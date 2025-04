Federal Reserve-leder Jerome Powell, kjent for avgjørende handling i krisetider, signaliserer en annen tilnærming når den amerikanske økonomien navigerer i det turbulente vannet i president Donald Trumps handelspolitikk.

Fra å love urokkelig støtte under Covid-19-pandemien til å levere et strengt budskap om inflasjon og raskt stoppe finansmarkedene etter fiaskoen i Silicon Valley Bank, har Powell vist vilje til å handle når situasjonen krever det.

Men med Powell og Fed som står overfor like mye usikkerhet som resten av verden om retningen til økonomien under Trumps ledelse, indikerte Fed-lederen fredag ​​at dette ikke er øyeblikket for en “Fed-put” – Wall Streets term for intervensjoner designet for å støtte opp fallende aksjemarkeder – selv når husholdningenes formue eroderer og reell risiko for økonomisk aktivitet øker.

Venter og ser: Feds forsiktige tilnærming

“Det er mye venting og seing som skjer, inkludert av oss, og det virker bare som den rette tingen å gjøre i en tid med økt usikkerhet,” uttalte Powell, og gjorde det klart at Fed ikke er klar til å haste inn i rentekutt slik den ville gjort under en mer konvensjonell krise som krever en rask sentralbankrespons.

Jobbrapporten fra mars, som ble utgitt fredag, viste fortsatt sterk vekst, selv om Powell bemerket at tallene var før Trumps tollkunngjøringer, noe som økte usikkerheten.

“Det er ikke klart på dette tidspunktet … den riktige veien for pengepolitikk,” sa han, og understreket at “Vi må vente og se hvordan dette spiller ut.”

Mens aksjekursbevegelser kan påvirke økonomien ved å påvirke husholdningenes formue og skiftende forventninger, har dynamikken i Trumps politikk skapt en “storm av motstridende signaler” som har gjort at Fed har nølt med å forplikte seg til en bestemt handling.

Det har blitt en sentral grunnsetning i moderne sentralbankvirksomhet å handle raskt og bestemt når et problem er klart definert.

Fed er imidlertid like fast bestemt på å unngå å ta skritt som kanskje senere må reverseres, en risiko som Powell ville løpe hvis han skulle signalisere støtte til rentekutt for å stabilisere økonomien i en tid da høyere inflasjon, og det potensielle behovet for å forbli høye, også truer som en betydelig trussel.

En annen type sjokk: handelspolitikk som et wild card

I motsetning til tidligere kriser, som stammet fra sykdom, forsyningskjedeforstyrrelser eller oljeembargoer, oppstår den nåværende situasjonen fra en bevisst politisk beslutning i Det hvite hus om å innføre toll på import på nivåer som langt overgår forventningene, og utløser gjengjeldelsestiltak fra Kina og potensialet for ytterligere mottrekk fra andre nasjoner.

Den nye konsensusen er at Trumps tollsatser vil hindre økonomisk vekst, om ikke utløse en full resesjon.

JPMorgan sluttet seg nylig til koret av bekymrede stemmer, og økonomene spådde en nedgang på 0,3 % i bruttonasjonalproduktet for hele året, en betydelig nedgradering fra et tidligere estimat på 1,3 % vekst.

De anslår også at arbeidsledigheten vil stige til 5,3 % fra dagens nivå på 4,2 %.

Med den gjennomsnittlige tollsatsen på USAs omtrent 3 billioner dollar i årlig import som potensielt kan tidobles, fra rundt 2,5 % til 25 % eller høyere, forventes den første effekten å merkes i prisene, ettersom produsenter og importører overfører minst noen av disse kostnadene til forbrukerne.

Økonomer forventer at disse høyere prisene vil føre til at overordnet inflasjon blir et prosentpoeng eller mer høyere enn den ellers ville vært, noe som ytterligere distanserer den fra Feds 2%-mål.

Etter hvert som husholdninger og bedrifter tilpasser seg de høyere prisene, forventes en nedgang i etterspørselen å følge, som skaper en blanding av høyere inflasjon og lavere vekst – et scenario som minner om stagflasjon.

Mens Powell og andre Fed-tjenestemenn ikke tror de har nådd et punkt der deres evne til å nå inflasjonsmålet direkte er i konflikt med deres mål om å opprettholde lav arbeidsledighet, erkjenner de utfordringene.

“Vi er ikke i en situasjon som vi var på 1970-tallet,” uttalte Powell, og refererte til perioden med tosifret inflasjon og relativt høy arbeidsledighet.

“Men effektene ved marginen akkurat nå vil være høyere inflasjon og kanskje høyere arbeidsledighet,” la Powell til, og la merke til at “Det er vanskelig for en sentralbank” ettersom disse to utfordringene krever motsatte politiske svar.

Inntil den økonomiske banen blir klarere og reisehastigheten er kjent, «føles det ut som om vi ikke trenger å ha det travelt».