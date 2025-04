Globale markeder kan møte dypere tap ettersom den amerikanske økonomien vipper på kanten av en resesjon, advarte BlackRock-sjef Larry Fink mandag.

I en tale på Economic Club of New York sa Fink at aksjemarkedene kan falle med ytterligere 20 % ettersom høye tariffer pålagt av USA legger oppover press på inflasjonen og veier tungt på investorsentimentet.

Fink, som leder verdens største kapitalforvalter med over 11 billioner dollar i eiendeler under forvaltning, ga uttrykk for bekymringer om inflasjonskrefter som er sterkere enn forventet.

Han bemerket at markedet kan undervurdere vedvarende inflasjon, noe som gjør det vanskeligere for Federal Reserve å lette pengepolitikken i de kommende månedene.

“De fleste administrerende direktører jeg snakker med tror vi allerede er i en lavkonjunktur,” sa Fink, og pekte på innsikt fra bedriftsledere på tvers av sektorer.

Han siterte en samtale med en toppleder i flyselskapet, som beskrev flyindustrien som en “kanarifugl i kullgruven” – og advarte om at “kanarifuglen allerede er syk,” som signaliserer bredere økonomiske problemer.

Til tross for de dystre utsiktene, understreket Fink at den nylige markedsnedgangen kan presentere langsiktige kjøpsmuligheter snarere enn systemiske finansielle risikoer.

Han advarte imidlertid om at den aggressive tollpolitikken under president Donald Trump kan gi næring til ytterligere inflasjon, og komplisere Feds evne til å kutte renten slik mange investorer håper.

“Denne troen på at Federal Reserve vil kutte renten fire ganger i år? Jeg ser ingen sjanse for at det skjer,” sa Fink.

“Jeg er mer bekymret for at inflasjonen kan holde seg høy, og potensielt presse prisene enda høyere.”

For øyeblikket priser futuresmarkedene inn hele prosentpoeng av rentekutt innen utgangen av 2025, ifølge CME FedWatch-verktøyet.

Finks kommentarer tyder imidlertid på at handelsmenn kan trenge å justere sine forventninger betydelig ettersom inflasjonspresset vedvarer.

Finks kommentarer ble sendt direkte på Bloomberg Television, og trakk stor oppmerksomhet fra investorer, analytikere og beslutningstakere bekymret for fremtiden til den amerikanske økonomien.