Handelskrig vil sannsynligvis tære på den globale oljeetterspørselen ettersom frykten for lavkonjunkturen øker

Oljeprisene har fortsatt å falle på mandag ettersom frykt for lavkonjunktur har grepet investorene.

Den eskalerende handelskrigen mellom USA og Kina har skapt frykt for en nedgang i den globale økonomien, som sannsynligvis vil påvirke oljeetterspørselen alvorlig.

Goldman Sachs reviderte sine oljeprisanslag ned på mandag og spådde en 45 % sannsynlighet for en amerikansk resesjon i løpet av de neste 12 månedene, ifølge medieoppslag.

Forrige uke spådde JPMorgan en høyere sannsynlighet for resesjon, på 60 %, i USA og globalt.

“Omfanget av utsalget (i oljemarkedet) antyder at markedet priser inn en betydelig etterspørselsramme ettersom frykt for lavkonjunktur øker,” sa analytikere ved ING Group i et notat.

ING-analytikere sa:

Nåværende prisnivåer innebærer et etterspørselslag i området 1m b/d (millioner fat per dag) for resten av dette året, noe som vil la oljeetterspørselen ligge på samme nivå år-til-år.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolje på New York Mercantile Exchange på 59,29 dollar per fat, ned 4,4 % fra forrige stenging.

Kontrakten hadde nådd et mer enn fire års lavpunkt på 58,95 dollar fatet tidligere på dagen.

“Intradagsutsiktene vil sannsynligvis være på den svakere siden ettersom prisene klarte den stive støtten på $60,” sa Geojit Financial Services.

Brent-råolje på den interkontinentale børsen var 4 % lavere til 63,01 dollar per fat. Kontrakten nådde et fireårs-lav på 62,51 dollar per fat tidligere i dag.

Etterspørselen rammet fra den bryggende handelskrigen

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina forventes å redusere drivstoffetterspørselen over hele verden.

Kinas økte tollsatser på amerikanske varer eskalerte handelskrigen og økte frykt for lavkonjunktur blant investorer, noe som førte til at oljeprisen stupte med 7 % fredag.

Dette følger etter en uke med betydelige tap for både Brent og WTI, som falt med henholdsvis 10,9 % og 10,6 %.

Kina kunngjorde fredag ​​at de vil innføre ytterligere avgifter på 34 % på amerikanske varer som svar på USAs president Donald Trumps tollsatser.

Dette bekreftet investorens frykt for at en fullverdig global handelskrig har begynt.

Selv om import av olje, gass og raffinerte produkter ble gitt unntak fra Trumps feiende nye tollsatser, kunne politikken stimulere inflasjonen, bremse økonomisk vekst og intensivere handelskonflikter, og tynge oljeprisen.

For oljemarkedet ser analytikere en ødeleggelse av etterspørselen i størrelsesorden 1 million fat per dag.

Den samlede oljeforsyningen anslås å øke med 1,6 millioner fat per dag i 2025, ifølge estimater fra Det internasjonale energibyrået.

Det Paris-baserte energibyrået hadde allerede forventet at den globale oljeetterspørselen skulle overstiges med 600 000 fat om dagen i år.

Eksperter mener imidlertid at med økende frykt for en resesjon, spesielt i USA og Kina, to av de største forbrukerne av råolje, kan etterspørselen falle med 1 million fat per dag.

Dette kan gjøre overtilbudet i markedet enda verre enn tidligere antatt.

Tilbudet øker ytterligere

De ovennevnte estimatene tar ikke hensyn til om OPEC bestemmer seg for å øke oljeproduksjonen ytterligere i år.

I forrige uke bestemte åtte medlemmer av OPEC+-gruppen seg for å øke oljeproduksjonen med 411 000 fat per dag for mai i et overraskende trekk, som overrasket investorene.

Oljeprisen falt kraftig som følge av dette. Ifølge Rystad Energy kan flere slike produksjonsøkninger følge i løpet av de neste månedene dersom forsyningen i USA stagnerer.

“Beslutningen signaliserer OPEC+s tillit til markedets evne til å absorbere ytterligere tilbud, selv om den introduserer nye kompleksiteter gitt vedvarende makroøkonomisk usikkerhet, svingende etterspørselssignaler og geopolitiske risikoer,” sa Mukesh Sahdev, global leder for råvaremarked, olje i Rystad Energy, i en e-postkommentar.

Ifølge Rystad Energy kan OPEC øke oljeproduksjonen ytterligere og fremskynde avviklingen av de frivillige produksjonskuttene på 2,2 millioner fat per dag dersom forsyningsavbrudd i USA forverres.

Det Norge-baserte energietterretningsselskapet uttalte at kartellet har gjort et opportunistisk grep ved å øke tilbudet i mai og utnytte den forventede stagnasjonen i produksjonen utenfor OPEC.

Men på kort sikt gjør dette oljeprisen sårbare for ytterligere nedside med svekket etterspørsel på grunn av handelskrigen.

Dette gjelder også ettersom Saudi-Arabia, OPEC-kongen, kuttet den offisielle salgsprisen på Arab Light-kvaliteten til Asia for mai-lastning med 2,30 dollar per fat på mandag, det største kuttet siden 2022.

Nedgang i boring i USA

Copy link to section

“Bevegelsen i markedet vil sannsynligvis også føre til en alvorlig nedgang i boreaktiviteten i USA,” la ING-analytikere til.

Økningen på fem oljerigger forrige uke, som rapportert av Baker Hughes, vil raskt reversere seg selv gitt dagens prisnivå.

Spotprisen for WTI-råolje er for tiden like over $60 per fat, og fremtidige priser er under $60.

Den siste Dallas Fed Energy Survey indikerer imidlertid at amerikanske oljeprodusenter krever en gjennomsnittspris på $65 per fat for å bore en ny brønn lønnsomt.

ING-analytikere la til:

En reversering i boringen i USA vil bety at det ikke tar lang tid å begynne å se amerikansk oljeproduksjon synke.

Den årlige nedgangen i produksjonen av råolje i det amerikanske Perm-bassenget fra eksisterende brønner er litt over 400 000 fat per dag.