Donald Trumps aggressive fremstøt for feiende gjensidige tollsatser får i økende grad skarp kritikk ikke bare fra globale handelspartnere, men også fra hans allierte i næringslivet og hans eget parti.

Det som begynte som et dristig økonomisk grep for å støtte opp innenlandsk produksjon, har nå utviklet seg til en kilde til økende alarm, ettersom bekymringene øker over potensiell skade på den amerikanske økonomien og dens globale status.

Prez mister tilliten til globale bedriftsledere: Ackman tvitrer

Misnøyen rant ut i det åpne i løpet av helgen, da den fremtredende investoren Bill Ackman, en tidligere Trump-tilhenger, utstedte en sjelden og spiss irettesettelse.

I en lang uttalelse advarte Ackman om at presidentens tolltunge strategi kan isolere USA og utløse et ødeleggende globalt økonomisk tilbakeslag.

“Ved å legge massive og uforholdsmessige tollsatser på våre venner og fiender og dermed starte en global økonomisk krig mot hele verden på en gang, er vi i ferd med å ødelegge tilliten til landet vårt som handelspartner, som et sted å gjøre forretninger og som et marked for å investere kapital,” sa Ackman.

Han oppfordret Trump til å ta en pause i 90 dager for å forhandle frem rettferdige handelsavtaler i stedet for å eskalere spenningene.

“Hvis vi 9. april starter økonomisk atomkrig mot alle land i verden, vil forretningsinvesteringer stoppe opp, forbrukere vil lukke lommeboken og lommebøkene sine, og vi vil alvorlig skade omdømmet vårt med resten av verden som vil ta år og potensielt tiår å rehabilitere,” advarte Ackman.

Corporate America blir engstelig etter hvert som markedsuroen blir dypere

Bedriftsledere gir i økende grad uttrykk for sine bekymringer, om enn forsiktige.

På Yale CEO Caucus som ble holdt i forrige måned, avslørte en improvisert meningsmåling en økende følelse av uro blant toppledere om potensielle konsekvenser fra Trumps handelspolitikk, rapporterte Fortune.

I følge Wall Street Journal sa 44 % av administrerende direktører at de ville øke bekymringene sine hvis markedene stupte med 20 %, mens 22 % pekte på et fall på 30 %, og 10 % nevnte en katastrofal nedgang på 50 %.

Nesten en fjerdedel mente det ikke var deres rolle å gripe inn.

Jeffrey Sonnenfeld, Yale-professoren som innkalte til toppmøtet, bemerket at mange administrerende direktører føler seg fanget mellom deres økonomiske bekymringer og politiske risikoer.

“De vil ikke være lynavlederen,” sa han. “Da blir det personlig tilpasset dem.”

Privat oppfordrer styremedlemmer til diskret lobbyvirksomhet i stedet for offentlig konfrontasjon.

“Du vil ikke være den bjeffende hunden for alle andre fordi du kommer til å bli den som vil bli skutt,” sa et styremedlem til Financial Times.

En annen understreket behovet for stille diplomati, og ga råd til Trumps hjelpere om at tariffer ville skade kjernebestanddelene hans gjennom stigende priser og tap av arbeidsplasser.

For å legge til det voksende refrenget, ga Business Roundtable ut en nøye formulert uttalelse som støtter presidentens mål om rettferdig handel, men advarer om at universelle tollsatser mellom 10 % og 50 % risikerer alvorlig skade for amerikanske produsenter, arbeidere og familier.

Republikansk dissens signaliserer sprekker i partiets enhet

Næringslivet er ikke alene om sine bekymringer. Republikanske lovgivere begynner å bryte rekker, og stiller offentlig spørsmål ved visdommen i Trumps tollblitz.

Senator Ted Cruz fra Texas utstedte en sterk advarsel, og spådde at republikanerne kunne møte et «blodbad» i mellomvalget i 2026 hvis Trumps tollsatser utløste en resesjon.

“Det er stemmer i administrasjonen som ønsker å se disse tariffene fortsette for alltid og alltid,” advarte Cruz.

Han understreket at gjengjeldelsestiltak fra andre nasjoner kan ødelegge amerikanske arbeidsplasser og den bredere økonomien.

Senator Thom Tillis fra North Carolina ga uttrykk for lignende bekymringer, og fremhevet risikoen for bøndene i staten hans.

“Alle som sier at det kan være litt smerte før vi får ting riktig, må snakke med bøndene mine som er en avling unna konkurs,” sa han til CNN.

Ytterligere sprekker dukket opp bare timer etter at Trump avduket det han kalte “frigjøringsdagen”-tollen.

Fire republikanske senatorer trosset presidenten ved å stemme for en demokratledet senatresolusjon som krevde reversering av en toll på 25 % på kanadiske varer.

Selv om resolusjonen stort sett var symbolsk, fikk den støtte fra fremtredende republikanere, inkludert Senatets minoritetsleder Mitch McConnell, Rand Paul og Susan Collins.

De avvikende stemmene reflekterer et bredere, men ofte dempet, ubehag i partiet. Mange frykter politiske konsekvenser fra Trump-lojalister, men erkjenner privat det potensielle økonomiske nedfallet.

Markedene snurrer ettersom tariffer utløser global rot

I mellomtiden, til tross for advarslene, er Trump fortsatt trassig. Presidenten snakket med journalister ombord på Air Force One søndag og forsvarte strategien sin, og hevdet at kortvarig smerte var nødvendig for langsiktig gevinst.

“Noen ganger må du ta medisin for å fikse noe,” sa han. Trump spådde at arbeidsplasser og investeringer ville strømme tilbake til USA, og gjøre det “rikt som aldri før.”

Hans øverste embetsmenn forsterket denne meldingen, og insisterte på at tariffene ville fortsette som planlagt og bagatelliserte trusselen om resesjon.

Likevel fortalte globale markeder en annen historie.

I løpet av timer etter Trumps kommentarer stupte de asiatiske markedene. Japanske Nikkei 225 falt 7,8 %, mens Hong Kongs Hang Seng-indeks led et enda brattere fall på over 12 %.

I følge Deutsche Bank-analytikere markerte ruten den fjerde verste to-dagers markedsnedgangen siden andre verdenskrig, bare overskygget av krasjene i 1987, finanskrisen i 2008 og de første dagene av Covid-19-pandemien.

Deutsche advarte videre om at markedsforstyrrelsen var den mest alvorlige siden president Richard Nixon forlot gullstandarden i 1971, noe som understreket alvoret i den utfoldende uroen.