalinger, porteføljeinvesteringer og forsikring.

Disse vil bli støttet av partnere som CEFFU, SPIRIT Blockchain og Blockchain Insurance Inc., som hver bringer virkelige brukssaker til Vaulta-nettverket.

Pendle

Copy link to section

I løpet av de siste 7 dagene har Pendle (PENDLE) steget 14,5 %, og vekslet hender til $3,07 under skriving.

Kilde: CoinMarketCap

Markedsverdien var satt til 495,72 millioner dollar, mens det daglige handelsvolumet fortsatt svingte over 129 millioner dollar etter å ha falt fra den ukentlige toppen på nesten 190 millioner dollar.

Pendle-gevinster denne uken ble ledsaget av en kraftig økning i åpen rente på Binance.

De bullish innsatsene fra investorer ble i stor grad drevet av Binance-hvaler som nylig har begynt å samle PENDLE etter den nylige noteringen på Coinbase og utvidelse til Berachain. Prosjektet har også annonsert planer om å utvide til Sonic.

Denne utviklingen har presset Pendle til å vise noen av de høyeste positive finansieringsratene blant DeFi-relaterte tokens.

Positiv finansiering betyr at tradere som har lange posisjoner betaler de med korte posisjoner, noe som typisk gjenspeiler en bullish markedssentiment.

Zcash

Copy link to section

Zcash (ZEC) var opp 12 % de siste 7 dagene, priset til $40,49 i skrivende stund.

Kilde: CoinMarketCap

Markedsverdien var på over 643,3 millioner dollar, med et daglig handelsvolum på 73,58 millioner dollar.

Zcash så de fleste av sine nylige gevinster etter å ha brutt over den synkende trendlinjen som begynte å danne seg etter sine høyder i desember, med altcoin som beveget seg forbi motstandsnivået på $35 og avsluttet nedtrenden.

Zcashs pris fikk også et løft etter at Brave Wallet la til støtte for skjermede transaksjoner i en nylig skrivebordsoppdatering, slik at brukerne kunne kjøpe, sende og motta den personvernfokuserte kryptoen rett i nettleseren. Funksjonen utvides til Android og iOS snart.