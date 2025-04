Dubai Land Department og VARA går sammen for å rulle ut eiendomstokenisering

Dubai planlegger å rulle ut eiendomstokenisering som en del av sitt press for å modernisere eiendomssektoren.

I følge en kunngjøring 7. april har Dubai Land Department (DLD) og Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) signert en ny samarbeidsavtale for å støtte dette initiativet.

Partnerskapet faller inn under det bredere ‘REES Real Estate Innovation Initiative’ og forventes å bane vei for en tettere integrering av virtuelle eiendeler i eiendomstransaksjoner.

Avtalen tar sikte på å koble Dubais eiendomsregister med blokkjedebaserte eiendomstokens gjennom et formelt styringsrammeverk.

Dette vil tillate delt eierskap, øke markedslikviditeten og bidra til å effektivisere driften for eiendomsforvaltningsfirmaer.

I kunngjøringen bemerket tjenestemenn at det markerte første gang et slikt system ble lansert på regjeringsnivå hvor som helst i verden.

De to byråene har også som mål å forbedre juridiske og regulatoriske strukturer rundt virtuelle eiendeler i eiendom, samtidig som de ivaretar investorrettigheter og holder tritt med fremtidig utvikling i sektoren.

Et annet mål er å gjøre eiendomsinvesteringer mer tilgjengelig for mindre investorer og åpne markedet for et bredere spekter av aktører.

Som en del av samarbeidet vil det bli lansert pilotprosjekter for å teste eiendomstokenisering i levende miljøer.

Videre skisserer avtalen planer om å forbedre digital infrastruktur, øke bevisstheten om reguleringer av virtuelle eiendeler og tilpasse lokal praksis med internasjonale standarder for investorbeskyttelse.

DLD og VARA vil også jobbe tett med teknologiselskaper som er interessert i å fremme tokeniseringsløsninger for eiendom i Dubai.

I en kommentar til utviklingen beskrev DLDs generaldirektør Marwan bin Ghalita trekket som et strategisk skritt mot å styrke eiendomssektoren.

Vårt partnerskap med Dubai Virtual Assets Regulatory Authority er i tråd med målene i Dubai Real Estate Strategy 2033 og Dubai Economic Agenda D33, som forsterker Dubais globale lederskap i en av de mest vitale sektorene.

Under Dubai Real Estate Strategy 2033, introdusert i fjor, er fokuset på å gjøre eiendomssektoren mer transparent, teknologidrevet og bærekraftig.

I mellomtiden har Dubai Economic Agenda D33, lansert tidlig i 2023, som mål å doble byens BNP i løpet av de neste ti årene.

Dubais tokeniseringspress

Dubais tokeniseringspress er ikke begrenset til eiendom. Finansielle regulatorer åpner også dører for kryptofirmaer til å utforske tokeniserte produkter gjennom landets første Tokenization Regulatory Sandbox.

Lansert av Dubai Financial Services Authority, forventes sandkassen å kjøre frem til 24. april, og tilbyr et kontrollert miljø for firmaer å teste tokeniserte investeringstjenester.

Programmet er ment å bane en klar vei for kryptofirmaer til å prøve sine tokeniserte tilbud i et kontrollert miljø under Innovation Testing License-programmet før de til slutt sikrer full godkjenning fra DFSA.