EU presser India til å kutte tollsatser for bilimport fra 100 % til 10 %

India vurderer en gradvis reduksjon av importavgifter på biler til 10 % fra over 100 % som en del av sine bredere handelsforhandlinger med EU, ifølge en Reuters-rapport.

Dette skiftet kan endre strukturen til Indias beskyttede bilmarked betydelig. EUs fornyede fremstøt for å få større markedstilgang har gjenopplivet langvarige frihandelssamtaler, med begge sider som mål å inngå en avtale innen utgangen av året.

Mens europeiske bilprodusenter som BMW, Mercedes-Benz og Volkswagen vinner, fortsetter innenlandske produsenter å motsette seg alle umiddelbare kutt, spesielt på elektriske kjøretøyer (EV-er), for å sikre investeringene deres.

Indias bilmarked under press

Indias bilmarked, som produserer rundt 4 millioner enheter i året, har en av de høyeste importavgiftene globalt.

For tiden har de fleste importerte biler toll på over 100 %.

Imidlertid er Narendra Modi-regjeringen nå villig til å forhandle om en trinnvis reduksjon til 10 %, heter det i rapporten, med henvisning til kilder.

Flyttingen vurderes som en del av handelsavtalediskusjonene med EU, som har trappet opp kravene om liberalisering av bilimport de siste ukene.

Indias reviderte holdning sees også i sammenheng med lignende press fra USA, der president Donald Trumps administrasjon søker å fjerne toll på biler og elbiler under bilaterale handelsdiskusjoner.

I henhold til rapporten orienterte Indias handelsdepartement nylig tjenestemenn fra tungindustridepartementet og ledere for bilindustrien om EUs krav.

Et møte fant sted i forrige uke, selv om formelle detaljer ikke har blitt offentliggjort av departementet eller Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM).

EU og USA søker tollkutt

EU er ikke den eneste blokken som presser India til å åpne opp sin bilindustri.

Uker før EU fornyet fremstøtet, ba Trump-administrasjonen også om lignende tollkutt som en del av sin handelsagenda med India.

Overlappingen i USAs og EUs posisjoner har lagt ekstra press på indiske forhandlere og forsterket bekymringer blant innenlandske bilselskaper.

Indias nåværende forslag, ifølge rapporten, speiler tilbudet til USA.

Det innebærer en innledende reduksjon av et begrenset antall bensinbiler til 70 %, med gradvise kutt til 30 %.

For elbiler har industrien foreslått å utsette tollendringer til 2029, etterfulgt av trinnvise reduksjoner for et begrenset antall importer, også til 30 %.

Denne strukturen tar sikte på å beskytte firmaer som Tata Motors og Mahindra & Mahindra, som har gjort betydelige investeringer i Indias elbilsektor og argumenterer for at for tidlig importkonkurranse kan skade den gryende innenlandske industrien.

Lavere avgifter kan hjelpe EU, Tesla

Hvis tollreduksjonen blir godkjent, vil den være en stor gevinst for europeiske bilprodusenter.

Tesla, som planlegger å starte salg av importerte elbiler i India senere i år, sannsynligvis fra fabrikken i Berlin, kan også dra nytte av lavere inngangsbarrierer.

Selv om det er uklart om India formelt har tilbudt tollstrukturen på 10 % til EU, bemerker analytikere at begge parter viser mer fleksibilitet.

Det haster med frykt for en global økonomisk nedgang og handelsfriksjon.

I mars erkjente EU-kommisjonen at «forskjellige ambisjonsnivåer» fortsatt er på sentrale punkter, noe som tyder på betydelige hull som ennå ikke er løst.

Kommisjonen har ikke kommentert det konkrete forslaget, men delte et sammendrag av sitt siste møte med India.

Samtalene tar sikte på en frist i 2025

India og EU har vært engasjert i handelssamtaler i årevis, men først i februar forpliktet de seg til å sluttføre en avtale innen utgangen av 2025.

Nylige endringer, inkludert fornyet amerikansk press og tolleskaleringer globalt, har satt fart i forhandlingene.

Både India og EU revurderer sine posisjoner for å maksimere innflytelse.

Med EU som tar sikte på dypere tilgang til Indias forbrukermarked og India søker strategiske bånd midt i økende geopolitiske spenninger, vil biltariffspørsmålet sannsynligvis bli en viktig forhandlingsbrikke i månedene fremover.