Kryptoklokke LATAM: Honduras advarer mot Bitcoin mens Argentina omfavner litiumtokenisering

Latin-Amerikas utviklende kryptolandskap er vitne til en skarp divergens i politikken.

Mens Honduras dobler advarslene sine mot kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, omfavner Argentina blockchain-innovasjon ved å gå videre med litiumtokenisering og introdusere nye regler for tjenesteleverandører av virtuelle aktiva.

Honduras sentralbank bekrefter motstanden mot kryptoadopsjon

Sentralbanken i Honduras (BCH) har nok en gang gitt uttrykk for sin faste holdning mot bruk av kryptovalutaer.

I en fersk offentlig rådgivning advarte banken innbyggerne om den høye volatiliteten og risikoen forbundet med digitale eiendeler som Bitcoin, Ethereum og Litecoin, og understreket at disse ikke er lovlig betalingsmiddel under Honduras lov.

I en uttalelse fra sosiale medier klargjorde BCH at kryptovalutaer opererer utenfor landets juridiske og finansielle systemer og at de verken støtter eller garanterer transaksjoner som involverer dem.

“Investering i kryptovalutaer gjøres på egen risiko,” advarte banken, og oppfordret folk til ikke å investere mer enn de har råd til å tape.

Denne gjentakelsen følger tidligere advarsler, inkludert en utstedt under BCHs 70-årsjubileum, som understreket at Lempira fortsatt er den eneste lovlige valutaen i Honduras.

BCH understreket at det er den eneste institusjonen som er autorisert til å utstede lovlig betalingsmiddel og at den ikke regulerer eller fører tilsyn med noen form for virtuelle valutaer som brukes til betaling eller investering.

Bankens fornyede forsiktighet reflekterer bredere bekymringer i regionen om den spekulative naturen til kryptovalutaer og deres potensial til å destabilisere lokale økonomier.

Argentina fremmer litiumtokenisering med blockchain-integrasjon

I motsetning til Honduras skeptiske tilnærming, akselererer Argentina sin innsats for blockchain-innovasjon.

Landet gjør betydelige fremskritt med litiumtokenisering gjennom et partnerskap med Atómico 3, et selskap som fokuserer på å bruke blokkjede til varestyring.

Initiativet tar sikte på å forbedre sporbarhet, ansvarlighet og tillit til Argentinas litiumforsyningskjede.

Hvert AT3 Commodity Token vil bli støttet av faktiske litiumreserver hentet fra Salar de Mogna-regionen i San Juan-provinsen.

Disse tokenene vil bli utstedt på en blokkjedebok for å gi åpenhet og verifiserbarhet gjennom hele gruve- og eksportprosessen.

Atómico 3 har lovet å oppfylle produksjonsforpliktelsene de neste ti årene og bruke smarte kontrakter for å distribuere inntekter til token-innehavere basert på litiummarkedspriser.

Når operasjonssyklusen er fullført, vil tokens bli innløst og permanent fjernet (brent) fra sirkulasjonen.

Flyttingen blir sett på som et dristig skritt i å bruke digitale eiendeler for å bygge bro over tradisjonelle industrier med nye teknologier, spesielt i sektorer som batteriproduksjon og elektriske kjøretøy.

En detaljert whitepaper har blitt utgitt, som skisserer prosjektets omfang, regeloverholdelse og potensial for internasjonal handel.

Argentina introduserer nytt rammeverk for kryptoregulering

21. mars avduket Argentinas nasjonale verdipapirkommisjon (CNV) et regulatorisk rammeverk for Virtual Asset Service Providers (VASPs). Kunngjøringen kom under et godt besøkt arrangement med interessenter fra fintech- og kapitalmarkedssektorene.

CNV bekreftet godkjenningen av generell resolusjon nr. 1058, utviklet gjennom offentlig høring, som formelt utpeker CNV som tilsynsorganet for VASP-er under lov nr. 27.739.

Tjenestemenn understreket at det nye rammeverket er på linje med internasjonale standarder, inkludert de fra Financial Action Task Force (FATF).

Med denne utviklingen posisjonerer Argentina seg som en regional leder innen integrering av blokkjedeteknologi og kryptoregulering, mens Honduras fortsatt er forsiktig – noe som understreker de divergerende veiene latinamerikanske land tar på seg digitale eiendeler.