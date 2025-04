Asiatiske markeder stuper ettersom Trumps tariffer utløser frykt for global resesjon

Japans finansmarkeder fikk et hardt slag på mandag da Nikkei-aksjens gjennomsnitt falt nesten 9 % tidlig i handelsøkten, noe som gjenspeiler økende bekymring over en tollindusert global resesjon.

Indeksen falt så mye som 8,8 % til 30 792,74, det laveste nivået siden oktober 2023, og handlet ned 7,3 % til 31 318,79 ved 0034 GMT, ifølge Reuters.

Alle 225 komponentaksjer i indeksen var i rødt, noe som signaliserte utbredt panikk.

Den bredere Topix sank 8 % til 2 284,69, mens en Topix-indeks for bankaksjer falt så mye som 17,3 %, og falt senere til en nedgang på 13,2 %.

Banksektoren har blitt hardest rammet, og har falt med opptil 30 % i løpet av de siste tre øktene, noe som understreker alvorlighetsgraden av nedsalget i japanske aksjer.

Globale handelsspenninger eskalerer med gjengjeldelsestariffer

Copy link to section

Uroen strekker seg utover Japan, med asiatiske markeder som faller etter hvert som frykten for en global handelskrig øker.

Kinas basismetallpriser falt på mandag, med kobberpriser som falt til et lavt nivå på mer enn tre måneder.

Den mest omsatte kobberkontrakten på Shanghai Futures Exchange falt 7 % til 73 640 yuan per tonn fra 0138 GMT, mens London Metal Exchanges referanseindeks for tre måneders kobber falt 1,9 % til 8 614,5 dollar per tonn.

Kina gjengjeldte fredag ​​ved å innføre en toll på 34 % på alle amerikanske varer, med virkning fra 10. april, etter Trumps toll på 34 % på de fleste kinesiske varer.

Andre metaller, inkludert aluminium, sink, bly, nikkel og tinn, så også betydelige nedganger på begge børsene, med handelsmenn som siterer bekymringer over en handelskrig som hindrer global økonomisk vekst.

Land kjemper for å svare på tollregimet.

Taiwans president, Lai Ching-te, tilbød nulltoll som et forhandlingsgrunnlag søndag, og lovet å fjerne handelsbarrierer og øke amerikanske investeringer.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu planlegger å søke lettelse fra en toll på 17 % under et mandagsmøte med Trump.

En indisk embetsmann indikerte ingen umiddelbar gjengjeldelse mot en tariff på 26 %, med samtaler i gang for en potensiell avtale.

I Italia lovet statsminister Giorgia Meloni, en Trump-alliert, å skjerme virksomheter som er rammet av en planlagt 20% toll på EU-varer, selv om italienske vinprodusenter på en Verona-messe rapporterte om redusert virksomhet og fryktet varig skade.

Indiske markeder forbereder seg på kraftig nedgang

Copy link to section

Indias finansmarkeder føler også belastningen, med benchmark Nifty 50 klar til å åpne kraftig lavere på mandag.

GIFT Nifty-futures handlet til 22 089 klokken 7:55 IST, noe som tyder på et fall på 3,6 % fra fredagens slutt på 22 904,45.

Abhishek Goenka, administrerende direktør i India Forex and Asset Management, advarte om at de siste laveste nivåene rundt 21 800 kan testes på nytt, med henvisning til tarifferelatert usikkerhet.

Nifty 50 har allerede falt rundt 13 % fra rekordhøye i slutten av september, drevet av redusert inntjening, vekstbekymringer og en utenlandseksodus på 27 milliarder dollar.

Indias sentralbank er allment forventet å kutte renten med 25 basispunkter, i påvente av en mer støttende pengepolitikk ettersom tollsatser truer økonomisk stabilitet.

En tjenestemann i finansdepartementet bemerket at Indias anslåtte vekst på 6,3-6,8 % for regnskapsåret 2025-26 fortsatt er oppnåelig hvis oljeprisen holder seg under 70 dollar per fat til tross for globale forstyrrelser.